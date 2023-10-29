يونيون برلين يدعم مدربه فيشر رغم الهزيمة العاشرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بريمن‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬نادي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تمسكه‭ ‬باستمرار‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬أورس‭ ‬فيشر‭ ‬رغم‭ ‬تلقي‭ ‬الفريق‭ ‬عشر‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وخسر‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬أمام‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬صفر‭/‬2‭ ‬السبت‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بجدول‭ ‬الدوري‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا،‭ ‬تلقى‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬الهزيمة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

لكن‭ ‬أوليفر‭ ‬رونرت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للنادي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬زد‭.‬دي‭.‬إف‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬السبت‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬آخر‭ ‬مطروح،‭ ‬وإن‭ ‬فيشر‭ ‬سيقود‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬المقررة‭ ‬أمام‭ ‬شتوتجارت‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬راني‭ ‬خضيرة،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للطرد‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬يثق‭ ‬بمدربه‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ،‭ ‬كما‭ ‬واصلت‭ ‬الجماهير‭ ‬دعمها‭ ‬للمدرب‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬فيشر‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬أحظى‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬علينا‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لهذا‭ ‬الوضع‭ ‬معا‭. ‬سأمثل‭ ‬القدوة‭ ‬وأعدّ‭ ‬الفريق‭ ‬وفقا‭ ‬لذلك‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬شتوتجارت‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬فيشر‭ ‬قد‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬وقاد‭ ‬الفريق‭ ‬للصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬قاده‭ ‬لخطوات‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ليضمن‭ ‬المشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬