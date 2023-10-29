سباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» اقتراب موعد سباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات الجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2023، وذلك نهاية هذا الأسبوع وتحديدا يومي الجمعة والسبت الموافق 3 و4 نوفمبر المقبل.
ودعت الحلبة الجمهور لحضور السباق العالمي والاستمتاع بالسباق المساند والفعاليات الترفيهية العائلية ومعرض السيارات الكلاسيكية، وذلك بمبلغ رمزي حيث يبلغ 5.5 دينار بحريني للكبار و2.75 للأطفال من 3 حتى 12 عام، وذلك من خلال الموقع للحلبة أو الاتصال على الخط الساخن 450000-17-973+.
وستمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة والإثارة للحضور من خلال الفعاليات العديدة التي ستقام على هامش منافسات السباق حيث الإثارة على المضمار لا تقتصر على السباق العالمي بل من خلال السباق المساند، بطولة تحدي كأس البورش كاريرا الشرق الأوسط، والفعاليات الترفيهية العائلية، وستمتلئ المنطقة الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي بالعديد من الفرق الاستعراضية العالمية التي ستبهر الجماهير بعروضها وبرامجها الاستعراضية المثيرة.
وأبرز الفعاليات في المنطقة الترفيهية: عروض الدراجات النارية المثيرة، عروض تيري غرانت ولي بويرز، الموسيقى والكثير غيرها من الفعاليات الترفيهية، والفرق المتجولة، وفعاليات مخصصة للأطفال أبروها العروض المسرحية.
ويتميز سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات بكونه سباقا مفتوحا للجماهير حيث سيتمكن حاملي تذاكر السباق من متابعة السباق على المدرجات إلى جانب تجولهم في منطقة البادوك المفتوحة والاستمتاع بإثارة استعدادات وتجهيز الفرق والالتقاء بسائقيهم والتقاط الصور التذكارية معهم.
بالإضافة إلى انطلاق معرض السيارات الكلاسيكية بتنظيم من نادي البحرين للسيارات، ويعتبر نادي البحرين للسيارات من نخبة النوادي في المنطقة حيث انطلق منذ ما يقارب 70 عاما، وله سمعة دولية في عرض بعض أكثر السيارات الكلاسيكية إثارة للإعجاب والتي تعتبر من السيارات النادرة، لذا لا تفوتوا حضور السباق ومشاهدة هذه السيارات الكلاسيكية النادرة.
وجدير بالذكر أن حلبة البحرين الدولية أطلقت للعام الثاني على التوالي مبادرة رائدة في مجالات الاستدامة وذلك من خلال تواصل مبادرة التذاكر الصديقة للبيئة. حيث سيتم التبرع بنسبة من سعر التذكرة إلى جانب المبلغ نفسه مقدم من بابكو إنرجيز لدعم عدد من المشاريع البيئية المحلية، وستمول هذه المبادرة برنامج زراعة أشجار القرم في البحرين، ويساهم بشكل فعال في التزام البحرين بمضاعفة تغطية أشجار القرم في المملكة بأربعة أضعاف بحلول عام 2035.
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