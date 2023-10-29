الأمم المتحدة تحذر من انتشار الفوضى في غزة في ظل وضع يزداد يأسا ((ساعة بعد ساعة))

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
غزة - الوكالات: حذرت الأمم المتحدة أمس من انهيار «النظام العام» في قطاع غزة بعد نهب عدد من مراكزها ومع بطء دخول المساعدات الإنسانية مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيان أمس بأن «آلاف الأشخاص اقتحموا (السبت) عدة مستودعات ومراكز توزيع للأونروا في وسط قطاع غزة وجنوبه».
وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: «هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني العام بدأ في الانهيار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة».
وفي التاسع من أكتوبر أحكمت اسرائيل حصارها على غزة قاطعة المياه والكهرباء والمواد الغذائية عن القطاع الذي كان يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ عام 2007.
ولم تدخل القطاع منذ 21 أكتوبر سوى 84 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت من معبر رفح مع مصر. وفي الوقت ذاته يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للقطاع المحاصر وعملياته البرية فيه.
وتئن الخدمات الطبية في ظل هذا الوضع لدرجة أن سيارات الإسعاف لم تعد تتلقى مكالمات. ويعتمد الأشخاص الذين يتعرضون للقصف على متطوعين لنقلهم لتلقي العلاج.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس إنه استقبل عبر معبر رفح عشر شاحنات تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية من الهلال الأحمر المصري، ليصل إجمالي الشاحنات إلى 94.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس من أن الوضع في قطاع غزة «يزداد يأسا ساعة بعد ساعة»، مبديا أسفه لـ«تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية»، داعيا مجددا إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» وإلى «وقف هذا الكابوس».
وأكد أن «عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا غير مقبول إطلاقا».
وأعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش السبت عن «صدمتها لمستوى المعاناة الإنسانية التي لا تحتمل»، منددة بـ«فشل كارثي لا ينبغي للعالم أن يسمح به».
وقال الرئيس الدولي لمنظمة «أطباء بلا حدود» خريستوس خريستو: «إزاء قصف متواصل ومرعب لا مكان للناس يلجؤون إليه. يجب وقف إطلاق النار فورا».
قالت منظمة «نت بلوكس» لمراقبة الشبكات إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجا إلى قطاع غزة أمس بعدما انقطعت الجمعة خلال عمليات القصف المكثفة.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن القطاع يعاني نقصا في الأدوية وتجري بعض العمليات الجراحية من دون تخدير كامل بسبب النقص في مواد التخدير.
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