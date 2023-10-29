الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة من القدس المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة، من القدس المحتلة.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صور باهر جنوب القدس، واعتقلت الشاب عاصم عبد بكيرات عقب مداهمة منزله وتفتيشه.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن ركن من مكان عمله بالقدس، وسميحة سلامة لدى مرورها عبر حاجز مخيم شعفاط العسكري.
وفا
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