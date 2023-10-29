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سباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات نهاية الأسبوع

10/29/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لموسم‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وتحديدا‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ودعت‭ ‬الحلبة‭ ‬الجمهور‭ ‬لحضور‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالسباق‭ ‬المساند‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية‭ ‬ومعرض‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬رمزي‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬5‭.‬5‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للكبار‭ ‬و2‭.‬75‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬للحلبة‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬450000‭-‬17‭-‬973‭+.‬

وستمتلئ‭ ‬أجواء‭ ‬الحلبة‭ ‬بالمتعة‭ ‬والإثارة‭ ‬للحضور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منافسات‭ ‬السباق‭ ‬حيث‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬المساند،‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬كأس‭ ‬البورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية،‭ ‬وستمتلئ‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الواقعة‭ ‬خلف‭ ‬المدرج‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الاستعراضية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬ستبهر‭ ‬الجماهير‭ ‬بعروضها‭ ‬وبرامجها‭ ‬الاستعراضية‭ ‬المثيرة‭.‬

وأبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭: ‬عروض‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬المثيرة،‭ ‬عروض‭ ‬تيري‭ ‬غرانت‭ ‬ولي‭ ‬بويرز،‭ ‬الموسيقى‭ ‬والكثير‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية،‭ ‬والفرق‭ ‬المتجولة،‭ ‬وفعاليات‭ ‬مخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬أبروها‭ ‬العروض‭ ‬المسرحية‭.‬

ويتميز‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬بكونه‭ ‬سباقا‭ ‬مفتوحا‭ ‬للجماهير‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬حاملي‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجولهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوحة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بإثارة‭ ‬استعدادات‭ ‬وتجهيز‭ ‬الفرق‭ ‬والالتقاء‭ ‬بسائقيهم‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬معهم‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انطلاق‭ ‬معرض‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات،‭ ‬ويعتبر‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬النوادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬انطلق‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬70‭ ‬عاما،‭ ‬وله‭ ‬سمعة‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬بعض‭ ‬أكثر‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬إثارة‭ ‬للإعجاب‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬النادرة،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬ومشاهدة‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬النادرة‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أطلقت‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستدامة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصل‭ ‬مبادرة‭ ‬التذاكر‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭. ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التبرع‭ ‬بنسبة‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المبلغ‭ ‬نفسه‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لدعم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬المحلية،‭ ‬وستمول‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬برنامج‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بمضاعفة‭ ‬تغطية‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

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