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أنباء عن عملية تسلل والاحتلال يطلب من المستوطنين التزام منازلهم

10/29/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - طلب الاحتلال من المستوطنين التزام منازلهم، وذلك "إثر ‏مخاوف من عملية تسلل قرب كيبوتس“ياد مردخاي” شرق عسقلان".
وقالت القناة 14 العبرية: حدث أمني في منطقة ياد مردخاي وكارميا بغلاف شمال قطاع غزة.

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