كِبار وحَزانى: ماذا لو لم نصبح أجدادًا؟

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فاجأ التعليقُ دانييل*. كان هو ووالدته في خضمّ جدال لا يستطيع حتى أن يتذكر سبَبه. وفجأة انفجرت أمّه بغضب: "ولن يكون لديّ أي أحفاد أيضًا!" دانيال في منتصف الثلاثينيات من عمره، وهو الطفل الوحيد لوالديه، وحتى تلك اللحظة لم يُظهر أي اهتمام بإنجاب ذرية. وقد اتّضح من خلال هذا الجدال أن ذلك الأمر كان مصدر قلق كبير لوالدته.

الرغبة غير المحقّقة في الحصول على أحفاد أمر موجع. في السنوات القادمة، سيشعر المزيد من الناس في سويسرا بنفس شعور والدة دانييل. ويعني الانخفاض المطّرد في معدّل المواليد أن فرصة الحصول على الأحفاد تتضاءل أيضًا. فوفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي، انخفض معدّل المواليد إلى متوسّط 1.39 طفل لكل امرأة في عام 2022. وعلى سبيل المقارنة، كان معدل المواليد 2.68 عام 1964، خلال ما يسمّى بسنوات طفرة المواليد. أمّا آخر مرة أنجبت فيها النساء في سويسرا طفلين في المتوسط فقد كانت عام 1971. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القيمة الإحصائية أقلّ دائمًا. ولضمان استقرار عدد السكان، ستكون هناك حاجة اليوم إلى معدل مواليد يبلغ 2.1 وذلك باستثناء الهجرة.

ليست سويسرا وحدها من تعاني من هذه الأرقام. العديد من البلدان الأوروبية تواجه مستقبلاً يحمل عددًا أقلّ من الأطفال. في عام 2015، تصدّرت حملة دنماركية لتشجيع المزيد من الولادات عناوينَ الأخبار في جميع أنحاء أوروبا. فبالتعاون مع إحدى وكالات السفر، أنتجت الحكومة الدنماركية مقطعَ فيديو يروّج للعطلات التي من شأنها زيادة الرغبة في إنجاب الأطفال. ومع ذلك، لم تكن الحملة موجهة إلى الأزواج فحسب، بل إلى النساء الأكبر سناً اللاتي لم تتحقق رغبتهن في إنجاب حفيد على وجه التحديد. كان الشعار هو: "افعل ذلك من أجل أمّك". ويُظهر الفيديو نساء حزينات يجلسن بمفردهن على الأريكة قبل أن يصبحن لاحقًا جدّات مبتهجات. لا يضمن الأطفال استمرارية الدولة فحسب، بل يجعلون كبار السنّ سعداء أيضًا.

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