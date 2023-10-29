إمبيد وماكسي يقودان سيكسرز للفوز الأول بالدوري الأمريكي

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): قاد الكاميروني جويل إمبيد وتيريز ماكسي فريقهما فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الى فوزه الاول هذا الموسم بتسجيل كل منهما 34 نقطة في سلة مضيفه تورونتو رابتورز 114-107 السبت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف إمبيد، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة مع تصديين، فيما حقق ماكسي بسبع تمريرات حاسمة وست متابعات.
وكان تورونتو، بطل موسم 2018-2019، صاحب الأفضلية في بداية المباراة وحسم الربع الأول في صالحه بفارق تسع نقاط (36-27)، لكن الضيوف الذين خسروا المباراة الافتتاحية للموسم أمام ميلووكي باكس الخميس، ردوا بقوة في الربعين الثاني (29-23) والثالث (35-20) فتقدموا بفارق 12 نقطة (91-79) قبل الربع الاخير الذي تفوق فيه أصحاب الأرض بفارق خمس نقاط (28-23) دون أن ينجحوا في تفادي الخسارة الثانية تواليا في ثلاث مباريات حتى الآن.
وقال ماكسي: «أشعر أنني بحالة جيدة. أشعر بالثقة. سقطنا في مباراة لم يكن يجب أن نخسرها الخميس، لذلك كنا مصممين على تحقيق الفوز هنا».
وأضاف «كانت بدايتنا بطيئة، وعلينا تصحيح ذلك، ولكن بمجرد أن تبللت أقدامنا وشعر اللاعبون بالراحة، قمنا بعملنا على أحسن وجه».
وسجل براندون إنغرام 26 نقطة وأضاف زيون وليامسون 24 نقطة وقادا فريقهما نيو أورليانز بيليكانز الى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 96-87.
ونجح وليامسون الذي عانى من الإصابات في الفخذ العام الماضي، في 12 محاولة من أصل 17 تحت السلة، بينما تفوق إنغرام في 11 من أصل 17 بينها ثلاثية من أصل ثلاث محاولات وساهما بشكل كبير في فوز بيليكانز الذي غاب عن الأدوار النهائية في أربعة من المواسم الخمسة الماضية.
وأشاد مدرب بيليكانز ويلي غرين بنجميه قائلا: «لقد ساعدانا كثيرا في الهجوم وهذا ما يحتاجان إلى القيام به ليلا ونهارا»، مضيفا «الرقابة التي يخصصها الخصوم لهما تمنح لنا ولهما مواقع جيدة للتسديد. لقد قاما الليلة بعمل رائع».
وكان آر جي باريت الأفضل في صفوف نيكس بتسجيله 18 نقطة، فيما اكتفى جوليوس راندل بعشر نقاط مع 12 متابعة.
وواصل بيليكانز انطلاقته المثالية وحقق فوزه الثاني في ثاني مباراة هذا الموسم وحذا حذوه إنديانا بايسرز بتغلبه على مضيفه كليفلاند كافالييرز 125-113 بفضل 26 نقطة وتسع متابعات للبديل آرون نيسميث.
وحذا واشنطن ويزاردز حذو فيلادلفيا بتحقيق فوزه الاول عقب الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام بايسرز، وذلك عندما تغلب على ضيفه ممفيس غريزليز 113-106، والأمر ذاته بالنسبة الى مينيسوتا تمبروولفز الفائز على ضيفه ميامي هيت 106-90.
وهي الخسارة الثانية لميامي في ثلاث مباريات.
ولم تكن حال شيكاغو بولز افضل من ميامي ومني بدوره بخسارته الثانية في ثلاث مباريات عندما سقط أمام مضيفه ديترويت بيستونز 102-118 على الرغم من 51 نقطة لنجمه زاك لافين.
وسجل لافين سبع ثلاثيات من أصل 13 محاولة وست رميات حرة من أصل ثماني، و24 نقطة من تحت السلة، لكن الكلمة الاخيرة كانت لثلاثي بيستونز كادي كاننغهام (25 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة) وجالن ديورين (23 نقطة مع 15 متابعة) والبديل أليك بوركس (18 نقطة).
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