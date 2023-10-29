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الاحتلال يتسبب باشتعال النيران في محيط منازل الفلسطينيين بسلوان

10/29/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اشتعلت النيران، مساء اليوم الأحد، في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين بحي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثاقة.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي أبو تايه، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافه على منازل المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى اشتعال النيران بمحيط عدد من المنازل.

وفا

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