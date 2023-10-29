روفانبيرا يحتفظ باللقب العالمي في الراليات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باساو (ألمانيا) (أ ف ب): احتفظ سائق تويوتا الفنلندي كالي روفانبيرا بلقب بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي) عقب إنهائه رالي وسط أوروبا، الجولة الثانية عشرة قبل الأخيرة، في المركز الثاني خلف سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل أمس الأحد في مدينة باساو الألمانية.
واستفاد روفانبيرا الذي توج بلقبه الثاني على التوالي في سن الـ 23 عاما فقط، من انسحاب زميله في الفريق ومنافسه الوحيد على اللقب وإن بحظوظ ضئيلة الويلزي إلفين إيفانز عن المسار السبت، وكان يتعيّن عليه إدارة مراحل الأحد دون أخطاء تاركا المركز الأول لنوفيل.
وقال روفانبيرا الذي استقبله والده هاري، وهو سائق رالي سابق، عند خط النهاية «هذا العام أفضل من العام الماضي، فالمنافسة أقوى وقمنا بعمل رائع. أشكر ملاحي (يوني هالتونن) وهو الأفضل في العالم وفريقي وكل من دعمني وعائلتي وأصدقائي».
وأضاف برصانة فنلندية «أشعر أنني بحالة جيدة حقا ولكن لا يمكنني أن أقول الكثير».
وانضم روفانبيرا إلى قائمة السائقين الذين أحرزوا اللقب العالمي مرتين هم الإسباني كارلوس ساينس والألماني والتر رول والفنلندي ماركوس غرونهولم والإيطالي ميكي بيازون، فيما يحمل الرقم القياسي الفرنسي الأسطورة سيباستيان لوب مع 9 ألقاب، يليه مواطنه سيباستيان أوجييه (8) .
وفاز الفنلندي بما مجموعه 11 راليا في ثالث عام له يشارك خلاله في جميع جولات الـ«دبليو آر سي»، بينها ثلاثة هذا الموسم (البرتغال وإستونيا واليونان) مع انسحاب مرة واحدة فقط، وللمفارقة كان على أرضه في فنلندا عندما خرج عن المسار في المرحلة الثامنة حين كان في الصدارة. كما صعد هذا العام إلى منصة التتويج 7 مرات حتى الآن، مقابل 8 لنوفيل و6 لإيفانز.
وكان روفانبيرا أحرز لقب 6 جولات عالمية العام الماضي، حين أحرز لقبه الأول في مسيرته. كما رفع عدد صعوده إلى منصات التتويج منذ بدايته في البطولة العالمية عام 2017 إلى 20 في 64 جولة، ما يضعه في المركز الـ 27 في الترتيب العالمي للبطولة.
وستنحصر المنافسة في المرحلة الأخيرة في اليابان بعد ثلاثة أسابيع على المركز الثاني في الترتيب العام بين إيفانز ونوفيل اللذين يفصل بينهما 7 نقاط فقط.
وحلّ الإستوني أوت تاناك (ام سبورت فورد) في المركز الثالث في رالي وسط أوروبا، بينما احتل الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم ثماني مرات، المركز الرابع.
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