الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الصرف الصحي بمجمع 742 في عالي

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- Akhbar Al Khaleej) قال عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية عبدالله عاشور إن وزارة الأشغال انتهت من المرحلة الأولى لمشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي في مجمع 742 بمنطقة عالي، وذلك ضمن الجهود المستمرة في توفير هذه الخدمة إلى المواطنين بما يسهم في تلبية رفع مستوى الصحة والنظافة العامة.
وأوضح عاشور أن المشروع يوفر خدمة الصرف الصحي لـ95 عقار في المجمع، مؤكداً أن خدمة الصرف الصحي تعتبر إحدى الخدمات العامة الحيوية والمهمة التي يسعى المجلس البلدي بالتعاون مع الجهات التنفيذية إلى توفيرها للمواطنين.
وأكد أن المجلس البلدي والمسؤولين في وزارة الأشغال على تواصل مستمر من خلال اللقاء والزيارات الميدانية للاطلاع على مشاريع البنية التحتية التي يحتاج إليها المواطنون في الدائرة.
وأشار عاشور إلى أهمية الإسراع في تنفيذ بقية مشاريع البنية التحتية، وخاصة المرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحي في مجمع 742 ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في مجمع 740 خلف مجمع الرملي التجاري وجزء من مجمع 730 وذلك لأهميتها خصوصاً مع التطور العمراني المستمر والتوسع في البناء في مختلف المناطق، مؤكداً أن أهالي مجمع 740 في حاجة ماسة إلى الإسراع لتوفير خدمة الصرف الصحي في مجمعهم السكني والذي طال انتظاره لأكثر من 20 عاما.
ونوه عاشور بالتعاون والتنسيق المستمر التي تبديه وزارة الاشغال مع المجالس البلدية كشريك في تنفيذ وتطوير البنية التحتية وتحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن مشاريع المجلس البلدي يضع مشاريع تطوير الطرق وإنشاء شبكات الصرف الصحي على رأس الأولويات وذلك لما تمثله من أهمية بالغة للمواطنين والمقيمين.
ويذكر ان مشروع المرحلة الأولى في مجمع 742 شمل خط صرف صحي رئيسي بطول 1 , 044 متر من الأنابيب الرئيسية، وبناء 580 مترا من الانابيب الفرعية، بالإضافة إلى بناء 112 غرف تفتيش رئيسية وفرعية، وأعمال رصف الطرق في المشروع.
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