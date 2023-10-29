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الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الصرف الصحي بمجمع 742 في عالي

10/29/2023 7:18:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬عبدالله‭ ‬عاشور‭ ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬لمشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬742‭ ‬بمنطقة‭ ‬عالي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الصحة‭ ‬والنظافة‭ ‬العامة‭.‬

وأوضح‭ ‬عاشور‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يوفر‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لـ95‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬المجمع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬الحيوية‭ ‬والمهمة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬التنفيذية‭ ‬إلى‭ ‬توفيرها‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬والزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬المواطنون‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭.‬

وأشار‭ ‬عاشور‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬بقية‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وخاصة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لمشروع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬742‭ ‬ومشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬740‭ ‬خلف‭ ‬مجمع‭ ‬الرملي‭ ‬التجاري‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬730‭ ‬وذلك‭ ‬لأهميتها‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬المستمر‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬مجمع‭ ‬740‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الإسراع‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمعهم‭ ‬السكني‭ ‬والذي‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

ونوه‭ ‬عاشور‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬التي‭ ‬تبديه‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬كشريك‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاريع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬يضع‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الأولويات‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

ويذكر‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬742‭ ‬شمل‭ ‬خط‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬رئيسي‭ ‬بطول‭ ‬1 , 044‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬الأنابيب‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وبناء‭ ‬580‭ ‬مترا‭ ‬من‭ ‬الانابيب‭ ‬الفرعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬112‭ ‬غرف‭ ‬تفتيش‭ ‬رئيسية‭ ‬وفرعية،‭ ‬وأعمال‭ ‬رصف‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

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