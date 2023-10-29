تقام في مدينة فورتاليزا ديسمبر القادممنظمة BRAVE CF تعود إلى البرازيل عبر تنظيم بطولتها الـ 78

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستعد منظمة BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين، الأكثر انتشارا في العالم، لتنظيم النسخة الـ78 من بطولاتها BRAVE CF 78 في مدينة فورتاليزا في البرازيل يوم 7 ديسمبر القادم، وذلك بالتعاون مع منظمة الترويج المحلية الرائدة في Victorious Fighting Entertainment .
وستشهد هذه النسخة من البطولة حدثين كبيرين، الأول النزال الذي يجمع بين المقاتل البرازيلي لوان سنتياغو والمقاتل الألماني جويلتون لوترباخ في الوزن سوبر خفيف، فيما سيكون الحدث الثاني على اللقب العالمي في وزن الذبابة الذي يجمع بين المقاتل الروسي فيلي مراد ألكاسوف والمقاتل البرازيلي إديلسيو ألفيس.
وكانت البرازيل الوجهة الدولية الأولى لبطولات BRAVE CF ، حيث أقيمت أول بطولة من سلسلة بطولات بريف في مارس 2017، التي استضافت النسخة الثالثة من البطولة بريف BRAVE CF 3 بمدينة كوريتيبا، حيث كانت بمثابة الظهور الترويجي الأول للأبطال السابقين وأسطورتي بطولات BRAVE CF لوكاس مينيرو ولوان سانتياغو.
وبعد بضعة أشهر عادت المنظمة مرة أخرى إلى كوريتيبا لتنظيم بطولة BRAVE CF 8، التي توّج فيها كليدسون دي أبرو في فئة الوزن الثقيل الخفيف كأول بطل عالمي برازيلي في بطولات BRAVE CF ، في حين انضم كل من لوكاس ولوان بالإضافة إلى كليتون سيلفا ودانييل جاوتشو إلى قائمة أبطال العالم ضمن بطولات BRAVE CF من البرازيل. في حين احتضنت مدينة بيلو هوريزونتي بطولتين للمنظمة.
يشار إلى أن منظمة BRAVE CF حرصت على مواصلة تعزيز فنون القتال المختلطة البرازيلية من خلال تزويد المقاتلين المحليين بمنصة دولية لعرض مهاراتهم. وقد شارك 90 مقاتلًا من البرازيل في البطولات التي أقيمت في جميع أنحاء العالم تحت راية BRAVE CF ، وذلك مرة واحدة على الأقل، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع مع إقامة النسخة الـ78 لبطولة BRAVE CF .
وعلى صعيد متصل، أعلنت BRAVE CF مؤخرا إقامة أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 في الفترة 5-16 ديسمبر القادم بمسقط رأسها بمملكة البحرين، الذي يعد أكبر مهرجان للرياضات القتالية في العالم، من خلال تنظيم 3 نسخ من البطولة دفعة واحدة، النسخة 77 والنسخة 79 والنسخة 80. فيما أعلنت المنظمة في وقت سابق إقامة النسخة 75 في إسبانيا التي تعد المحطة 30 التي تشهد إقامة منافسات هذه البطولة العالمية. كما أعلنت عودتها إلى إندونيسيا من خلال إقامة النسخة 76 من الب
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