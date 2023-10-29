الاحتلال يتسبب باشتعال النيران في محيط منازل الفلسطينيين بسلوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اشتعلت النيران، مساء اليوم الأحد، في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين بحي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثاقة.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي أبو تايه، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافه على منازل المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى اشتعال النيران بمحيط عدد من المنازل.
وفا
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