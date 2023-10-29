Monday, 30 October 2023 02:59 GMT

غياب كيميش يؤلم بايرن ميونخ

10/29/2023 7:18:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ (‬ألمانيا‭) (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬جاء‭ ‬طرد‭ ‬جوشوا‭ ‬كيميش‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬شكل‭ ‬صدمة‭ ‬للفريق‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬فيه‭ ‬لمواجهة‭ ‬غريمه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭).‬

وحصل‭ ‬كيميش‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬وطرد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬بايرن‭ ‬أمام‭ ‬دارمشتاد‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬البوندسليجا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بعرقلة‭ ‬مارفين‭ ‬ميليم‭ ‬الذي‭ ‬استحوذ‭ ‬عليها‭.‬

ولم‭ ‬يتضرر‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬كيميش‭ ‬وإنما‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬ساحقا‭ ‬أمام‭ ‬دارمشتاد‭ ‬8‭ / ‬صفر،‭ ‬لكنه‭ ‬سيتأثر‭ ‬بغيابه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭.‬

وقال‭ ‬كيميش‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭: ‬‮«‬الطرد‭ ‬كان‭ ‬غبيا‭ ‬للغاية‭. ‬وأنا‭ ‬مستاء‭ ‬للغاية‭ ‬بأنني‭ ‬سأغيب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لبايرن‭ ‬إن‭ ‬حصول‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مؤسفا‭ ‬للغاية‭ ‬لأن‭ ‬كيميش‭ ‬لاعب‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ويحدث‭ ‬الفارق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬العائد‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬إن‭ ‬حالة‭ ‬الطرد‭ ‬‮«‬ستؤلم‭ ‬الفريق‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سنفتقد‭ ‬جوشوا‭ ‬كلاعب‭ ‬أساسي‭ ‬وعنصر‭ ‬قيادي‭ ‬بالفريق‮»‬‭.‬

ويشكل‭ ‬كونراد‭ ‬لايمر‭ ‬الخيار‭ ‬المرجح‭ ‬لدى‭ ‬توخيل‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬كيميش،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬ألمح‭ ‬إلى‭ ‬احتمالات‭ ‬عودة‭ ‬ليون‭ ‬جوريتسكا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬دورتموند‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬لفترة‭ ‬بسبب‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬اليد‭.‬


MENAFN29102023000055011008ID1107325771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث