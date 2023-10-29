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تعاون بين ((الأعلى للمرأة)) و((بورصة البحرين)) لرفع الوعي بسوق البحرين الاستثماري

10/29/2023 7:18:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬ببورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تعريفية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬صاحبات‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬لإطلاعهن‭ ‬على‭ ‬المميزات‭ ‬المرنة‭ ‬لسوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري‭ ‬وهو‭ ‬سوق‭ ‬أسهم‭ ‬مبتكر‭ ‬ومصمم‭ ‬خصيصاً‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬الواعدة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وللتعريف‭ ‬بمتطلبات‭ ‬وفوائد‭ ‬الإدراج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السوق،‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري‭ ‬حيث‭ ‬يُمّكن‭ ‬الشركات‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬مختلفة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬أعمالها‭ ‬وتطوير‭ ‬أنشطتها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬نموها‭ ‬واستدامتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬تنظيمي‭ ‬مرن‭ ‬وشروط‭ ‬إفصاح‭ ‬وإدراج‭ ‬مسهلة‭.‬

وقد‭ ‬أدارت‭ ‬الورشة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬شيخة‭ ‬الزياني‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬إدارة‭ ‬الادراج‭ ‬والافصاح‭ ‬بالبورصة‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصلاً‭ ‬حول‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬الواعدة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بطريقة‭ ‬فعالة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الوقت‭ ‬والكلفة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء،‭ ‬خلال‭ ‬الورشة،‭ ‬على‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها‭ ‬مؤخراً،‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الإدراج‭ ‬وزيادة‭ ‬فاعليتها،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها،‭ ‬متطلبات‭ ‬ومعايير‭ ‬الإدراج‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الشركة‭ ‬قائمة‭ ‬أو‭ ‬محولة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬مقفلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬وبحد‭ ‬أدنى‭ ‬لرأس‭ ‬المال‭ ‬المدفوع‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬بالعملات‭ ‬الأخرى‭. ‬

كما‭ ‬سلطت‭ ‬الورشة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬والمزايا‭ ‬المتاحة‭ ‬للشركات،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬الشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬رئيسية‭ ‬مستهدفة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتنشيط‭ ‬حركة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لمبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬ورفع‭ ‬التنافسية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬والأسواق‭ ‬الواعدة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بانه‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬تعديلات‭ ‬تنظيمية‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬أحكاماً‭ ‬للسماح‭ ‬للشركات‭ ‬بتقديم‭ ‬طلب‭ ‬الإدراج‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬مباشرة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الإلزامية‭ ‬لتعيين‭ ‬الشركات‭ ‬الاستشارية‭ ‬المتخصصة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الرسوم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإدراج،‭ ‬وتنظيم‭ ‬وتوحيد‭ ‬اجراءات‭ ‬تقديم‭ ‬الشكاوى‭ ‬والتحكيم‭ ‬والتحقيق‭ ‬والإجراءات‭ ‬التأديبية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬إدراج‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭. ‬وتأتي‭ ‬التعديلات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستحدثة‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وأولويات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ (‬2022-2026‭).‬

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