غياب كيميش يؤلم بايرن ميونخ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونخ (ألمانيا) (د ب أ): جاء طرد جوشوا كيميش من صفوف بايرن ميونخ في توقيت شكل صدمة للفريق البافاري في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة غريمه بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
وحصل كيميش على البطاقة الحمراء وطرد في الدقيقة الرابعة من مباراة بايرن أمام دارمشتاد أمس الأول السبت في المرحلة التاسعة من البوندسليجا، بعد أن فقد السيطرة على الكرة ثم قام بعرقلة مارفين ميليم الذي استحوذ عليها.
ولم يتضرر بايرن ميونخ كثيرا من طرد كيميش وإنما حقق انتصارا ساحقا أمام دارمشتاد 8 / صفر، لكنه سيتأثر بغيابه على الأرجح في مواجهة بوروسيا دورتموند.
وقال كيميش عقب مباراة أمس الأول: «الطرد كان غبيا للغاية. وأنا مستاء للغاية بأنني سأغيب في المباراة أمام دورتموند».
وقال توماس توخيل المدير الفني لبايرن إن حصول اللاعب على البطاقة الحمراء «كان مؤسفا للغاية لأن كيميش لاعب أساسي في وسط الملعب»، كما أنه «يفرض سيطرته في المباراة ويحدث الفارق».
وقال حارس المرمى مانويل نوير العائد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، إن حالة الطرد «ستؤلم الفريق»، وأضاف: «سنفتقد جوشوا كلاعب أساسي وعنصر قيادي بالفريق».
ويشكل كونراد لايمر الخيار المرجح لدى توخيل لتعويض غياب كيميش، لكن المدرب ألمح إلى احتمالات عودة ليون جوريتسكا في مواجهة دورتموند بعد غياب لفترة بسبب كسر في اليد.
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