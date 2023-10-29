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مستعمرون يهاجمون قرية في الخليل

10/29/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وهددوا أهلها بالقتل أو الرحيل.
وقال شهود عيان إن مجموعة من المستعمرين المسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال، احتجزوا 20 شابا في القرية، وهددوهم بالقتل أو الرحيل عن القرية.
وأضافوا أن المستعمرين أجبروا مواطنا فلسطينيا على التحدث باللغة العبرية وإدانة "قتل الأبرياء" وقاموا بتصويره، تحت تهديد السلاح.

وفا

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