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تقام في مدينة فورتاليزا ديسمبر القادممنظمة BRAVE CF تعود إلى البرازيل عبر تنظيم بطولتها الـ 78

10/29/2023 7:18:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستعد‭ ‬منظمة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الـ78‭ ‬من‭ ‬بطولاتها‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬78‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فورتاليزا‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الترويج‭ ‬المحلية‭ ‬الرائدة‭ ‬في Victorious ‭ ‬ Fighting ‭ ‬ Entertainment ‭ .‬

وستشهد‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬حدثين‭ ‬كبيرين،‭ ‬الأول‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتل‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوان‭ ‬سنتياغو‭ ‬والمقاتل‭ ‬الألماني‭ ‬جويلتون‭ ‬لوترباخ‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬سوبر‭ ‬خفيف،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬الحدث‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتل‭ ‬الروسي‭ ‬فيلي‭ ‬مراد‭ ‬ألكاسوف‭ ‬والمقاتل‭ ‬البرازيلي‭ ‬إديلسيو‭ ‬ألفيس‭.‬

وكانت‭ ‬البرازيل‭ ‬الوجهة‭ ‬الدولية‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولات‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2017،‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بريف‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬3‭ ‬بمدينة‭ ‬كوريتيبا،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬الظهور‭ ‬الترويجي‭ ‬الأول‭ ‬للأبطال‭ ‬السابقين‭ ‬وأسطورتي‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لوكاس‭ ‬مينيرو‭ ‬ولوان‭ ‬سانتياغو‭. ‬

وبعد‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬عادت‭ ‬المنظمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬كوريتيبا‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬8،‭ ‬التي‭ ‬توّج‭ ‬فيها‭ ‬كليدسون‭ ‬دي‭ ‬أبرو‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭ ‬كأول‭ ‬بطل‭ ‬عالمي‭ ‬برازيلي‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انضم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لوكاس‭ ‬ولوان‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كليتون‭ ‬سيلفا‭ ‬ودانييل‭ ‬جاوتشو‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬ضمن‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬احتضنت‭ ‬مدينة‭ ‬بيلو‭ ‬هوريزونتي‭ ‬بطولتين‭ ‬للمنظمة‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البرازيلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬المقاتلين‭ ‬المحليين‭ ‬بمنصة‭ ‬دولية‭ ‬لعرض‭ ‬مهاراتهم‭. ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬90‭ ‬مقاتلًا‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬وذلك‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الـ78‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬أعلنت‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬مؤخرا‭ ‬إقامة‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭-‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬بمسقط‭ ‬رأسها‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أكبر‭ ‬مهرجان‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬3‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬النسخة‭ ‬77‭ ‬والنسخة‭ ‬79‭ ‬والنسخة‭ ‬80‭. ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬المحطة‭ ‬30‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬إقامة‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬إندونيسيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬76‭ ‬من‭ ‬الب

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