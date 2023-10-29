الهلال مرشح فوق العادة لبلوغ ربع نهائي كأس الملك

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): يبدو الهلال مرشحا فوق العادة لبلوغ ربع نهائي مسابقة كاس الملك السعودي لكرة القدم عندما يستضيف الحزم اليوم الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في افتتاح الدور ثمن النهائي.
ويعول الهلال على ريادته للدوري بفارق 4 نقاط عن ملاحقه وجاره النصر من أجل حجز بطاقته، لكنه يدرك جيدا أن مباريات الكأس تختلف عن الدوري وخصوصا أمام الحزم الذي أحرجه في المباراتين اللتين جمعتا بينهما سابقا في المسابقة حيث احتاج الى ركلات الترجيح لتخطيه عامي 2008 و2009.
ويسعى الهلال الى تفادي أي مفاجأة لضيفه لاسيما وأنه يملك أسماء مميزة في جميع الخطوط، أمثال هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش والسنغالي خاليدو كوليبالي وسالم الدوسري وسعود عبدالحميد.
أما الحزم فرغم تحسن نتائجه في آخر مباراتين، نجح خلالهما في الفوز على الرائد قبل أن يفرض التعادل على الاتحاد في جدة، إلا أنه سيجد صعوبة في تجاوز مضيفه.
وتأهل الهلال الى ثمن النهائي بفوزه على الجبلين 1-0، فيما تأهل الحزم بتغلبه على العربي 3-1.
يأمل الخليج وضيفه ضمك في التواجد في الدور التالي للمسابقة عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
ويقدم الفريقان مستويات متوسطة في الدوري، حيث يحتل الخليج المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، وضمك المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا النجمة مع الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في مباراة يسعى كل منهما الى التواجد في ثمن النهائي وحمل لواء اندية الدرجة الأولى في المسابقة الغالية.
وكان النجمة اقصى الرائد بعد الفوز عليه 2-1، فيما أطاح الفيصلي بضيفه الطائي 2-0.
ويحتل النجمة المركز التاسع في الدرجة الاولى برصيد 11 نقطة، وتحسنت نتائجه في المراحل الأخيرة، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية كان آخرها أمام هجر 4-0، في حين يحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 14 نقطة، وتراجعت نتائجه في المراحل الثلاث الأخيرة التي لم يعرف خلالها طعم الفوز بعدما خسر أمام القادسية قبل أن يتعادل مع البكيرية ثم الباطن.
قمة النصر والاتفاق
ويسعى النصر إلى تجاوز عقبة ضيفه الاتفاق عندما يلتقيان الثلاثاء على ملعب الأول بارك في الرياض في قمة ثمن النهائي.
وتجاوز النصر تعثره بالتعادل أمام أبها وحقق ثلاث انتصارات متتالية على حساب ضمك والدحيل القطري في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا وتجاوز عقبة مضيفة الفيحاء فصعد الى المركز الثاني في الدوري.
واستعاد النصر خدمات لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والمدافع علي لاجامي بعد تعافيهما من الإصابة فانضما إلى بقية نجوم الفريق بقيادة البرتغاليين كريستيانو رونالدو وأوتافيو والبرازيلي تاليسكا والسنغالي ساديو مانيه والإيفواري سيكو فوفانا والإسباني أيميريك لابورت وعبدالله الخيبري وعبد الرحمن غريب.
في المقابل، استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات بعدما غابت عنه لثلاث مباريات، حيث حقق الفوز على الوحدة خارج ملعبه 3-2.
ويبرز في الاتفاق قائده الدولي الإنكليزي جوردان هندرسون والسويدي روبن كوايسون والاسكتلندي جاك هيندري والهولندي جورجينيو فاينالدوم والجامايكي ديماراي غراي وعلي هزازي والفرنسي موسى ديمبيليه.
ويسعى الاتحاد الى العودة الى سكة الانتصارات عندما يحل ضيفا على الفيحاء الثلاثاء.
ولم يذق الاتحاد طعم الفوز في آخر أربع مباريات حيث تعادل أمام الفيحاء والتعاون والحزم وخسر أمام جاره الأهلي.
ويعول الاتحاد على قائده الفرنسي كريم بنزيمة وهدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله والبرازيلي إيغور كورنادو ومواطنيه مارسيلو غروهي وفابينيو ورومارينيو داسيلفا والفرنسي نغولو كانتي والإيطالي لويز فيليبي.
ورغم النتائج الجيدة التي حققها الفيحاء في الدوري، إلا أنه مني بخسارتين متتاليتين أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وأمام النصر على ملعبه في الدوري، ويأمل أن يستعيد توازنه ويحقق نتيجة إيجابية.
ويضم الفيحاء أسماء مميزة، على غرار الإيفواري غيسلان كونان والمغربي عبد الحميد صابيري والحارس المخضرم الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبوسني جوكو سيمروت والزامبي فاشيون ساكالا والنيجيري هنري اونيكورو ومواطنه انتونيو نواكايمي.
وفي بقية المباريات يلعب الثلاثاء التعاون مع الوحدة، والفتح مع الشباب، والأهلي مع أبها.
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