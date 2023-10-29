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إصابة تشواميني بكسر في مشط قدمه اليسرى

10/29/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوريليان‭ ‬تشواميني‭ ‬أصيب‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬مشط‭ ‬قدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ومضيفه‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ (‬2-1‭) ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭. ‬

وقال‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬تشواميني‭ ‬خضع‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬كسر‭ ‬إجهاد‮»‬‭ ‬في‭ ‬عظمة‭ ‬منتصف‭ ‬القدم،‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬مدة‭ ‬غيابه‭. ‬

وذكرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسبانية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬تشواميني‭ ‬لأسابيع‭ ‬عدة‭. ‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬كسراً‭ ‬إجهادياً‭ ‬بسبب‭ ‬تسلسل‭ ‬المباريات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استنكره‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬موناكو‭ ‬السابق‭ ‬مؤخراً‭.
‬وكان‭ ‬تشواميني‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬هولندا‭ ‬وفرنسا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬بخصوص‭ ‬كثرة‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬اللاعبون‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬نلعب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬وذلك‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬للاعبين‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬للهيئات‭ ‬الكروية‭ ‬للقيام‭ ‬بشيء‭ ‬ما‮»‬‭. ‬وانضم‭ ‬تشواميني‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬بأكملها‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مونتجويك‭ ‬الأولمبي،‭ ‬إلى‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬والبرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو،‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬الركبة،‭ ‬وداني‭ ‬سيبايوس،‭ ‬ضحية‭ ‬مشاكل‭ ‬عضلية،‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬تشواميني‭ ‬عن‭ ‬لقاءات‭ ‬الريال‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وكذلك‭ ‬المعسكر‭ ‬المقبل‭ ‬للمنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬ومباراتيه‭ ‬في‭ ‬18و21‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬ضد‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭ ‬واليونان‭ ‬تواليا‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬القارية‭.
‬وسيكون‭ ‬مواطنه‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬المستفيد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬غيابه‭. ‬

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