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الهلال مرشح فوق العادة لبلوغ ربع نهائي كأس الملك

10/29/2023 7:18:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬الهلال‭ ‬مرشحا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لبلوغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كاس‭ ‬الملك‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الحزم‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الدولي‭ ‬بالرياض‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭. ‬

ويعول‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬ريادته‭ ‬للدوري‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ملاحقه‭ ‬وجاره‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حجز‭ ‬بطاقته،‭ ‬لكنه‭ ‬يدرك‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬مباريات‭ ‬الكأس‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الدوري‭ ‬وخصوصا‭ ‬أمام‭ ‬الحزم‭ ‬الذي‭ ‬أحرجه‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬اللتين‭ ‬جمعتا‭ ‬بينهما‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حيث‭ ‬احتاج‭ ‬الى‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬لتخطيه‭ ‬عامي‭ ‬2008‭ ‬و2009‭. ‬

ويسعى‭ ‬الهلال‭ ‬الى‭ ‬تفادي‭ ‬أي‭ ‬مفاجأة‭ ‬لضيفه‭ ‬لاسيما‭ ‬وأنه‭ ‬يملك‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الخطوط،‭ ‬أمثال‭ ‬هدافه‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬ومواطنه‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬والبرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ ‬والسنغالي‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي‭ ‬وسالم‭ ‬الدوسري‭ ‬وسعود‭ ‬عبدالحميد‭.

أما‭ ‬الحزم‭ ‬فرغم‭ ‬تحسن‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين،‭ ‬نجح‭ ‬خلالهما‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الرائد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬سيجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬مضيفه‭. ‬

وتأهل‭ ‬الهلال‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الجبلين‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬الحزم‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬العربي‭ ‬3‭-‬1‭. ‬

يأمل‭ ‬الخليج‭ ‬وضيفه‭ ‬ضمك‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬للمسابقة‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬الرياضية‭ ‬بالخبر‭. ‬

ويقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مستويات‭ ‬متوسطة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬الخليج‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬وضمك‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭. ‬

ويلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬أيضا‭ ‬النجمة‭ ‬مع‭ ‬الفيصلي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬ببريدة،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬يسعى‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الى‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬وحمل‭ ‬لواء‭ ‬اندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الغالية‭. ‬

وكان‭ ‬النجمة‭ ‬اقصى‭ ‬الرائد‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬أطاح‭ ‬الفيصلي‭ ‬بضيفه‭ ‬الطائي‭ ‬2‭-‬0‭. ‬

ويحتل‭ ‬النجمة‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬وتحسنت‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬هجر‭ ‬4-0،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يحتل‭ ‬الفيصلي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬وتراجعت‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬خلالها‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬القادسية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬البكيرية‭ ‬ثم‭ ‬الباطن‭. ‬


قمة‭ ‬النصر‭ ‬والاتفاق‭ ‬

ويسعى‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬عقبة‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتفاق‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.

وتجاوز‭ ‬النصر‭ ‬تعثره‭ ‬بالتعادل‭ ‬أمام‭ ‬أبها‭ ‬وحقق‭ ‬ثلاث‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضمك‭ ‬والدحيل‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬وتجاوز‭ ‬عقبة‭ ‬مضيفة‭ ‬الفيحاء‭ ‬فصعد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬

واستعاد‭ ‬النصر‭ ‬خدمات‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الكرواتي‭ ‬مارسيلو‭ ‬بروزوفيتش‭ ‬والمدافع‭ ‬علي‭ ‬لاجامي‭ ‬بعد‭ ‬تعافيهما‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬فانضما‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغاليين‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬وأوتافيو‭ ‬والبرازيلي‭ ‬تاليسكا‭ ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬والإيفواري‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ ‬والإسباني‭ ‬أيميريك‭ ‬لابورت‭ ‬وعبدالله‭ ‬الخيبري‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬غريب‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استعاد‭ ‬الاتفاق‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعدما‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬3‭-‬2‭. ‬

ويبرز‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬قائده‭ ‬الدولي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون‭ ‬والسويدي‭ ‬روبن‭ ‬كوايسون‭ ‬والاسكتلندي‭ ‬جاك‭ ‬هيندري‭ ‬والهولندي‭ ‬جورجينيو‭ ‬فاينالدوم‭ ‬والجامايكي‭ ‬ديماراي‭ ‬غراي‭ ‬وعلي‭ ‬هزازي‭ ‬والفرنسي‭ ‬موسى‭ ‬ديمبيليه‭.

ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الفيحاء‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

ولم‭ ‬يذق‭ ‬الاتحاد‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬أمام‭ ‬الفيحاء‭ ‬والتعاون‭ ‬والحزم‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬الأهلي‭. ‬

ويعول‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬قائده‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬وهدافه‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬حمدالله‭ ‬والبرازيلي‭ ‬إيغور‭ ‬كورنادو‭ ‬ومواطنيه‭ ‬مارسيلو‭ ‬غروهي‭ ‬وفابينيو‭ ‬ورومارينيو‭ ‬داسيلفا‭ ‬والفرنسي‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬والإيطالي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي‭. ‬

ورغم‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الفيحاء‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬مني‭ ‬بخسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬أمام‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬وأمام‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬توازنه‭ ‬ويحقق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭. ‬

ويضم‭ ‬الفيحاء‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الإيفواري‭ ‬غيسلان‭ ‬كونان‭ ‬والمغربي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬صابيري‭ ‬والحارس‭ ‬المخضرم‭ ‬الصربي‭ ‬فلاديمير‭ ‬ستويكوفيتش‭ ‬والبوسني‭ ‬جوكو‭ ‬سيمروت‭ ‬والزامبي‭ ‬فاشيون‭ ‬ساكالا‭ ‬والنيجيري‭ ‬هنري‭ ‬اونيكورو‭ ‬ومواطنه‭ ‬انتونيو‭ ‬نواكايمي‭.

وفي‭ ‬بقية‭ ‬المباريات‭ ‬يلعب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوحدة،‭ ‬والفتح‭ ‬مع‭ ‬الشباب،‭ ‬والأهلي‭ ‬مع‭ ‬أبها‭. ‬

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