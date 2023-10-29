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اقتحام مطار داغستان احتجاجا على وجود إسرائيليين

10/29/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وسائل اعلام ، أنّ السلطات الداغستانية اتخذت قرارًا بإغلاق مطار الجمهورية بعد اقتحامه من قبل متظاهرين احتجاجا على هبوط طائرة تقل إسرائيليين.

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