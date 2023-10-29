الوفد البارالمبي يشارك في ختام البارالمبية الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حمل اللاعب البحريني علي قرينيس العلم الوطني في حفل ختام دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في هانغتشو بالصين، خلال الفترة من 20 إلى 28 أكتوبر 2023.
وحقق الوفد نتائج إيجابية وحضورا مميزا مثل الروح الرياضية العالية للبحرين وتفاني اللاعبين في تمثيل بلدهم بأفضل صورة.
وكانت اللاعبة روبا العمري من بين النجوم البارزين في الوفد البحريني، حيث نجحت في تحقيق إنجاز بحصولها على الميدالية البرونزية في رمي الرمح في فئة F 55 . وتعد هذه الميدالية إضافة قيمة إلى مسيرة اللاعبة العمري وإلى قائمة الإنجازات الرياضية البحرينية.
من جانبه، حقق اللاعب إبراهيم المؤذن إنجازًا بتحطيم رقمه الشخصي في سباق 100 متر لفئة T 33 لألعاب الجري على الكراسي المتحركة. وقد حظي هذا الإنجاز بإشادة واسعة من قبل الجماهير والمسؤولين الرياضيين.
جدير بالذكر أن الوفد البحريني المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية يتكون من 16 فردًا، بما في ذلك مدير البعثة خالد البستكي والمدير الفني إيمان حسن، إلى جانب 7 لاعبين و7 مدربين يمثلون مملكة البحرين في ثلاث رياضات بارالمبية مختلفة.
وتعكس هذه المشاركة التزام المملكة البحرينية بتطوير الرياضة البارالمبية وتمكين اللاعبين ذوي العزيمة من تحقيق طموحاتهم وتحقيق التفوق في الساحة الرياضية العالمية. كما تعكس هذه النجاحات أيضًا الجهود والتحضيرات الدقيقة التي قام بها الوفد البحريني والدعم الذي حظي به الرياضة البارالمبية بمملكة البحرين.
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