حميميم: سلاح الجو الروسي يستهدف مخابئ تحت الأرض تابعة للمسلحين في إدلب واللاذقية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية قصفت مخابئ سرية تحت الأرض تابعة لمسلحين في إدلب واللاذقية.
وقال كوليت: "نفذت القوات الجوية الروسية غارات جوية على أهداف تابعة لمسلحين متورطين في قصف مواقع قوات الحكومة السورية، وتم قصف مخابئ تحت الأرض في محافظتي اللاذقية وإدلب".
وبحسب كوليت، قتل نتيجة لهجمات بقذائف الهاون من قبل مسلحين على مواقع الجيش السوري، جندي سوري وأصيب أربعة آخرون بجروح.
كما أشار إلى أن طيران ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يخلق أوضاعا خطيرة في سماء سوريا.
روسيا اليوم
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