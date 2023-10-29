الترجي التونسي يندد بـ ((اعتداءات عنيفة)) طالت جماهيره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تونس‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ندد‭ ‬نادي‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬الأحد‭ ‬بـ«اعتداءات‭ ‬عنيفة‮»‬‭ ‬طالت‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬الوداد‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬تتويج‭ ‬الترجي‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬انسحاب‭ ‬الوداد‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬رادس‭ ‬بتونس،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬غياب‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭) ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬هدف‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الترجي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭.‬

وذكر‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬بموقع‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬فيسبوك‭) ‬ام s ‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬يستنكر‭ ‬الترجي‭ ‬الرياضي‭ ‬التونسي‭ ‬الأحداث‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬جدت‭ ‬ليلة‭ ‬أمس‭ ‬بمدينة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬جماهيرنا‭ ‬عرضة‭ ‬لاعتداءات‭ ‬عنيفة‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬ويعبر‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عن‭ ‬مساندته‭ ‬المطلقة‭ ‬لهم‭ ‬والوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانبهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬وسابقة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لجماهير‭ ‬تعودت‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المقابلات‭ ‬خارج‭ ‬تونس‮»‬‭.‬

وطالبت‭ ‬إدارة‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬والمشرفين‭ ‬على‭ ‬المسابقة‭ ‬‮«‬باتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬جماهيره‭ ‬عند‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬وأثناء‭ ‬المقابلة‭ ‬وتأمين‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬وإلى‭ ‬حين‭ ‬مغادرة‭ ‬التراب‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تونس‮»‬‭.‬