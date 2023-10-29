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لوكلير أول المنطلقين في جائزة المكسيك الكبرى

10/29/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مكسيكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينطلق‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬المكسيك‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬أفضل‭ ‬توقيت‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الرسمية‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬أوتودرومو‭ ‬هرمانوس‭ ‬رودريغيس‭ (‬4.304‭ ‬كلم‭) ‬في‭ ‬المكسيك‭.‬

وتفوق‭ ‬ابن‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والـ22‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬جونيور‭ ‬وسائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابين‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬سكوديريا‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتزاع‭ ‬المركزين‭ ‬الأولين‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الانطلاق‭ ‬أمام‭ ‬فيرستابن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬بقوة‭ ‬لانتزاع‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

وتخلف‭ ‬الهولندي‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الثلاث،‭ ‬عن‭ ‬لوكلير‭ ‬وساينس‭ ‬بفارق‭ ‬97‭ ‬و30‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الألف‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وكان‭ ‬لوكلير‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬الاحد‭ ‬الماض‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الكبرى،‭ ‬بينما‭ ‬انطلق‭ ‬فيرستابن‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمنعه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالسباق‭.‬

بدوره،‭ ‬فاجأ‭ ‬الأسترالي‭ ‬دانيال‭ ‬ريكياردو‭ (‬ألفا‭ ‬تاوري‭) ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أوستن‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬اليد‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬نهاية‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬وحرمته‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬سباقات،‭ ‬الجميع‭ ‬بانتزاعه‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭. ‬واكتفى‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الثاني‭ ‬المكسيكي‭ ‬سبرخيو‭ ‬بيريس‭ ‬بالمركز‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬غير‭ ‬المشروط‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المشجعين،‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬بسيط‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ (‬مرسيدس‭).‬

وينطلق‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ (‬ماكلارين‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬ساءق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الثاني‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسل،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬ثنائي‭ ‬ألفا‭ ‬روميو‭ ‬الفنلندي‭ ‬فالتيري‭ ‬بوتاس‭ ‬والصيني‭ ‬تشو‭ ‬جوانيو‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬التاسع‭ ‬والعاشر‭.‬

وكانت‭ ‬خيبة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬الذي‭ ‬صعد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬متتالية،‭ ‬حيث‭ ‬سينطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

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