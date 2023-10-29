اختطاف والدي دياس والشرطة تحرر والدته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بوغوتا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬غوستافو‭ ‬بيترو‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬والدة‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭ ‬ومنتخب‭ ‬كولومبيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬عقب‭ ‬اختطافها‭ ‬وزوجها،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬البحث‭ ‬جار‭ ‬عن‭ ‬الوالد‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬‮«‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬بارانكاس‭ (‬شمال‭ ‬كولومبيا‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬والدة‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬ونواصل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الأب‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الكولومبية‭ ‬أن‭ ‬والدي‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬في‭ ‬بلدتهما،‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬لاغواخيرا،‭ ‬عندما‭ ‬اقترب‭ ‬منهما‭ ‬رجال‭ ‬مسلحون‭ ‬على‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الشرطة‭ ‬العام‭ ‬وليام‭ ‬سالامانكا‭ ‬بعد‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬والدة‭ ‬اللاعب‭ ‬بحسب‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬بفضل‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ (...) ‬عثرنا‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬الأم‭ ‬سالمة‭ ‬معافاة‭ (...) ‬ونواصل‭ ‬البحث‭ ‬بنشاط‭ ‬عن‭ ‬الأب‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬الهيئة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬علم‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬بحادثة‭ ‬الاختطاف‭ (...) ‬يعمل‭ ‬المدعون‭ ‬العامون‭ ‬والشرطة‭ ‬والجنود‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬تواجد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬وتحديد‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬سالامانكا‭ ‬نشر‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬المخابرات‭ ‬وإقامة‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بلاك‭ ‬هوك‭ ‬تحلق‭ ‬فوق‭ ‬المنطقة‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬الخاطفين‭ ‬ووالد‭ ‬اللاعب‭.‬

وكان‭ ‬والد‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬لويس‭ ‬مانويل‭ ‬دياس‭ ‬مدربًا‭ ‬متطوعًا‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬بارانكاس،‭ ‬وهي‭ ‬بلدة‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬حوالي‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬حيث‭ ‬ظهر‭ ‬ابنه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أدانت‭ ‬والية‭ ‬لاغواخيرا،‭ ‬ديالا‭ ‬ويلشيز،‭ ‬عملية‭ ‬الاختطاف‭ ‬هذه،‭ ‬وقالت‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصدرت‭ ‬تعليمات‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬لكي‭ ‬تضع‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وسائل‭ ‬العثور‭ ‬عليهما‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬الخاطفين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تسليم‭ ‬ضحيتيهما‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬لويس‭ ‬دياز‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الاختطاف‭.‬

ويلعب‭ ‬دياس‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬صفوفه‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬مقابل‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وأصدر‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬بيانا‭ ‬رسميا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بشأن‭ ‬تعرض‭ ‬عائلة‭ ‬دياس‭ ‬للاختطاف‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬النادي‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالأزمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعائلة‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬ونتمسك‭ ‬بأمل‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬بأمان‭ ‬وفي‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‭.. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬ستظل‭ ‬رعاية‭ ‬مصالح‭ ‬اللاعب‭ ‬هي‭ ‬أولويتنا‭ ‬المباشرة‮»‬‭.‬