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نُذر الصراع المثير ((تتبلور)) بين الهلال والنصر

10/29/2023 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مُحصَناً‭ ‬تفوقه‭ ‬بفوز‭ ‬نوعي‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬ملاحقيه،‭ ‬بلوَرَ‭ ‬الهلال‭ ‬استغلاله‭ ‬لتعثر‭ ‬منافسيه‭ ‬أسبوعاً‭ ‬بعد‭ ‬آخر،‭ ‬مستثمراً‭ ‬سقوط‭ ‬التعاون‭ ‬والاتحاد‭ ‬‮«‬توالياً‮»‬‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل،‭ ‬ومُحسِناً‭ ‬التقاط‭ ‬فرصة‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أكثر‭ ‬النسخات‭ ‬سخونة،‭ ‬مالياً،‭ ‬وسوقيًا‭ ‬ونجوميةً،‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

وبما‭ ‬ينذر‭ ‬بصراع‭ ‬مثير‭ ‬بين‭ ‬قطبي‭ ‬العاصمة،‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬صدارة‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬مأمن‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬النصر،‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬تسلله،‭ ‬مبتعداً‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الصدارة،‭ ‬فيما‭ ‬اخترق‭ ‬الفتح،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الرائد،‭ ‬مربع‭ ‬الكبار‭ ‬محتلاً‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬التعاون‭. ‬

ولولا‭ ‬التعثر‭ ‬المفاجئ‭ ‬الذي‭ ‬رافق‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مرحلتين‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬والتعاون‭ ‬توالياً،‭ ‬لكان‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬الزعيم،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭! ‬


‮«‬حفلة‭ ‬كروية‭.. ‬بتألق‭ ‬صربي‮»‬‭ ‬

مجدداً،‭ ‬عكس‭ ‬كلاسيكو‭ ‬الهلال‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬الملك‭ ‬الفهد‭ ‬الدولي،‭ ‬بحضور‭ ‬فاق‭ ‬الخمسين‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬إثارة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬صريحة‭ ‬لاعتماد‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬أجانب‭ ‬لكل‭ ‬فريق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عبّر‭ ‬عنه‭ ‬مدرب‭ ‬الهلال‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭: ‬‮«‬لعبنا‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً،‭ ‬كانت‭ ‬حفلة‭ ‬كروية‭ ‬وسط‭ ‬مدرجات‭ ‬مليئة‭ ‬بالجماهير،‭ ‬وأبارك‭ ‬للكرة‭ ‬السعودية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المواجهات‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬11‭ ‬مرحلة‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬المسابقة،‭ ‬أثبت‭ ‬الفريق‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬لقبه‭ ‬أنه‭ ‬الأكثر‭ ‬ثباتاً،‭ ‬إذ‭ ‬تشير‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬وحيداً،‭ ‬وتفوقه‭ ‬دفاعاً‭ (‬تلقى‭ ‬8‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬وهجوماً‭ (‬سجل‭ ‬30‭)‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تجاوزه‭ ‬قطبي‭ ‬جدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤشر‭ ‬إلى‭ ‬حسمه‭ ‬المباريات‭ ‬الكبيرة‭. ‬

على‭ ‬قاعدة‭ ‬‮«‬المكتوب‭ ‬يُقرأ‭ ‬من‭ ‬عنوانه‮»‬،‭ ‬احتاج‭ ‬الصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬45‭ ‬ثانية‭ ‬فقط،‭ ‬كي‭ ‬يمنح‭ ‬التقدم‭ ‬لصاحب‭ ‬الأرض،‭ ‬مدوناً‭ ‬اسمه‭ ‬كأسرع‭ ‬هدافي‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية،‭ ‬كما‭ ‬مباريات‭ ‬الهلال‭ ‬والأهلي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬تألق‭ ‬مواطنه‭ ‬ألكسندر‭ ‬متروفيتش‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬هدفاً‭ ‬ثامناً،‭ ‬برأسية‭ ‬واصل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ملاحقة‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭. ‬

وبعد‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬حافظ‭ ‬خلالها‭ ‬الزعيم‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه،‭ ‬كَسَرَ‭ ‬الفرنسي‭ ‬آلان‭ ‬ماكسيمان‭ ‬صمود‭ ‬الحارس‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو،‭ ‬مستثمراً‭ ‬تمريرة‭ ‬سحرية‭ ‬من‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز،‭ ‬لكن‭ ‬انتفاضة‭ ‬الأهلي‭ ‬لم‭ ‬يُكتب‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكتمل‭ ‬بعد‭ ‬هدف‭ ‬عكسي‭ ‬برأس‭ ‬مدافع‭ ‬روما‭ ‬السابق‭ ‬البرازيلي‭ ‬روجر‭ ‬إيبانيز،‭ ‬بعد‭ ‬سوء‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الحارس‭ ‬السنغالي‭ ‬إدوار‭ ‬ميندي‭. ‬

وفيما‭ ‬اعتبر‭ ‬حارس‭ ‬‮«‬الراقي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬المبكر‭ ‬قتل‭ ‬خططهم‭.. ‬والثالث‭ ‬قتل‭ ‬آمالهم‮»‬،‭ ‬برر‭ ‬مدافع‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬سعود‭ ‬عبدالحميد‭ ‬اهتزاز‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نخرج‭ ‬بشباك‭ ‬نظيفة،‭ ‬لكن‭ ‬الأهلي‭ ‬فريق‭ ‬كبير،‭ ‬وهجومه‭ ‬مميز‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬مرمانا‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬سعود،‭ ‬الظهير‭ ‬الطائر‭ ‬وصانع‭ ‬الهدفين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث،‭ ‬أرجع‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تكتيك‭ ‬المدرب‭ (‬جيزوس‭) ‬الذي‭ ‬أعطانا‭ ‬تكتيكاً‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬تطبيقه‭ ‬وصنعنا‭ ‬فرصاً‭ ‬عديدة‮»‬‭. ‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬الأهلي‭ ‬يتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬أعلى‭ ‬أندية‭ ‬العالم‭ ‬نمواً‭ (‬بحسب‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬فوتبول‭ ‬بينش‭ ‬مارك‮»‬‭ ‬للبيانات‭ ‬والتحليلات‭) ‬بقيمة‭ ‬181‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لتضاف‭ ‬إلى‭ ‬قيمته‭ ‬السوقية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تقدر‭ ‬بقيمة‭ ‬210‭.‬4‭ ‬ملايين،‭ ‬كان‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬يحمل‭ ‬رقماً‭ ‬مميزاً‭ ‬للمدرب‭ ‬جيزوس،‭ ‬إذ‭ ‬وصل،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الأهلي،‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬الإحصائية‭ ‬لفترته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ (‬يونيو‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬يناير‭ ‬2019‭) ‬التي‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭ ‬9‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلين‭. ‬


‮«‬النصر‭ ‬يقترب‮»‬

وقبل‭ ‬أربع‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬لقائهما‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬قطبي‭ ‬العاصمة‭ ‬سيأخذ‭ ‬مساراً‭ ‬مثيراً،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬‮«‬حُبلى‮»‬‭ ‬بالتنافس‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التفريط‭ ‬بالنقاط،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬النصر‭ ‬أمام‭ ‬الفيحاء،‭ ‬متأخراً‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬مرتين،‭ ‬وزميله‭ ‬البرتغالي‭ ‬أوتافيو‭ ‬إدميلسون‭. ‬

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬زيارة‭ ‬الظاهرة‭ ‬رونالدو،‭ ‬رفقة‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬فيغو،‭ ‬إلى‭ ‬النصر‭ ‬بسبب‭ ‬رغبة‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬استنساخ‭ ‬الفكرة‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وتطبيقها‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬يستثمر‭ ‬بها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية،‭ ‬واصل‭ ‬كريستيانو‭ ‬الصيام‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬أمام‭ ‬الفيحاء،‭ ‬مكتفياً‭ ‬بصناعة‭ ‬هدف‭ ‬الافتتاح،‭ ‬ومحفزًا‭ ‬فريقه‭ ‬بعدها،‭ ‬عبر‭ ‬منصاته‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كاتباً‭ ‬‮«‬انتصارا‭ ‬آخر،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الايقاع،‭ ‬أحسنتم‮»‬‭. ‬

‮«‬كريم‭.. ‬لعدم‭ ‬الاستسلام‮»‬‭ ‬

في‭ ‬عروس‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حال‭ ‬الاتحاد‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬خصمه‭ ‬الجداوي،‭ ‬إذ‭ ‬أفلت‭ ‬النمور‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬جديدة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لرأي‭ ‬مدرب‭ ‬الحزم‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬دانيال‭ ‬كارينيو‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬بالفوز‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬2‭-‬2‭. ‬

يرى‭ ‬صاحب‭ ‬التجربة‭ ‬الثرية‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تحليل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل،‭ ‬لديهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬والأسماء،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إيقاف‭ ‬فريق‭ ‬يملك‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجودة،‭ ‬وهذا‭ ‬التعادل‭ ‬إيجابي‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬إطلاق‭ ‬بعض‭ ‬جماهير‭ ‬العميد‭ ‬لصيحات‭ ‬الاستهجان‭ ‬أثناء‭ ‬خروج‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الملعب،‭ ‬ووسط‭ ‬تصاعد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيرتو‭ ‬سانتو،‭ ‬قلل‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل،‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬التعادل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشكلة‭. ‬مازلنا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬وتبقى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭. ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نستسلم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬كريم‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬فريقه‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬ويبتعد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭: ‬‮«‬تتفوق‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬وتتراجع‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬أخرى‭ ‬والعبرة‭ ‬بالنهايات‮»‬‭. ‬

تلك‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬ناهزت‭ ‬الـ12‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬فاجأت‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬الذي‭ ‬يمضى‭ ‬عامه‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬بصيحات‭ ‬استهجان‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬مندهش‭ ‬جداً‭ ‬مما‭ ‬حدث،‭ ‬لكن‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أهتم‭ ‬لهتافات‭ ‬الجماهير،‭ ‬سأعود‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬وأنام‭ (...)‬‮»‬‭. ‬

وفيما‭ ‬كان‭ ‬سانتو‭ ‬غارقاً‭ ‬في‭ ‬صراعه‭ ‬مع‭ ‬الجماهير،‭ ‬كان‭ ‬مدرب‭ ‬التعاون‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيرلكليس‭ ‬شاموسكا‭ ‬‮«‬يُرّسم‮»‬‭ ‬حدود‭ ‬ذئاب‭ ‬التعاون‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اكتفائه‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬الخليج،‭ ‬أشار‭ ‬المدرب‭ ‬البرازيلي‭ ‬المجتهد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يستهدف‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الستة‭ ‬الأولى،‭ ‬‮«‬وقد‭ ‬يحصد‭ ‬اللقب‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭! ‬

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