تبون: ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في لقاء له مع المجتمع المدني بولاية الجلفة، أن ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال تبون: "مع الأسف لم نكمل ملف المصالحة الفلسطينية، كانت نيتنا خالصة، وكان الاتفاق على عقد اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية بكامل فصائلها بالجزائر لكن هذا لم يحدث، لم يتركونا نكمل لأن الشتات يخدم أناسا كثيرين ممن يتاجرون بالقضية الفلسطينية".
روسيا اليوم
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