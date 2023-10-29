نتائج غير مستغربة في دوري زين الاتحاد والبحرين يكتسحان سترة ومدينة عيسى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





اكتسح‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬منافسه‭ ‬سترة‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬108‭/‬68‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬حقق‭ ‬البحرين‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬113/76‭.‬

في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬الاتحاد‭ ‬اي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬مستغلا‭ ‬قلة‭ ‬الخبرة‭ ‬عند‭ ‬لاعبي‭ ‬سترة‭ ‬وغياب‭ ‬المحترفين‭.‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬معوضا‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬امام‭ ‬الحالة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تلقى‭ ‬سترة‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬32/16‭)‬،‭ (‬27/24‭)‬،‭ (‬18/20‭) ‬و‭(‬31/8‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكيان‭ ‬انتوتي‭ ‬بتسجيله‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬ورونالد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬فهد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬كويد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬غزوان‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬عباس‭ ‬فاضل‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالأمير‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جواد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬عيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬اكتسح‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬منافسه‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بالفوز‭ ‬الكبير‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬113‭/‬76‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬32/20‭)‬،‭ (‬28/23‭)‬،‭ (‬26/18‭)‬،‭ (‬27/15‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬تافارين‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬نيكولاس‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وناصر‭ ‬الموسوي‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬قراشي‭ ‬15،‭ ‬بينما‭ ‬تألق‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وجهاد‭ ‬أحمد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬مهدي‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬