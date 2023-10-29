Monday, 30 October 2023 02:59 GMT

الوفد البارالمبي يشارك في ختام البارالمبية الآسيوية

10/29/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حمل‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬قرينيس‭ ‬العلم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬بالصين،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وحقق‭ ‬الوفد‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬وحضورا‭ ‬مميزا‭ ‬مثل‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬العالية‭ ‬للبحرين‭ ‬وتفاني‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬بلدهم‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬

وكانت‭ ‬اللاعبة‭ ‬روبا‭ ‬العمري‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬النجوم‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬في‭ ‬فئة F 55‭ . ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الميدالية‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬إلى‭ ‬مسيرة‭ ‬اللاعبة‭ ‬العمري‭ ‬وإلى‭ ‬قائمة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬حقق‭ ‬اللاعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤذن‭ ‬إنجازًا‭ ‬بتحطيم‭ ‬رقمه‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬لفئة‭ ‬ T 33‭ ‬لألعاب‭ ‬الجري‭ ‬على‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭. ‬وقد‭ ‬حظي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بإشادة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الرياضيين‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬فردًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬خالد‭ ‬البستكي‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬إيمان‭ ‬حسن،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬7‭ ‬لاعبين‭ ‬و7‭ ‬مدربين‭ ‬يمثلون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬رياضات‭ ‬بارالمبية‭ ‬مختلفة‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬البحرينية‭ ‬بتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬وتمكين‭ ‬اللاعبين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات‭ ‬أيضًا‭ ‬الجهود‭ ‬والتحضيرات‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN29102023000055011008ID1107325776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث