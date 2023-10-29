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الهلال الأحمر البحريني تحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

10/29/2023 7:18:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشنت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬احتفاءً‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والإنعاش‭ ‬القلبي‭ ‬العالمي‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬خلاله‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬البشرية،‭ ‬والتوعية‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الإنعاش‭ ‬القلبي‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬العاجلة‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية،‭ ‬والحوادث‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحصل‭ ‬وكيفية‭ ‬التصرف‭ ‬إزائها‭.‬

وتحتفي‭ ‬الجمعية‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬حرصاً‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬على‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والأزمات،‭ ‬والتعريف‭ ‬بمبادئ‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والترويج‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجمعية‭.‬

وبدأت‭ ‬الفعاليات‭ ‬بورشة‭ ‬عمل‭ ‬سلطت‭ ‬الجمعية‭ ‬خلالها‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والإنعاش‭ ‬القلبي‭ ‬ودورهم‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬وتخفيف‭ ‬المعاناة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬حول‭ ‬أنواع‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬وكيفية‭ ‬التدخل‭ ‬الإسعافي‭ ‬الطارئ‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الجروح‭ ‬والنزيف‭ ‬والكسور،‭ ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬الأفراد‭ ‬والمتطوعين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬إلى‭ ‬تعلم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬ضحايا‭ ‬السكتة‭ ‬القلبية‭ ‬في‭ ‬محيطهم‭.‬

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬مسابقات‭ ‬وتدريبات‭ ‬عملية‭ ‬للإنعاش‭ ‬القلبي‭ ‬الرئوي،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مسعفو‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الإنعاش‭ ‬القلبي‭ ‬الرئوي‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬التي‭ ‬يتوقف‭ ‬فيها‭ ‬تنفس‭ ‬المصاب‭ ‬أو‭ ‬نبضه،‭ ‬مستخدمين‭ ‬مجسمات‭ ‬ومعدات‭ ‬بغرض‭ ‬التدريب‭ ‬العملي،‭ ‬كما‭ ‬اشتملت‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬مسابقات‭ ‬ترفيهية‭ ‬للحضور‭ ‬وألعاب‭ ‬افتراضية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الفعالية،‭ ‬قدمت‭ ‬لجنة‭ ‬التوعية‭ ‬الصحية‭ ‬بالجمعية‭ ‬استشارات‭ ‬طبية‭ ‬مجانية‭ ‬وفحوصات‭ ‬ضغط‭ ‬السكر‭ ‬وكتلة‭ ‬الجسم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للجميع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬طبية‭ ‬موثوقة‭ ‬وتقييم‭ ‬صحي‭ ‬شامل‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬سنة‭ ‬2000م،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬المجتمعات‭ ‬بأهمية‭ ‬دورات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬مبادئ‭ ‬وأساسيات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬لكل‭ ‬الأفراد،‭ ‬والإلمام‭ ‬بأبرز‭ ‬الإرشادات‭ ‬العامة‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الإسعاف‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬قبل‭ ‬وصول‭ ‬الدعم‭ ‬الطبي،‭ ‬مع‭ ‬التعريف‭ ‬بالجهات‭ ‬المخوّلة‭ ‬بتقديم‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭. ‬

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