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تبون: ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

10/29/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في لقاء له مع المجتمع المدني بولاية الجلفة، أن ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال تبون: "مع الأسف لم نكمل ملف المصالحة الفلسطينية، كانت نيتنا خالصة، وكان الاتفاق على عقد اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية بكامل فصائلها بالجزائر لكن هذا لم يحدث، لم يتركونا نكمل لأن الشتات يخدم أناسا كثيرين ممن يتاجرون بالقضية الفلسطينية".

روسيا اليوم

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