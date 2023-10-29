السيد ومرتضى يقتربان من الصعود إلى الدور الرئيسيانطلاق الدور التمهيدي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت صباح أمس الأحد منافسات الدور التمهيدي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين تحت 18 سنة، والتي يستضيفها الاتحاد البحريني للتنس على ملاعبه بجامعة البحرين بوليتكنك بمدينة عيسى خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.
وتعدّ هذه البطولة هي الأولى من سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للتنس للناشئين « ITF Junior » التي ستقام في ضيافة الاتحاد البحريني للتنس على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وشهدت منافسات الدور التمهيدي الأول التي انطلقت أمس تأهل لاعب الاتحاد طلال السيد وأحمد مرتضى إلى الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى الدور الرئيسي للبطولة، حيث تغلب اللاعب طلال السيد اللاعب السعودي عبدالرحمن القريشي بسبب عدم حضور الأخير للمباراة، فيما تجاوز اللاعب أحمد مرتضى اللاعب الهندي جوشوا جاكوب بنتيجة 6/3، 3/6 و10/4.
وفي الدور التمهيدي الثاني سيلتقي اللاعب طلال السيد مع اللاعب فيدور سوسيدكين، فيما سيلتقي اللاعب أحمد مرتضى مع اللاعب السعودي حمود العمير، حيث سيتأهل الفائزان من المباراتين إلى الدور الرئيسي الذي يضم 32 لاعبا، والذي ينطلق اعتبارا من صباح اليوم الاثنين.
وفي المباريات الأخرى التي خاضها لاعبو الاتحاد في هذا الدور، خسر اللاعب عبدالرحمن الدوسري أمام اللاعب الأمريكي أحمد مشاهد بنتيجة 5/7 و3/6، كما خسر اللاعب رضا حسن أمام المصري مصطفى عبدو بنتيجة 4/6 و1/6، وتمكن اللاعب الروسي إيرنست ياكوبوفسكي من الفوز على اللاعب أحمد السيد بنتيجة 6/2 و6/1.
وفي بقية نتائج الدور التمهيدي الأول، فاز اللاعب المصري كشواع على الهندي فينكاتا بنتيجة 6/0 و6/0، وتغلب اللاعب الاسباني فيكتور فيلاسكو على السعودي علي أحمد الخميس بنتيجة 6/1 و6/1، وفاز اليمني أحمد محمد على المنغولي سونوم بونتساج 1/6، 6/2 و10/5، ولحق الباكستاني زيان فرحان بالمتأهلين بفوزه على اللبناني يوسف قاسم بنتيجة 7/5 و6/4، كما تأهل المنغولي أوندراك على حساب السعودي علي العايش بالتغلب عليه بنتيجة 6/0 و6/0، ونجح المصري ياسين محمد في التأهل بالفوز على السعودي حيدر الفريد 7/5 و6/3، فيما تأهل السعودي عبدالرزاق الحنابي بعد تغلبه على الصيني ويليام زهو بنتيجة 6/1 و6/1، وتأهل الروماني ماتي سوكو على حساب الهندي أثراف شوكلا، حيث هزمه بنتيجة 5/7، 6/4 و10/6.
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