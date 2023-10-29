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إمبيد وماكسي يقودان سيكسرز للفوز الأول بالدوري الأمريكي

10/29/2023 7:18:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬وتيريز‭ ‬ماكسي‭ ‬فريقهما‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سيفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتسجيل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬مضيفه‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬114‭-‬107‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭. ‬

وأضاف‭ ‬إمبيد،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬تسع‭ ‬متابعات‭ ‬وثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬مع‭ ‬تصديين،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬ماكسي‭ ‬بسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وست‭ ‬متابعات‭. ‬

وكان‭ ‬تورونتو،‭ ‬بطل‭ ‬موسم‭ ‬2018‭-‬2019،‭ ‬صاحب‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬وحسم‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ (‬36-27‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الضيوف‭ ‬الذين‭ ‬خسروا‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للموسم‭ ‬أمام‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬الخميس،‭ ‬ردوا‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الربعين‭ ‬الثاني‭ (‬29-23‭) ‬والثالث‭ (‬35-20‭) ‬فتقدموا‭ ‬بفارق‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ (‬91-79‭) ‬قبل‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬تفوق‭ ‬فيه‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ (‬28-23‭) ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينجحوا‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وقال‭ ‬ماكسي‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭. ‬أشعر‭ ‬بالثقة‭. ‬سقطنا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نخسرها‭ ‬الخميس،‭ ‬لذلك‭ ‬كنا‭ ‬مصممين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬بدايتنا‭ ‬بطيئة،‭ ‬وعلينا‭ ‬تصحيح‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬تبللت‭ ‬أقدامنا‭ ‬وشعر‭ ‬اللاعبون‭ ‬بالراحة،‭ ‬قمنا‭ ‬بعملنا‭ ‬على‭ ‬أحسن‭ ‬وجه‮»‬‭. ‬

وسجل‭ ‬براندون‭ ‬إنغرام‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وقادا‭ ‬فريقهما‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬96‭-‬87‭. ‬

ونجح‭ ‬وليامسون‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬17‭ ‬تحت‭ ‬السلة،‭ ‬بينما‭ ‬تفوق‭ ‬إنغرام‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬17‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬محاولات‭ ‬وساهما‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬بيليكانز‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المواسم‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية‭. ‬

وأشاد‭ ‬مدرب‭ ‬بيليكانز‭ ‬ويلي‭ ‬غرين‭ ‬بنجميه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ساعدانا‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يحتاجان‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬ليلا‭ ‬ونهارا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬الرقابة‭ ‬التي‭ ‬يخصصها‭ ‬الخصوم‭ ‬لهما‭ ‬تمنح‭ ‬لنا‭ ‬ولهما‭ ‬مواقع‭ ‬جيدة‭ ‬للتسديد‭. ‬لقد‭ ‬قاما‭ ‬الليلة‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬آر‭ ‬جي‭ ‬باريت‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬نيكس‭ ‬بتسجيله‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفى‭ ‬جوليوس‭ ‬راندل‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬متابعة‭. ‬

وواصل‭ ‬بيليكانز‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وحذا‭ ‬حذوه‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬125‭-‬113‭ ‬بفضل‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وتسع‭ ‬متابعات‭ ‬للبديل‭ ‬آرون‭ ‬نيسميث‭. ‬

وحذا‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬حذو‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬بايسرز،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬113-106،‭ ‬والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬106‭-‬90‭. ‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬لميامي‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭. ‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬ميامي‭ ‬ومني‭ ‬بدوره‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬102‭-‬118‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬51‭ ‬نقطة‭ ‬لنجمه‭ ‬زاك‭ ‬لافين‭. ‬

وسجل‭ ‬لافين‭ ‬سبع‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬13‭ ‬محاولة‭ ‬وست‭ ‬رميات‭ ‬حرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثماني،‭ ‬و24‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬السلة،‭ ‬لكن‭ ‬الكلمة‭ ‬الاخيرة‭ ‬كانت‭ ‬لثلاثي‭ ‬بيستونز‭ ‬كادي‭ ‬كاننغهام‭ (‬25‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬وجالن‭ ‬ديورين‭ (‬23‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متابعة‭) ‬والبديل‭ ‬أليك‭ ‬بوركس‭ (‬18‭ ‬نقطة‭). ‬

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