الأمم المتحدة تحذر من انتشار الفوضى في غزة في ظل وضع يزداد يأسا ((ساعة بعد ساعة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬حذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العام‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬نهب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مراكزها‭ ‬ومع‭ ‬بطء‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬اقتحموا‭ (‬السبت‭) ‬عدة‭ ‬مستودعات‭ ‬ومراكز‭ ‬توزيع‭ ‬للأونروا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وجنوبه‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬علامة‭ ‬مقلقة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬المدني‭ ‬العام‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الانهيار‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والحصار‭ ‬المشدد‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أحكمت‭ ‬اسرائيل‭ ‬حصارها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬قاطعة‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يخضع‭ ‬أصلا‭ ‬لحصار‭ ‬بري‭ ‬وجوي‭ ‬وبحري‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬

ولم‭ ‬تدخل‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬سوى‭ ‬84‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يكثف‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصفه‭ ‬للقطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬وعملياته‭ ‬البرية‭ ‬فيه‭. ‬

وتئن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تتلقى‭ ‬مكالمات‭. ‬ويعتمد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬للقصف‭ ‬على‭ ‬متطوعين‭ ‬لنقلهم‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬استقبل‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬عشر‭ ‬شاحنات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الشاحنات‭ ‬إلى‭ ‬94‭. ‬

وحذر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬يزداد‭ ‬يأسا‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬مبديا‭ ‬أسفه‭ ‬لـ«تكثيف‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬وإلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬الكابوس‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬وجرحوا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬إطلاقا‮»‬‭. ‬

وأعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬ميريانا‭ ‬سبولياريتش‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمتها‭ ‬لمستوى‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‮»‬،‭ ‬منددة‭ ‬بـ«فشل‭ ‬كارثي‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬به‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الدولي‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬خريستوس‭ ‬خريستو‭: ‬‮«‬إزاء‭ ‬قصف‭ ‬متواصل‭ ‬ومرعب‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬للناس‭ ‬يلجؤون‭ ‬إليه‭. ‬يجب‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬

قالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬نت‭ ‬بلوكس‮»‬‭ ‬لمراقبة‭ ‬الشبكات‭ ‬إن‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬بدأت‭ ‬تعود‭ ‬تدريجا‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬بعدما‭ ‬انقطعت‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬المكثفة‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬إن‭ ‬القطاع‭ ‬يعاني‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬وتجري‭ ‬بعض‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تخدير‭ ‬كامل‭ ‬بسبب‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬مواد‭ ‬التخدير‭. ‬