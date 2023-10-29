Monday, 30 October 2023 02:59 GMT

يونيون برلين يدعم مدربه فيشر رغم الهزيمة العاشرة

10/29/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بريمن‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬نادي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تمسكه‭ ‬باستمرار‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬أورس‭ ‬فيشر‭ ‬رغم‭ ‬تلقي‭ ‬الفريق‭ ‬عشر‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وخسر‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬أمام‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬صفر‭/‬2‭ ‬السبت‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بجدول‭ ‬الدوري‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا،‭ ‬تلقى‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬الهزيمة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

لكن‭ ‬أوليفر‭ ‬رونرت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للنادي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬زد‭.‬دي‭.‬إف‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬السبت‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬آخر‭ ‬مطروح،‭ ‬وإن‭ ‬فيشر‭ ‬سيقود‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬المقررة‭ ‬أمام‭ ‬شتوتجارت‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬راني‭ ‬خضيرة،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للطرد‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬يثق‭ ‬بمدربه‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ،‭ ‬كما‭ ‬واصلت‭ ‬الجماهير‭ ‬دعمها‭ ‬للمدرب‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬فيشر‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬أحظى‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬علينا‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لهذا‭ ‬الوضع‭ ‬معا‭. ‬سأمثل‭ ‬القدوة‭ ‬وأعدّ‭ ‬الفريق‭ ‬وفقا‭ ‬لذلك‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬شتوتجارت‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬فيشر‭ ‬قد‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬وقاد‭ ‬الفريق‭ ‬للصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬قاده‭ ‬لخطوات‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ليضمن‭ ‬المشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

MENAFN29102023000055011008ID1107325772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث