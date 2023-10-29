Monday, 30 October 2023 03:00 GMT

الأمم المتحدة تحذر من انتشار الفوضى في غزة في ظل وضع يزداد يأسا ((ساعة بعد ساعة))

10/29/2023 7:18:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬حذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العام‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬نهب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مراكزها‭ ‬ومع‭ ‬بطء‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬اقتحموا‭ (‬السبت‭) ‬عدة‭ ‬مستودعات‭ ‬ومراكز‭ ‬توزيع‭ ‬للأونروا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وجنوبه‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬علامة‭ ‬مقلقة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬المدني‭ ‬العام‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الانهيار‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والحصار‭ ‬المشدد‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أحكمت‭ ‬اسرائيل‭ ‬حصارها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬قاطعة‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يخضع‭ ‬أصلا‭ ‬لحصار‭ ‬بري‭ ‬وجوي‭ ‬وبحري‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬

ولم‭ ‬تدخل‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬سوى‭ ‬84‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يكثف‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصفه‭ ‬للقطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬وعملياته‭ ‬البرية‭ ‬فيه‭. ‬

وتئن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تتلقى‭ ‬مكالمات‭. ‬ويعتمد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬للقصف‭ ‬على‭ ‬متطوعين‭ ‬لنقلهم‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬استقبل‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬عشر‭ ‬شاحنات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الشاحنات‭ ‬إلى‭ ‬94‭. ‬

وحذر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬يزداد‭ ‬يأسا‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬مبديا‭ ‬أسفه‭ ‬لـ«تكثيف‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬وإلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬الكابوس‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬وجرحوا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬إطلاقا‮»‬‭. ‬

وأعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬ميريانا‭ ‬سبولياريتش‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمتها‭ ‬لمستوى‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‮»‬،‭ ‬منددة‭ ‬بـ«فشل‭ ‬كارثي‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬به‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الدولي‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬خريستوس‭ ‬خريستو‭: ‬‮«‬إزاء‭ ‬قصف‭ ‬متواصل‭ ‬ومرعب‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬للناس‭ ‬يلجؤون‭ ‬إليه‭. ‬يجب‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬

قالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬نت‭ ‬بلوكس‮»‬‭ ‬لمراقبة‭ ‬الشبكات‭ ‬إن‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬بدأت‭ ‬تعود‭ ‬تدريجا‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬بعدما‭ ‬انقطعت‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬المكثفة‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬إن‭ ‬القطاع‭ ‬يعاني‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬وتجري‭ ‬بعض‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تخدير‭ ‬كامل‭ ‬بسبب‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬مواد‭ ‬التخدير‭. ‬

MENAFN29102023000055011008ID1107325782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث