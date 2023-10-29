يونيون برلين يدعم مدربه فيشر رغم الهزيمة العاشرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بريمن (ألمانيا) - (د ب أ): أكد نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم تمسكه باستمرار المدير الفني أورس فيشر رغم تلقي الفريق عشر هزائم متتالية في كل المسابقات هذا الموسم.
وخسر يونيون برلين أمام فيردر بريمن صفر/2 السبت ليتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الخامس عشر بجدول الدوري.
وإلى جانب هزيمته في آخر سبع مباريات في البوندسليجا، تلقى يونيون برلين الهزيمة أيضا في أول ثلاث مباريات له في دوري أبطال أوروبا.
لكن أوليفر رونرت المدير العام للنادي قال في تصريحات لقناة «زد.دي.إف» التلفزيونية السبت إنه لا خيار آخر مطروح، وإن فيشر سيقود الفريق في مباراته المقررة أمام شتوتجارت غدا الثلاثاء في كأس ألمانيا.
وقال لاعب خط الوسط راني خضيرة، الذي تعرض للطرد خلال مباراة أمس، إن الفريق يثق بمدربه بنسبة 100 % ، كما واصلت الجماهير دعمها للمدرب.
من جانبه، قال فيشر: «بالطبع هو أمر رائع أن أحظى بمثل هذا الدعم في موقف صعب للغاية. لا يزال علينا إيجاد حل لهذا الوضع معا. سأمثل القدوة وأعدّ الفريق وفقا لذلك قبل مباراة شتوتجارت».
وكان فيشر قد تولى تدريب يونيون برلين في 2018 وقاد الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى في موسمه الأول، كما قاده لخطوات جيدة في الدرجة الأولى حيث أحرز الفريق المركز الرابع في الدوري في الموسم الماضي ليضمن المشاركة للمرة الأولى في دوري الأبطال.
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