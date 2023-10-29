غياب كيميش يؤلم بايرن ميونخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ (‬ألمانيا‭) (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬جاء‭ ‬طرد‭ ‬جوشوا‭ ‬كيميش‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬شكل‭ ‬صدمة‭ ‬للفريق‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬فيه‭ ‬لمواجهة‭ ‬غريمه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭).‬

وحصل‭ ‬كيميش‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬وطرد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬بايرن‭ ‬أمام‭ ‬دارمشتاد‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬البوندسليجا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بعرقلة‭ ‬مارفين‭ ‬ميليم‭ ‬الذي‭ ‬استحوذ‭ ‬عليها‭.‬

ولم‭ ‬يتضرر‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬كيميش‭ ‬وإنما‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬ساحقا‭ ‬أمام‭ ‬دارمشتاد‭ ‬8‭ / ‬صفر،‭ ‬لكنه‭ ‬سيتأثر‭ ‬بغيابه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭.‬

وقال‭ ‬كيميش‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭: ‬‮«‬الطرد‭ ‬كان‭ ‬غبيا‭ ‬للغاية‭. ‬وأنا‭ ‬مستاء‭ ‬للغاية‭ ‬بأنني‭ ‬سأغيب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لبايرن‭ ‬إن‭ ‬حصول‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مؤسفا‭ ‬للغاية‭ ‬لأن‭ ‬كيميش‭ ‬لاعب‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ويحدث‭ ‬الفارق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬العائد‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬إن‭ ‬حالة‭ ‬الطرد‭ ‬‮«‬ستؤلم‭ ‬الفريق‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سنفتقد‭ ‬جوشوا‭ ‬كلاعب‭ ‬أساسي‭ ‬وعنصر‭ ‬قيادي‭ ‬بالفريق‮»‬‭.‬

ويشكل‭ ‬كونراد‭ ‬لايمر‭ ‬الخيار‭ ‬المرجح‭ ‬لدى‭ ‬توخيل‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬كيميش،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬ألمح‭ ‬إلى‭ ‬احتمالات‭ ‬عودة‭ ‬ليون‭ ‬جوريتسكا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬دورتموند‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬لفترة‭ ‬بسبب‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬اليد‭.‬



