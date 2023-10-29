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ختام بطولة تحدي الصخير روتاكس ماكس للكارتنج

10/29/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج‭ ‬بطولة‭ ‬الكارتنج‭ ‬المحلية‭ ‬تحدي‭ ‬الصخير‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬ضمن‭ ‬فئات‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭.‬

وانطلقت‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬للبطولة‭ ‬المحلية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بينما‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬والختامية‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الـ CIK ‭ ‬والبالغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬تمكن‭ ‬لوكا‭ ‬هوغتون‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وثانيا‭ ‬ويان‭ ‬بوشوف،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬غريس‭ ‬غراثام،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس‭.‬

أما‭ ‬فئة‭ ‬السينيور‭ ‬ماكس‭ ‬فتصدرها‭ ‬محمد‭ ‬الحسن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬سائقا‭ ‬مشاركا،‭ ‬ثانيا‭ ‬نجاشي‭ ‬رشدان،‭ ‬وثالثا‭ ‬فهد‭ ‬المقلة،‭ ‬فئة‭ ‬الميني‭ ‬ماكس‭ ‬تصدرها‭ ‬ماسوس‭ ‬مازينز،‭ ‬وجاء‭ ‬ثانيا‭ ‬ناصر‭ ‬ناس‭ ‬وثالثا‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أما‭ ‬فئة‭ ‬المايكرو‭ ‬ماكس‭ ‬فتصدرها‭ ‬باتريكس‭ ‬جوكيب‭. ‬أما‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس‭ ‬فتصدرها‭ ‬كيان‭ ‬جيرين‭.‬

الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬والختامية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬تمكن‭ ‬ماجيوس‭ ‬مازيناز‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الميني‭ ‬ماكس،‭ ‬وثانيا‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وثالثا‭ ‬ادريناس‭ ‬تيونز،‭ ‬أما‭ ‬فئة‭ ‬المايكرو‭ ‬ماكس‭ ‬فتصدرها‭ ‬جوليان‭ ‬ريفيرا‭.‬

لوكا‭ ‬هوغتون‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬فئة‭ ‬الجونيور‭ ‬ماكس‭ ‬وثانيا‭ ‬فيدانت‭ ‬مينون‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ايسون‭ ‬تسينق‭. ‬اما‭ ‬فئة‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس‭ ‬فحافظ‭ ‬محمد‭ ‬الحسن‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬الأول،‭ ‬وثانيا‭ ‬أوليفر‭ ‬كروقلوف،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فرانسسكو‭ ‬دانيال،‭ ‬فئة‭ ‬الدي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس‭ ‬تصدرها‭ ‬كيان‭ ‬جيرين‭.‬

وبعد‭ ‬ختام‭ ‬جولات‭ ‬البطولة‭ ‬خطف‭ ‬السائقون‭ ‬ألقاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬الصخير‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬أبرزهم‭ ‬جوليان‭ ‬ريفيرا‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬المايكرو‭ ‬ماكس‭ ‬برصيد‭ ‬124‭ ‬نقطة،‭ ‬وناصر‭ ‬ناس‭ ‬خطف‭ ‬لقب‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس‭ ‬برصيد‭ ‬يبلغ‭ ‬100‭ ‬نقطة،‭ ‬أما‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس‭ ‬فيتصدرها‭ ‬لوكا‭ ‬هونغتون‭ ‬برصيد‭ ‬129‭ ‬نقطة،‭ ‬يليه‭ ‬أوليفر‭ ‬كروقلوف‭ ‬متصدر‭ ‬فئة‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس‭ ‬برصيد‭ ‬90‭ ‬نقطة،‭ ‬وكيان‭ ‬جيرين‭ ‬متصدر‭ ‬فئة‭ ‬الدي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس‭ ‬برصيد‭ ‬70‭ ‬نقطة،‭ ‬وختاما‭ ‬سائق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬روبنز‭ ‬باريكيلو‭ ‬برصيد‭ ‬70‭ ‬نقطة‭ ‬وضمن‭ ‬فئة‭ ‬الدي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس‭ ‬ماسترز‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬ينطلق‭ ‬ببطولتي‭ ‬كارتنج‭ ‬محليتين‭ ‬هما‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬وبطولة‭ ‬تحدي‭ ‬الصخير‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس،‭ ‬ويشارك‭ ‬فيهما‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار،‭ ‬وستنطلق‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬بـ8‭ ‬جولات‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬بينما‭ ‬بطولة‭ ‬الصخير‭ ‬انطلقت‭ ‬بـ4‭ ‬جولات‭.‬

ويشهد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬انطلاق‭ ‬8‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬و13‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬26‭ ‬يناير،‭ ‬الجولتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬9‭ ‬و10‭ ‬فبراير،‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬وما‭ ‬قبل‭ ‬الختامية‭ ‬23‭ ‬فبراير،‭ ‬بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مارس‭.‬‮

وللمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬الكارتينج‭ ‬المحلية‭ ‬يمكنكم‭ ‬الاتصال‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬17451745‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ karting@bic ‭.‬ com ‭.‬ bh
‬‭.‬

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