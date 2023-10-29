الاحتلال يغلق البوابة الحديدية قرب مخيم الجلزون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، البوابة الحديدية المقامة قرب مخيم الجلزون، شمال مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية عند مخيم الجلزون، وبذلك تكون أغلقت المنفذ الشمالي الأخير لمدينة البيرة، بعد أن كانت قد أغلقت المدخل الشمالي الرئيسي ببوابة حديدية أيضا، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، إلى جانب إغلاقها مدخل قرية بيتين الغربي بالسواتر الترابية.
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