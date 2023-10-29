أعمال البنية التحتية في شارع 77 بمنطقة سند قاربت على الانتهاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
شارفت أعمال البنية التحتية في شارع 77 ومجمع 745 بمنطقة سند على الانتهاء بفضل تكثيف النوبات العملية المستمرة حتى وقت متأخر من المساء حيث انتهت الكثير من أعمال الحفر والردم التي كانت تعيق الحركة المرورية.
وبحسب المصادر العاملة فإنه من المؤمل أن تنتهي الأعمال في ديسمبر للعام الجاري مضيفا بأن أعمال الحفر والردم في الشارع تعبقها مباشرة أعمال السفلتة وذلك لتسهيل فتح المجال أمام الحركة المرورية بسهولة ويسر.
وكانت الحفريات المهيأة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والقنوات الأرضية المخصصة للخدمات قد أثّرت على الحركة الشرائية لدى أصحاب المحلات التجارية المطلة على الشارع وتسببت بازدحام حركة المرور وصعوبة دخول الأهالي إلى الأحياء السكنية في إسكان هورة سند الأمر الذي جعل مقاول الإنشاء أن يزيد من وتيرة العمل الى أن أنجز الكثير من الأعمال الإنشائية في البنية التحتية بالمنطقة.
ووفقا للمناقصة التي طرحت فإن مشروع تطوير شارع 77 يشتمل على تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار وإضافة أرصفة جانبية للمشاة ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات وتحسين مستوى الإنارة في الشارع مع توفير العلامات المرورية بغية تخفيف ازدحامات المركبات وزيادة انسيابية الحركة المرورية.
ويعد شارع 77 من الشوارع الحيوية وصنفت بعض أجزائه بالتصنيف التجاري ويشهد محيطه الواقع في المسار القادم من قرية سند بالجانب الجنوبي الغربي إنشاء محطة للوقود حيث يصل عدد المركبات المنتفعة من الشارع بشكل يومي إلى 20 ألف مركبة ويرتبط امتداده وتفرعه بعدة مناطق منها سند والنويدرات وهورة سند وإسكان سند والناصفة وجرداب وجدعلي المتاخمة لمدينة عيسى.
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