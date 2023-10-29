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الميثاق الوطني: الظلاميون يسعون للنيل من أمننا الوطني عبر التشكيك بمؤسستنا العسكرية

10/29/2023 7:13:28 PM
(MENAFN- Amman Net) ندد حزب الميثاق الوطني بمحاولات التشكيك والتشويه بحق القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي من قبل من وصفهم بالظلاميين والذباب الإلكتروني الذين وجدوا من مواقع التواصل الاجتماعي منبرا لبث سمومهم وإشاعاتهم وأكاذيبهم بهدف المساس بأمن الوطن واستقراره.

وقال حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه مساء اليوم الأحد إن التاريخ المشرف لقواتنا المسلحة درع الوطن وحماته، خير شاهد على مواقفه العروبية وبطولاته التي قدم أبناؤه التضحيات والبطولات في معارك عديدة مع العدو سطرها في باب الواد، وأسوار القدس ومعركة الكرامة الخالدة التي أعادت للأمة العربية الأمل بالنصر والعزة والكرامة.

واستنكر حزب الميثاق الوطني سعي البعض لمحاولة النيل من الموقف الأردني الثابت والراسخ بقيادة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي الذي يلتف حوله الشعب الأردني العظيم والحكومة والجيش العربي والأجهزة الأمنية وكل مؤسساتنا الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لثقتهم الكبيرة بالملك في الدفاع عن فلسطين والقدس الشريف والتصدي للعدوان الهمجي على شعبنا في قطاع غزة منذ اليوم الأول من العدوان.


وبعث الميثاق الوطني بالتحية والتقدير لطواقمنا الطبية في المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة التابع للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي/ الخدمات الطبية الملكية، الذين يقدمون كل الدعم والرعاية الطبية للمصابين جراء قصف الاحتلال المستمر، ليقفوا جنبا إلى جنب مع أهلنا في صمودهم أمام آلة الحرب والعدوان.


ودعا الميثاق الوطني أبناء شعبنا الأردني بعدم الاستماع أو إعادة نشر كل ما من شأنه التشكيك بالموقف الأردني العروبي التاريخي والمشرف لنا جميعا كأردنيين مع أهلنا في غزة هاشم، وكذلك وقوفهم خلف قيادة الملك قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية.

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