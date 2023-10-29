بعد إنذار بإخلائه.. طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى القدس في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
سكاي نيوز عربية: دعا مدير مستشفى القدس في غزة أمس لضغط دولي لحماية المستشفى بعد انذار إسرائيلي بإخلائه، مؤكدا استحالة إخلائه من المرضى والنازحين. وأكد بشار مراد، مدير مستشفى القدس في غزة، أنه لا يمكن إخلاء المستشفى بسبب عدم وجود طرق للنزوح.
وافاد بشار أن المستشفى تعرض «لدمار جزئي»، بعد الغارات الإسرائيلية في محيطه، وأن استهداف المستشفى سيعرض النازحين داخله لخطر الموت. وطالب في مقابلة مع سكاي نيوز عربية بحماية المستشفى من «أي استهداف إسرائيلي». وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد قال أمس إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور «مثيرة للقلق البالغ». وكتب أدهانوم جيبريسوس على منصة التواصل الاجتماعي إكس
ان تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ.
وأضاف «نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر». وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت، في وقت سابق أمس، إنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من القوات الإسرائيلية بـ«الإخلاء الفوري لمستشفى القدس» في قطاع غزة «كونه سيتم قصفه».
وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا.
MENAFN29102023000055011008ID1107325783
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.