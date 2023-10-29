مستعمرون يهاجمون قرية في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وهددوا أهلها بالقتل أو الرحيل.
وقال شهود عيان إن مجموعة من المستعمرين المسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال، احتجزوا 20 شابا في القرية، وهددوهم بالقتل أو الرحيل عن القرية.
وأضافوا أن المستعمرين أجبروا مواطنا فلسطينيا على التحدث باللغة العبرية وإدانة "قتل الأبرياء" وقاموا بتصويره، تحت تهديد السلاح.
وفا
MENAFN29102023000208011052ID1107325735
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.