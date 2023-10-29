بعد إنذار بإخلائه.. طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى القدس في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭: ‬دعا‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬لضغط‭ ‬دولي‭ ‬لحماية‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬انذار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بإخلائه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬استحالة‭ ‬إخلائه‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والنازحين‭. ‬وأكد‭ ‬بشار‭ ‬مراد،‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إخلاء‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬طرق‭ ‬للنزوح‭.‬

وافاد‭ ‬بشار‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬تعرض‭ ‬‮«‬لدمار‭ ‬جزئي‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬محيطه،‭ ‬وأن‭ ‬استهداف‭ ‬المستشفى‭ ‬سيعرض‭ ‬النازحين‭ ‬داخله‭ ‬لخطر‭ ‬الموت‭. ‬وطالب‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭ ‬بحماية‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬‮«‬أي‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيلي‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تلقى‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بإخلاء‭ ‬مستشفى‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬‮«‬مثيرة‭ ‬للقلق‭ ‬البالغ‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭

‬ان‭ ‬تقرير‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عن‭ ‬تحذيرات‭ ‬بإخلاء‭ ‬مستشفى‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‭ ‬البالغ‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬إخلاء‭ ‬مستشفيات‭ ‬مليئة‭ ‬بالمرضى‭ ‬دون‭ ‬تعريض‭ ‬حياتهم‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قالت،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬تهديدات‭ ‬شديدة‭ ‬اللهجة‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بـ«الإخلاء‭ ‬الفوري‭ ‬لمستشفى‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬كونه‭ ‬سيتم‭ ‬قصفه‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الجمعية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬يشهد‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬القدس‭ ‬غارات‭ ‬متواصلة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬50‭ ‬مترا‭.‬