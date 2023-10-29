غزارة أهداف في دوري الصم لكرة الصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهدت الجولة الثانية من دوري الصم لكرة القدم للصالات غزارة في الأهداف، انطلقت الجولة الثانية في صالة عيسى بن راشد (د) بحضور باسم المؤذن رئيس مجلس الإدارة وجاسم حسن مبارك نائب الرئيس والشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من الشخصيات.
وجمعت فريق BMMI وفريق فيجن سبورت وانتهت بفوز فريق BMMI
بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف، مستغلًا غياب نجم وقائد فريق فيجن سبورت عبدالرحمن شعبان للإيقاف، ونجمه محمد الحواج بداعي الإصابة، وحصل حارس فريق BMMl خليل إبراهيم على نجم المباراة مقدمة من سلسلة مطاعم نصيف، ادار اللقاء الحكم عبدالرحمن الدوسري والحكم مريم جمعة والحكم حسين شبيب.
وفي اللقاء الثاني عوض فريق بيت التمويل الكويتي خسارته في المباراة الافتتاحية بفوز عريض على فريق نسمعكم بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت إثارة كبيرة بإضاعة فريق نسمعكم ركلتين جزاء وتسجيل واحدة بعد ارتكاب فريق بيت التمويل الكويتي أكثر من خمس مخالفات تحكيمية أدت لاحتساب 3 ركلات للفريق الخصم، وتمكن قائد فريق بيت التمويل الكويتي أكبر سلمان من خطف جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن قدم أداء مميزا على مدار الشوطين وبتسجيله هدفين قاد بهما فريقه للفوز، ادار اللقاء الحكم أسامة إدريس والحكم فاطمة ربيعة والحكم محمود حسن.
وتستمر مباريات دوري الصم لكرة القدم للصالات في يوم الجمعة من كل أسبوع على صالة عيسى بن راشد (د) بالقرب من الأستاد الوطني.
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