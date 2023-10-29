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أشاد بجهود اللجنة الأولمبية البحرينيةإسحاقي يشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على دعمه منتخب اليد

10/29/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬الى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد
آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتشريف‭ ‬سموه‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ( ‬باريس‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬بين‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والمنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقال‭ ‬إسحاقي‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬يعكس‭ ‬حجم‭ ‬الاهتمام‭ ‬والحرص‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬ومتابعتها‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الخارجية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بتوجيهات‭ ‬سموه‭ ‬تخصيص‭ ‬طائرة‭ ‬لنقل‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬الكفيلة‭ ‬لدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬لاقى‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭ ‬وانعكس‭ ‬جلياً‭ ‬على‭ ‬نفوس‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لتأمين‭ ‬تواجد‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬لمؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الوطنية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬حضورها‭ ‬المتميز‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬بحجم‭ ‬الطموحات‭ ‬والتطلعات‭.‬

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