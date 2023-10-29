غزارة أهداف في دوري الصم لكرة الصالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬غزارة‭ ‬في‭ ‬الأهداف،‭ ‬انطلقت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬د‭) ‬بحضور‭ ‬باسم‭ ‬المؤذن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وجاسم‭ ‬حسن‭ ‬مبارك‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭.‬

وجمعت‭ ‬فريق‭ ‬ BMMI ‭ ‬وفريق‭ ‬فيجن‭ ‬سبورت‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوز‭ ‬فريق‭ ‬ BMMI ‭

‬بنتيجة‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬مستغلًا‭ ‬غياب‭ ‬نجم‭ ‬وقائد‭ ‬فريق‭ ‬فيجن‭ ‬سبورت‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬شعبان‭ ‬للإيقاف،‭ ‬ونجمه‭ ‬محمد‭ ‬الحواج‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة،‭ ‬وحصل‭ ‬حارس‭ ‬فريق‭ ‬ BMMl ‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬على‭ ‬نجم‭ ‬المباراة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬نصيف،‭ ‬ادار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬والحكم‭ ‬مريم‭ ‬جمعة‭ ‬والحكم‭ ‬حسين‭ ‬شبيب‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬عوض‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬نسمعكم‭ ‬بنتيجة‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة‭ ‬بإضاعة‭ ‬فريق‭ ‬نسمعكم‭ ‬ركلتين‭ ‬جزاء‭ ‬وتسجيل‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬ارتكاب‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مخالفات‭ ‬تحكيمية‭ ‬أدت‭ ‬لاحتساب‭ ‬3‭ ‬ركلات‭ ‬للفريق‭ ‬الخصم،‭ ‬وتمكن‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬أكبر‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬مميزا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الشوطين‭ ‬وبتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬قاد‭ ‬بهما‭ ‬فريقه‭ ‬للفوز،‭ ‬ادار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬أسامة‭ ‬إدريس‭ ‬والحكم‭ ‬فاطمة‭ ‬ربيعة‭ ‬والحكم‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭.‬

وتستمر‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬د‭) ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الأستاد‭ ‬الوطني‭.‬