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قطر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

10/29/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية للحد من رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة والتي سيكون لها عواقب وخيمة في حال تمددها.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، الذي بدأ زيارة للدوحة مساء اليوم الأحد.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

بترا

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