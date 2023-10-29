السيد ومرتضى يقتربان من الصعود إلى الدور الرئيسيانطلاق الدور التمهيدي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬سنة،‭ ‬والتي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬ملاعبه‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬‮«‬ ITF ‭ ‬ Junior ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسابيع‭ ‬الثلاثة‭ ‬المقبلة‭.‬

وشهدت‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الأول‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬تأهل‭ ‬لاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬طلال‭ ‬السيد‭ ‬وأحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الثاني‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬اللاعب‭ ‬طلال‭ ‬السيد‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬القريشي‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬الأخير‭ ‬للمباراة،‭ ‬فيما‭ ‬تجاوز‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬جوشوا‭ ‬جاكوب‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3،‭ ‬3‭/‬6‭ ‬و10‭/‬4‭.‬

وفي‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الثاني‭ ‬سيلتقي‭ ‬اللاعب‭ ‬طلال‭ ‬السيد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬فيدور‭ ‬سوسيدكين،‭ ‬فيما‭ ‬سيلتقي‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬حمود‭ ‬العمير،‭ ‬حيث‭ ‬سيتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬من‭ ‬المباراتين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬32‭ ‬لاعبا،‭ ‬والذي‭ ‬ينطلق‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭.‬

وفي‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬لاعبو‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور،‭ ‬خسر‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬أحمد‭ ‬مشاهد‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬7‭ ‬و3‭/‬6،‭ ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬اللاعب‭ ‬رضا‭ ‬حسن‭ ‬أمام‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬عبدو‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و1‭/‬6،‭ ‬وتمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي‭ ‬إيرنست‭ ‬ياكوبوفسكي‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬السيد‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وفي‭ ‬بقية‭ ‬نتائج‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الأول،‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬كشواع‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬فينكاتا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬وتغلب‭ ‬اللاعب‭ ‬الاسباني‭ ‬فيكتور‭ ‬فيلاسكو‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الخميس‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬وفاز‭ ‬اليمني‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬على‭ ‬المنغولي‭ ‬سونوم‭ ‬بونتساج‭ ‬1‭/‬6،‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و10‭/‬5،‭ ‬ولحق‭ ‬الباكستاني‭ ‬زيان‭ ‬فرحان‭ ‬بالمتأهلين‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬اللبناني‭ ‬يوسف‭ ‬قاسم‭ ‬بنتيجة‭ ‬7/5‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬المنغولي‭ ‬أوندراك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬السعودي‭ ‬علي‭ ‬العايش‭ ‬بالتغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬ونجح‭ ‬المصري‭ ‬ياسين‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬حيدر‭ ‬الفريد‭ ‬7‭/‬5‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬الحنابي‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الصيني‭ ‬ويليام‭ ‬زهو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬وتأهل‭ ‬الروماني‭ ‬ماتي‭ ‬سوكو‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الهندي‭ ‬أثراف‭ ‬شوكلا،‭ ‬حيث‭ ‬هزمه‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬7،‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و10‭/‬6‭.‬