ختام بطولة تحدي الصخير روتاكس ماكس للكارتنج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» على مضمار حلبة الكارتنج بطولة الكارتنج المحلية تحدي الصخير روتاكس ماكس والتي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت مشاركة كبيرة ضمن فئات البطولة المحلية.
وانطلقت الجولة الثالثة للبطولة المحلية يوم الجمعة، بينما الجولة الرابعة والختامية يوم السبت، وذلك على مضمار الـ CIK والبالغ طوله 1.414 كيلومتر، وضمن منافسات الجولة الثالثة تمكن لوكا هوغتون من الفوز بالمركز الأول، وثانيا ويان بوشوف، أما المركز الثالث فكان من نصيب غريس غراثام، وذلك ضمن فئة جونيور ماكس.
أما فئة السينيور ماكس فتصدرها محمد الحسن من بين 17 سائقا مشاركا، ثانيا نجاشي رشدان، وثالثا فهد المقلة، فئة الميني ماكس تصدرها ماسوس مازينز، وجاء ثانيا ناصر ناس وثالثا الشيخ أحمد آل خليفة، أما فئة المايكرو ماكس فتصدرها باتريكس جوكيب. أما فئة دي دي 2 ماكس فتصدرها كيان جيرين.
الجولة الرابعة والختامية من البطولة المحلية التي انطلقت يوم السبت تمكن ماجيوس مازيناز من خطف المركز الأول ضمن فئة الميني ماكس، وثانيا الشيخ أحمد آل خليفة وثالثا ادريناس تيونز، أما فئة المايكرو ماكس فتصدرها جوليان ريفيرا.
لوكا هوغتون تمكن من الحفاظ على لقب فئة الجونيور ماكس وثانيا فيدانت مينون وفي المركز الثالث ايسون تسينق. اما فئة سينيور ماكس فحافظ محمد الحسن أيضا على مركزه الأول، وثانيا أوليفر كروقلوف، وفي المركز الثالث فرانسسكو دانيال، فئة الدي دي 2 ماكس تصدرها كيان جيرين.
وبعد ختام جولات البطولة خطف السائقون ألقاب المراكز الأولى لبطولة الصخير روتاكس ماكس أبرزهم جوليان ريفيرا ضمن فئة المايكرو ماكس برصيد 124 نقطة، وناصر ناس خطف لقب فئة ميني ماكس برصيد يبلغ 100 نقطة، أما فئة جونيور ماكس فيتصدرها لوكا هونغتون برصيد 129 نقطة، يليه أوليفر كروقلوف متصدر فئة سينيور ماكس برصيد 90 نقطة، وكيان جيرين متصدر فئة الدي دي 2 ماكس برصيد 70 نقطة، وختاما سائق الفورمولا وان روبنز باريكيلو برصيد 70 نقطة وضمن فئة الدي دي 2 ماكس ماسترز.
والجدير بالذكر أن الموسم الجديد ينطلق ببطولتي كارتنج محليتين هما بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس وبطولة تحدي الصخير روتاكس ماكس، ويشارك فيهما نخبة من السائقين من مختلف الأعمار، وستنطلق بطولة البحرين روتاكس ماكس بـ8 جولات طوال الموسم، بينما بطولة الصخير انطلقت بـ4 جولات.
ويشهد هذا الموسم انطلاق 8 جولات من بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج، الجولة الأولى 15 ديسمبر 2023، الجولة الثانية والثالثة تنطلق في 12 و13 يناير 2024، الجولة الرابعة 26 يناير، الجولتين الخامسة والسادسة 9 و10 فبراير، الجولة السابعة وما قبل الختامية 23 فبراير، بينما تنطلق الجولة الختامية في 8 مارس.
وللمزيد من المعلومات عن بطولة الكارتينج المحلية يمكنكم الاتصال بحلبة البحرين الدولية على الرقم 17451745 أو على البريد الإلكتروني karting@bic . com . bh
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