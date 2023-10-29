نتائج غير مستغربة في دوري زين الاتحاد والبحرين يكتسحان سترة ومدينة عيسى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
اكتسح فريق الاتحاد منافسه سترة بالفوز عليه بنتيجة 108/68 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وفي اللقاء الثاني حقق البحرين فوزا كبيرا على مدينة عيسى بنتيجة 113/76.
في اللقاء الأول لم يجد الاتحاد اي صعوبة في فرض سيطرته وتحقيق الفوز مستغلا قلة الخبرة عند لاعبي سترة وغياب المحترفين.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط معوضا خسارته الأولى امام الحالة، في حين تلقى سترة الخسارة الثانية على التوالي ليرفع رصيده إلى نقطتين.
وجاءت نتائج الفترات: (32/16)، (27/24)، (18/20) و(31/8)، وبرز من الاتحاد الأمريكيان انتوتي بتسجيله 41 نقطة ورونالد 16 نقطة وحسن فهد 13 نقطة ومحمد كويد 12 نقطة ومحمد غزوان 12 نقطة، بينما كان أفضل المسجلين من سترة عباس فاضل 16 نقطة ومهدي عبدالأمير 15 نقطة وعلي جواد 13 نقطة وعلي عيد 9 نقاط.
وفي اللقاء الثاني اكتسح فريق البحرين منافسه مدينة عيسى بالفوز الكبير عليه بنتيجة 113/76.
وجاءت نتائج الفترات: (32/20)، (28/23)، (26/18)، (27/15)، وبرز من البحرين محمود عباس بتسجيله 27 نقطة والأمريكي تافارين 21 نقطة ومواطنه نيكولاس 18 نقطة وناصر الموسوي 17 نقطة وحسن قراشي 15، بينما تألق من المدينة عبدالله علي 19 نقطة وجهاد أحمد 16 نقطة وحسين مهدي 15 نقطة.
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