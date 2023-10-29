الوفد البارالمبي يشارك في ختام البارالمبية الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حمل‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬قرينيس‭ ‬العلم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬بالصين،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وحقق‭ ‬الوفد‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬وحضورا‭ ‬مميزا‭ ‬مثل‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬العالية‭ ‬للبحرين‭ ‬وتفاني‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬بلدهم‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬

وكانت‭ ‬اللاعبة‭ ‬روبا‭ ‬العمري‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬النجوم‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬في‭ ‬فئة F 55‭ . ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الميدالية‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬إلى‭ ‬مسيرة‭ ‬اللاعبة‭ ‬العمري‭ ‬وإلى‭ ‬قائمة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬حقق‭ ‬اللاعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤذن‭ ‬إنجازًا‭ ‬بتحطيم‭ ‬رقمه‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬لفئة‭ ‬ T 33‭ ‬لألعاب‭ ‬الجري‭ ‬على‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭. ‬وقد‭ ‬حظي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بإشادة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الرياضيين‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬فردًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬خالد‭ ‬البستكي‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬إيمان‭ ‬حسن،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬7‭ ‬لاعبين‭ ‬و7‭ ‬مدربين‭ ‬يمثلون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬رياضات‭ ‬بارالمبية‭ ‬مختلفة‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬البحرينية‭ ‬بتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬وتمكين‭ ‬اللاعبين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات‭ ‬أيضًا‭ ‬الجهود‭ ‬والتحضيرات‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬