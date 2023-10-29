بونو يحلم بجائزة ((ياشين)) بعد إنجاز المونديال ولقب الدوري الأوروبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬ضمن‭ ‬المرشحين‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬أو‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬ولكن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وضعت‭ ‬بونو‭ ‬في‭ ‬بؤرة‭ ‬الضوء‭.‬

ومع‭ ‬الأداء‭ ‬الرائع‭ ‬لبونو‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬للبطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬دخل‭ ‬بونو‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬فردية‭ ‬منها‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬باستفتاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬وصل‭ ‬فيها‭ ‬بونو‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين،‭ ‬ولكن‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيز‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توج‭ ‬بالجائزة‭.‬

والآن،‭ ‬يخوض‭ ‬بونو‭ ‬تحديا‭ ‬قويا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬جديدة؛‭ ‬هي‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬ياشين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬الرياضي‭ ‬سنويا‭ ‬لأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬لتوزيع‭ ‬جوائزها‭ ‬السنوية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وكانت‭ ‬المجلة‭ ‬أعلنت‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭.‬

ويأمل‭ ‬بونو‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬مسيرته‭ ‬المميزة‭ ‬بإحراز‭ ‬الجائزة‭ ‬العريقة،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬حراس‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬وهو‭ ‬الروسي‭ ‬ليف‭ ‬ياشين‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬حراس‭ ‬المرمى‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬كانت‭ ‬إنجازات‭ ‬بونو‭ ‬داعما‭ ‬قويا‭ ‬وسببا‭ ‬في‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭.‬

ولعب‭ ‬بونو‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬ومحوريا‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الناجحة‭ ‬والتاريخية‭ ‬للمنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬بمونديال‭ ‬2022؛‭ ‬ليصبح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬أفريقي‭ ‬وعربي‭ ‬يبلغ‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬للمونديال‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬

وأشار‭ ‬الفيفا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بونو‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬اتسم‭ ‬بالهدوء‭ ‬والثقة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬بمباريات‭ ‬المونديال؛‭ ‬حيث‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬صفر‭/‬2،‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭.‬

وبعد‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬جاءت‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ (‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭) ‬لتضع‭ ‬بونو‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء‭ ‬حيث‭ ‬تصدى‭ ‬الحارس‭ ‬المغربي‭ ‬لركلتي‭ ‬ترجيح‭ ‬وساهم‭ ‬بشكل‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بخلاف‭ ‬العرض‭ ‬المميز‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬نفسها‭.‬

وكرر‭ ‬بونو‭ ‬نفس‭ ‬الأداء‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ليفوز‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭/‬صفر‭. ‬ووصف‭ ‬رومان‭ ‬سايس‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬أداء‭ ‬بونو‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬بطولي‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬القوي‭ ‬لبونو‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬امتدادا‭ ‬لمستواه‭ ‬المتميز‭ ‬مع‭ ‬أشبيلية‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬2022؛‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬تألق‭ ‬بونو‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دفاع‭ ‬أشبيلية‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2021‭/ ‬2022‭ . ‬وكان‭ ‬بونو‭ ‬توج‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬فردية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2021‭ / ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬التألق‭ ‬مع‭ ‬أشبيلية؛‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬زامورا‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬كما‭ ‬أحرز‭ ‬جائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬أفريقي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الموسم‭ ‬وفي‭ ‬نهايته‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اختياره‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬المثالية‭ ‬للدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وبعد‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬المونديال،‭ ‬قاد‭ ‬بونو‭ ‬فريقه‭ ‬أشبيلية‭ ‬الإسباني‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بفوزه‭

‬4‭/‬1‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬على‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭ / ‬1،‭ ‬ليحتكم‭ ‬الفريقان‭ ‬لركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تألق‭ ‬بونو،‭ ‬وتصدي‭ ‬لركلتي‭ ‬ترجيح‭.‬

وينافس‭ ‬بونو‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬ياشين‮»‬‭ ‬تسعة‭ ‬حراس‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الحارس‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيز‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ (‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭) ‬والبرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ (‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭) ‬والألماني‭ ‬مارك‭ ‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ (‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭).‬



