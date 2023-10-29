أنباء عن عملية تسلل والاحتلال يطلب من المستوطنين التزام منازلهم

أنباء عن عملية تسلل والاحتلال يطلب من المستوطنين التزام منازلهم
التاريخ
10/29/2023 7:13:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري -
طلب الاحتلال من المستوطنين التزام منازلهم، وذلك "إثر مخاوف من عملية تسلل قرب كيبوتس“ياد مردخاي” شرق عسقلان".
وقالت القناة 14 العبرية: حدث أمني في منطقة ياد مردخاي وكارميا بغلاف شمال قطاع غزة.
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