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مارتن يشعل المنافسة على لقب بطولة العالم للدراجات النارية

10/29/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بوريرام‭ (‬تايلاند‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أشعل‭ ‬دراج‭ ‬دوكاتي‭ ‬بريماك‭ ‬الإسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتن‭ ‬فتيل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬لفئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬الأحد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬تايلاند‭ ‬الكبرى،‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭. ‬

ونجح‭ ‬مارتن‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬التايلاندية‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬بعد‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬في‭ ‬جائزتي‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وأستراليا،‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ (‬37‭ ‬نقطة‭) ‬قلص‭ ‬بها‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيانا‭ ‬المتصدر‭. ‬

تمكن‭ ‬مارتن‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬سان‭ ‬مارينو‭ ‬واليابان،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬بانطلاقه‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وفوزه‭ ‬بسباقي‭ ‬السرعة‭ ‬والجائزة‭ ‬الكبرى‭.
‬وقال‭ ‬ابن‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭ ‬السبت،‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬سعيدًا‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭. ‬الليلة،‭ ‬سأنام‭ ‬جيدًا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أحد‭ ‬أجمل‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬حياتي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أكذب،‭ ‬أشعر‭ ‬ببعض‭ ‬الضغط‭. ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬لأخسره،‭ ‬ولا‭ ‬يمكنني‭ ‬ارتكاب‭ ‬أي‭ ‬أخطاء‭. ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬استعادة‭ ‬النقاط،‭ ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.
‬ونجح‭ ‬مارتن‭ ‬في‭ ‬إشعال‭ ‬فتيل‭ ‬المنافسة‭ ‬ورفع‭ ‬درجة‭ ‬الإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬السباق‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬فالنسيا‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬يتوقع‭ ‬بانيانا‭. ‬

‭- ‬بانيانا‭ ‬إيجابي‭ -‬ويتقدم‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الآن‭ ‬بفارق‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬الحلبات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بين‭ ‬الإدارة‭ ‬الدقيقة‭ ‬للإطارات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬عالية‭ ‬المخاطر‭. ‬

قال‭ ‬زميل‭ ‬مارتن‭ ‬في‭ ‬دوكاتي‭ ‬براماك‭ ‬الفرنسي‭ ‬يوهان‭ ‬زاركو‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬يضغط‭ ‬بقوة‭ ‬مثل‭ ‬بانيايا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬الكبح‭. ‬لقد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يمر‭ ‬يتخطى‭ ‬المنعطفات‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬منه‮»‬‭. ‬

وأظهر‭ ‬مارتن‭ ‬أعصابًا‭ ‬فولاذية‭ ‬خلال‭ ‬اللفات‭ ‬الأخيرة‭ ‬المذهلة‭ ‬أمام‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬براد‭ ‬بيندر‭ (‬كيه‭ ‬تي‭ ‬ام‭) ‬وبانيايا‭ ‬اللذين‭ ‬خاضا‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬الآخر‭ ‬ماركو‭ ‬بيتسيكي‭ (‬دوكاتي‭ ‬في‭ ‬آر46‭) ‬منافسة‭ ‬رباعية‭ ‬هي‭ ‬الأشرس‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬بنحو‭ ‬عشرين‭ ‬من‭ ‬الثانية‭. ‬

واستمرت‭ ‬المنافسة‭ ‬حتى‭ ‬المنعطف‭ ‬الأخير،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الإسباني‭ ‬بعد‭ ‬تجاوز‭ ‬بيندر‭ ‬خلال‭ ‬اللفة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭. ‬قبله‭ ‬حاول‭ ‬بانيايا‭ ‬بمناورة‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬لتجاوز‭ ‬السائقين‭ ‬الرائدين،‭ ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬إرجاعه‭ ‬مركزا‭ ‬واحدا‭ ‬إثر‭ ‬خروجه‭ ‬عن‭ ‬الحلبة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الأخيرة‭.
‬وتعتبر‭ ‬النتيجة‭ ‬‮«‬إيجابية‮»‬‭ ‬لبطل‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭. ‬قال‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬ألعاب،‭ ‬كان‭ ‬أمرًا‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭. ‬العودة،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬سهلاً‭. ‬كنت‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الأخيرة‭. ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬أمر‭ ‬إيجابي‮»‬‭. ‬

وأبقى‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماركو‭ ‬بيتسيكي‭ (‬دوكاتي‭-‬في‭ ‬آر‭ ‬46‭)‬،‭ ‬على‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بحلوله‭ ‬رابعا‭ ‬أمام‭ ‬الفرنسي‭ ‬فابيو‭ ‬كوارتارارو‭ (‬ياماها‭) ‬الذي‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬معاقبة‭ ‬الإسباني‭ ‬اليكس‭ ‬إسبارغارو‭ ‬بإضافة‭ ‬ثلاث‭ ‬ثوان‭ ‬على‭ ‬توقيته‭ ‬عقب‭ ‬السباق‭.
‬وكان‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لزاركو‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭. ‬علق‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬للآسف،‭ ‬ارتكبت‭ ‬خطأين‭ ‬صغيرين‭ ‬كلفاني‭ ‬الكثير‭. ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬يقودون‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭. ‬لم‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬الكثير‭ ‬لارتكاب‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭. ‬لكن‭ ‬إنهائي‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬يعتبر‭ ‬نتيجة‭ ‬مشرفة‮»‬‭. ‬

بعد‭ ‬استراحة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬يخوض‭ ‬الدراجون‭ ‬ثلاثة‭ ‬سباقات‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬وقطر‭ ‬وفالنسيا‭. ‬

واحتفلت‭ ‬الجماهير‭ ‬الماليزية‭ ‬بحلول‭ ‬مواطنها‭ ‬المدلل‭ ‬سومكيات‭ ‬شانترا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لسباق‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬2‭ ‬خلف‭ ‬الإسباني‭ ‬فيرمين‭ ‬ألديغر‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وفاز‭ ‬بالسباق،‭ ‬أمام‭ ‬مواطنه‭ ‬بيدرو‭ ‬أكوستا‭ ‬الذي‭ ‬وسع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.
‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬3،‭ ‬فاز‭ ‬الكولومبي‭ ‬دافيد‭ ‬ألونسو‭ ‬بالسباق‭ ‬الرابع‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

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