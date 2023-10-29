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أعمال البنية التحتية في شارع 77 بمنطقة سند قاربت على الانتهاء

10/29/2023 7:18:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


شارفت‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬77‭ ‬ومجمع‭ ‬745‭ ‬بمنطقة‭ ‬سند‭ ‬على‭ ‬الانتهاء‭ ‬بفضل‭ ‬تكثيف‭ ‬النوبات‭ ‬العملية‭ ‬المستمرة‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬المساء‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الحفر‭ ‬والردم‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعيق‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

وبحسب‭ ‬المصادر‭ ‬العاملة‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬مضيفا‭ ‬بأن‭ ‬أعمال‭ ‬الحفر‭ ‬والردم‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬تعبقها‭ ‬مباشرة‭ ‬أعمال‭ ‬السفلتة‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر‭.‬

وكانت‭ ‬الحفريات‭ ‬المهيأة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬شبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬والقنوات‭ ‬الأرضية‭ ‬المخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬قد‭ ‬أثّرت‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الشرائية‭ ‬لدى‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬وتسببت‭ ‬بازدحام‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬وصعوبة‭ ‬دخول‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬إسكان‭ ‬هورة‭ ‬سند‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬مقاول‭ ‬الإنشاء‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬أنجز‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالمنطقة‭.‬

ووفقا‭ ‬للمناقصة‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬77‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وإضافة‭ ‬أرصفة‭ ‬جانبية‭ ‬للمشاة‭ ‬ووضع‭ ‬قنوات‭ ‬أرضية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخدمات‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الإنارة‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬بغية‭ ‬تخفيف‭ ‬ازدحامات‭ ‬المركبات‭ ‬وزيادة‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

ويعد‭ ‬شارع‭ ‬77‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الحيوية‭ ‬وصنفت‭ ‬بعض‭ ‬أجزائه‭ ‬بالتصنيف‭ ‬التجاري‭ ‬ويشهد‭ ‬محيطه‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬سند‭ ‬بالجانب‭ ‬الجنوبي‭ ‬الغربي‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬للوقود‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬المنتفعة‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬ويرتبط‭ ‬امتداده‭ ‬وتفرعه‭ ‬بعدة‭ ‬مناطق‭ ‬منها‭ ‬سند‭ ‬والنويدرات‭ ‬وهورة‭ ‬سند‭ ‬وإسكان‭ ‬سند‭ ‬والناصفة‭ ‬وجرداب‭ ‬وجدعلي‭ ‬المتاخمة‭ ‬لمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

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