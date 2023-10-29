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روفانبيرا يحتفظ باللقب العالمي في الراليات

10/29/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باساو‭ (‬ألمانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احتفظ‭ ‬سائق‭ ‬تويوتا‭ ‬الفنلندي‭ ‬كالي‭ ‬روفانبيرا‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ (‬دبليو‭ ‬آر‭ ‬سي‭) ‬عقب‭ ‬إنهائه‭ ‬رالي‭ ‬وسط‭ ‬أوروبا،‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬سائق‭ ‬هيونداي‭ ‬البلجيكي‭ ‬تييري‭ ‬نوفيل‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬باساو‭ ‬الألمانية‭.‬

واستفاد‭ ‬روفانبيرا‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بلقبه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬انسحاب‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬ومنافسه‭ ‬الوحيد‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬وإن‭ ‬بحظوظ‭ ‬ضئيلة‭ ‬الويلزي‭ ‬إلفين‭ ‬إيفانز‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬السبت،‭ ‬وكان‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليه‭ ‬إدارة‭ ‬مراحل‭ ‬الأحد‭ ‬دون‭ ‬أخطاء‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬لنوفيل‭.‬

وقال‭ ‬روفانبيرا‭ ‬الذي‭ ‬استقبله‭ ‬والده‭ ‬هاري،‭ ‬وهو‭ ‬سائق‭ ‬رالي‭ ‬سابق،‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فالمنافسة‭ ‬أقوى‭ ‬وقمنا‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭. ‬أشكر‭ ‬ملاحي‭ (‬يوني‭ ‬هالتونن‭) ‬وهو‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفريقي‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬دعمني‭ ‬وعائلتي‭ ‬وأصدقائي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬برصانة‭ ‬فنلندية‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬حقا‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

وانضم‭ ‬روفانبيرا‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬السائقين‭ ‬الذين‭ ‬أحرزوا‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬مرتين‭ ‬هم‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬والألماني‭ ‬والتر‭ ‬رول‭ ‬والفنلندي‭ ‬ماركوس‭ ‬غرونهولم‭ ‬والإيطالي‭ ‬ميكي‭ ‬بيازون،‭ ‬فيما‭ ‬يحمل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأسطورة‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬ألقاب،‭ ‬يليه‭ ‬مواطنه‭ ‬سيباستيان‭ ‬أوجييه‭ (‬8‭) .‬

وفاز‭ ‬الفنلندي‭ ‬بما‭ ‬مجموعه‭ ‬11‭ ‬راليا‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬عام‭ ‬له‭ ‬يشارك‭ ‬خلاله‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جولات‭ ‬الـ«دبليو‭ ‬آر‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬البرتغال‭ ‬وإستونيا‭ ‬واليونان‭) ‬مع‭ ‬انسحاب‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬وللمفارقة‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬فنلندا‭ ‬عندما‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭. ‬كما‭ ‬صعد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬7‭ ‬مرات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬لنوفيل‭ ‬و6‭ ‬لإيفانز‭.‬

وكان‭ ‬روفانبيرا‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬6‭ ‬جولات‭ ‬عالمية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬أحرز‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭. ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬64‭ ‬جولة،‭ ‬ما‭ ‬يضعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ‭ ‬27‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العالمي‭ ‬للبطولة‭.‬

وستنحصر‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بين‭ ‬إيفانز‭ ‬ونوفيل‭ ‬اللذين‭ ‬يفصل‭ ‬بينهما‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭.‬

وحلّ‭ ‬الإستوني‭ ‬أوت‭ ‬تاناك‭ (‬ام‭ ‬سبورت‭ ‬فورد‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬وسط‭ ‬أوروبا،‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬أوجييه،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات،‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬


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