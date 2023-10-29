أشاد بجهود اللجنة الأولمبية البحرينيةإسحاقي يشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على دعمه منتخب اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعرب رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى إسحاقي عن خالص شكره وامتنانه الى سمو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لتشريف سموه المباراة النهائية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ( باريس 2024)، والتي أقيمت بين منتخبنا الوطني لكرة اليد والمنتخب الياباني في دولة قطر الشقيقة.
وقال إسحاقي أن حضور سمو الشيخ خالد بن حمد المباراة النهائية يعكس حجم الاهتمام والحرص الذي يوليه للمنتخبات الوطنية ومتابعتها مما كان له الأثر الإيجابي على ما تحققه الرياضة البحرينية من نتائج مشرفة في مختلف مشاركاتها الخارجية، منوهاً بتوجيهات سموه تخصيص طائرة لنقل الجماهير البحرينية الى العاصمة القطرية الدوحة وتوفير كافة الظروف الكفيلة لدعم ومساندة المنتخب في هذه المهمة.
وقال رئيس اتحاد اليد أن هذا الاهتمام لاقى الأثر الطيب لدى الجميع وانعكس جلياً على نفوس اللاعبين والجهازين الفني والإداري للمنتخب، كما أشاد بالجهود التي بذلتها اللجنة الأولمبية البحرينية في تسخير كافة الإمكانيات لتأمين تواجد الجماهير البحرينية لمؤازرة المنتخب في مهمته الوطنية، معرباً عن أمله في أن تواصل لعبة كرة اليد البحرينية حضورها المتميز على الساحة الآسيوية وتحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج المشرفة التي تليق بحجم الطموحات والتطلعات.
MENAFN29102023000055011008ID1107325777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.