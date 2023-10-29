لوكلير أول المنطلقين في جائزة المكسيك الكبرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
مكسيكو - (أ ف ب): ينطلق سائق فيراري شارل لوكلير من المركز الأول في سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة التاسعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد أن سجل أفضل توقيت في التجارب الرسمية السبت على حلبة أوتودرومو هرمانوس رودريغيس (4.304 كلم) في المكسيك.
وتفوق ابن إمارة موناكو الذي سينطلق من المركز الأول للمرة الرابعة هذا الموسم والـ22 في مسيرته، على زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينس جونيور وسائق ريد بول بطل العالم ثلاث مرات الهولندي ماكس فيرستابين.
وحقق فريق سكوديريا مفاجأة من خلال انتزاع المركزين الأولين على جدول الانطلاق أمام فيرستابن الذي كان مرشحا بقوة لانتزاع المركز الأول.
وتخلف الهولندي الذي سيطر على التجارب الحرة الثلاث، عن لوكلير وساينس بفارق 97 و30 جزء من الألف على التوالي.
وكان لوكلير انطلق من المركز الاول الاحد الماض في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، بينما انطلق فيرستابن من المركز السادس دون أن يمنعه ذلك من الفوز بالسباق.
بدوره، فاجأ الأسترالي دانيال ريكياردو (ألفا تاوري) العائد إلى المنافسة نهاية الأسبوع الماضي في أوستن بعد تعافيه من إصابة في اليد تعرض لها نهاية آب/أغسطس الماضي في هولندا وحرمته من خمسة سباقات، الجميع بانتزاعه المركز الرابع. واكتفى سائق ريد بول الثاني المكسيكي سبرخيو بيريس بالمركز الخامس على الرغم من الدعم غير المشروط من عشرات الآلاف من المشجعين، متفوقا بفارق بسيط على سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس).
وينطلق الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) من المركز السابع متقدما على ساءق مرسيدس الثاني البريطاني جورج راسل، فيما جاء ثنائي ألفا روميو الفنلندي فالتيري بوتاس والصيني تشو جوانيو في المركزين التاسع والعاشر.
وكانت خيبة الأمل في التجارب من نصيب سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الذي صعد على منصة التتويج أربع مرات متتالية، حيث سينطلق من المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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