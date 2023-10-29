حميميم: سلاح الجو الروسي يستهدف مخابئ تحت الأرض تابعة للمسلحين في إدلب واللاذقية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية قصفت مخابئ سرية تحت الأرض تابعة لمسلحين في إدلب واللاذقية.

وقال كوليت: "نفذت القوات الجوية الروسية غارات جوية على أهداف تابعة لمسلحين متورطين في قصف مواقع قوات الحكومة السورية، وتم قصف مخابئ تحت الأرض في محافظتي اللاذقية وإدلب".

وبحسب كوليت، قتل نتيجة لهجمات بقذائف الهاون من قبل مسلحين على مواقع الجيش السوري، جندي سوري وأصيب أربعة آخرون بجروح.

كما أشار إلى أن طيران ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يخلق أوضاعا خطيرة في سماء سوريا.

روسيا اليوم