كِبار وحَزانى: ماذا لو لم نصبح أجدادًا؟

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فاجأ التعليقُ دانييل*. كان هو ووالدته في خضمّ جدال لا يستطيع حتى أن يتذكر سبَبه. وفجأة انفجرت أمّه بغضب: "ولن يكون لديّ أي أحفاد أيضًا!" دانيال في منتصف الثلاثينيات من عمره، وهو الطفل الوحيد لوالديه، وحتى تلك اللحظة لم يُظهر أي اهتمام بإنجاب ذرية. وقد اتّضح من خلال هذا الجدال أن ذلك الأمر كان مصدر قلق كبير لوالدته.
الرغبة غير المحقّقة في الحصول على أحفاد أمر موجع. في السنوات القادمة، سيشعر المزيد من الناس في سويسرا بنفس شعور والدة دانييل. ويعني الانخفاض المطّرد في معدّل المواليد أن فرصة الحصول على الأحفاد تتضاءل أيضًا. فوفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي، انخفض معدّل المواليد إلى متوسّط 1.39 طفل لكل امرأة في عام 2022. وعلى سبيل المقارنة، كان معدل المواليد 2.68 عام 1964، خلال ما يسمّى بسنوات طفرة المواليد. أمّا آخر مرة أنجبت فيها النساء في سويسرا طفلين في المتوسط فقد كانت عام 1971. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القيمة الإحصائية أقلّ دائمًا. ولضمان استقرار عدد السكان، ستكون هناك حاجة اليوم إلى معدل مواليد يبلغ 2.1 وذلك باستثناء الهجرة.
ليست سويسرا وحدها من تعاني من هذه الأرقام. العديد من البلدان الأوروبية تواجه مستقبلاً يحمل عددًا أقلّ من الأطفال. في عام 2015، تصدّرت حملة دنماركية لتشجيع المزيد من الولادات عناوينَ الأخبار في جميع أنحاء أوروبا. فبالتعاون مع إحدى وكالات السفر، أنتجت الحكومة الدنماركية مقطعَ فيديو يروّج للعطلات التي من شأنها زيادة الرغبة في إنجاب الأطفال. ومع ذلك، لم تكن الحملة موجهة إلى الأزواج فحسب، بل إلى النساء الأكبر سناً اللاتي لم تتحقق رغبتهن في إنجاب حفيد على وجه التحديد. كان الشعار هو: "افعل ذلك من أجل أمّك". ويُظهر الفيديو نساء حزينات يجلسن بمفردهن على الأريكة قبل أن يصبحن لاحقًا جدّات مبتهجات. لا يضمن الأطفال استمرارية الدولة فحسب، بل يجعلون كبار السنّ سعداء أيضًا.
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