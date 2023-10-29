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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة من القدس المحتلة

10/29/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة، من القدس المحتلة.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صور باهر جنوب القدس، واعتقلت الشاب عاصم عبد بكيرات عقب مداهمة منزله وتفتيشه.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن ركن من مكان عمله بالقدس، وسميحة سلامة لدى مرورها عبر حاجز مخيم شعفاط العسكري.

وفا

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