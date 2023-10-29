قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط

قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط
التاريخ
10/29/2023 7:13:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت قناة CNN عن مصادر أمريكية، أن هناك قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.
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