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الاحتلال يغلق البوابة الحديدية قرب مخيم الجلزون

10/29/2023 7:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، البوابة الحديدية المقامة قرب مخيم الجلزون، شمال مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية عند مخيم الجلزون، وبذلك تكون أغلقت المنفذ الشمالي الأخير لمدينة البيرة، بعد أن كانت قد أغلقت المدخل الشمالي الرئيسي ببوابة حديدية أيضا، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، إلى جانب إغلاقها مدخل قرية بيتين الغربي بالسواتر الترابية.




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