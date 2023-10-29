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الوحش الصهيوني وعنقاء غزة وشعب لا يموت!

10/29/2023 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬وقد‭ ‬دخل‭ ‬العدوان‭ ‬الإرهابي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬مرحلته‭ ‬البرّية،‭ ‬ليتقدّم‭ ‬الوحش‭ ‬‮«‬قاتل‭ ‬الأطفال‮»‬،‭ ‬بقصفه‭ ‬للقطاع‭ ‬برًا‭ ‬وبحرًا‭ ‬وجوًا‭! ‬وبما‭ ‬أعتبر‭ ‬أنه‭ ‬الأكثر‭ ‬عنفًا‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬غير‭ ‬المسبوق،‭ ‬الذي‭ ‬مارسه‭ ‬طوال‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭! ‬وبما‭ ‬شاهده‭ ‬العالم،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الأعنف‮»‬‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬الظلام‭ ‬الدامس،‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عدوانه،‭ ‬بإضافة‭ (‬قطع‭ ‬كامل‭ ‬لكل‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭)! ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشاهد‭ ‬أو‭ ‬يعرف‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬سيرتكبه‭ ‬من‭ ‬وحشية‭ ‬ومجازر‭ ‬أكبر‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭ ‬أكثر‭! ‬لكأنه‭ ‬يخشى‭ ‬من‭ ‬انكشافه‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬أمام‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانكشاف‭ ‬قد‭ ‬تم‭! ‬وأن‭ ‬نازيته‭ ‬وفاشيته‭ ‬اللتين‭ ‬احتوتهما‭ ‬صهيونيته،‭ ‬قد‭ ‬فاقتا‭ ‬كل‭ ‬خيال‭ ‬وحشي‭!‬

{ ‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬همجي‭ ‬متواصل‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭ ‬ضدّ‭ ‬الإنسانية‭ ‬بمنع‭ ‬الدواء‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء،‭ ‬ها‭ ‬هو‭ ‬يدخل‭ ‬نطاق‭ ‬غزة‭ ‬مدججًا‭ ‬بقصف‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭! ‬وبقنابل‭ (‬أمريكية‭ ‬نوعية‭ ‬جديدة‭) ‬وفتاكة‭!‬،‭ ‬فيما‭ (‬لغة‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬دائخة‭ ‬في‭ ‬عار‭ ‬صمتها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭)! ‬وفيما‭ ‬الغرب‭ ‬يرعى‭ ‬بكل‭ ‬قوته‭ ‬وترسانته‭ ‬ونُخبه‭ ‬ومستشاريه‭ ‬هذه‭ (‬النازية‭ ‬الدولية‭ ‬الجديدة‭)! ‬ويرعى‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬قط‭ ‬وبتلك‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحروب‭ ‬كلها‭! ‬وتهديد‭ ‬‮«‬الكيان‮»‬‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬غاز‭ ‬الأعصاب‮»‬‭ ‬المحرّم‭ ‬دوليا‭! ‬ليتضاعف‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬ومشهد‭ ‬الدمار،‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تُصوّت‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬الجمعية‭ ‬العمومية‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬العربي‮»‬‭. ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬إنسانية‮»‬‭! ‬‮«‬الوحش‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬يهزأ‭ ‬بدول‭ ‬العالم،‭ ‬ليبدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الوحشية‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭!‬

{ ‭ ‬لا‭ ‬اتصال،‭ ‬ولا‭ ‬صورة،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬يحدث،‭ ‬فقد‭ ‬انقطع‭ ‬المراسلون‭ ‬والصحفيون،‭ ‬بل‭ ‬والمستشفيات‭ ‬‮«‬الباقية‮»‬‭ ‬و«الأونروا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬العالم،‭ ‬فيما‭ ‬الأصوات‭ ‬المرعبة‭ ‬وقنابل‭ ‬غير‭ ‬معروفة،‭ ‬وعملية‭ ‬القصف‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬والجو‭ ‬والأرض‭ ‬متواصلة‭! ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬قطع‭ ‬كل‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬والإنترنت‭ ‬تم‭ ‬تهديد‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬بالموت،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يغادروا‭ ‬مشهد‭ ‬الوحشية‭ ‬ومأدبة‭ ‬الدم‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬ظلام‭ ‬غزة‭ ‬الدامس‭! ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬منقطع‭ ‬عن‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬عتمة‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وعتمة‭ ‬التجويع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬غداء،‭ ‬فيما‭ ‬القنابل‭ ‬النارية‭ ‬وأصواتها‭ ‬العنيفة‭ ‬وحدها‭ ‬تندد‭ ‬باحمرارها‭ ‬سماء‭ ‬غزة،‭ ‬سكون‭ ‬الانقطاع‭ ‬الكلي‭ ‬عن‭ ‬العالم‭!‬

{ ‭ ‬أين‭ ‬العرب؟‭! ‬أين‭ ‬المسلمون؟‭! ‬أين‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهمجية‭ ‬و«النازية‭ ‬الصهيونية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬فاقت‭ ‬كل‭ ‬الأوصاف؟‭!‬

أين‭ ‬الكل‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭ ‬تصرخ‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ (‬أوقفوا‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭... ‬أوقفوا‭ ‬هذا‭ ‬الوحش‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يرتوي‭ ‬من‭ ‬الدماء‭ ‬والدمار‭)‬؟‭!‬

أين‭ ‬العالم‭ ‬وقد‭ ‬فشلت‭ ‬كل‭ ‬محاولات‭ ‬استجداء‭ (‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭)‬،‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمسنين؟‭! ‬وفشلت‭ ‬كل‭ ‬محاولات‭ ‬‮«‬الاستغاثة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬الإغاثة،‭ ‬ومن‭ ‬حناجر‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وكلها‭ ‬معًا‭ ‬تم‭ ‬تهديدها‭ ‬بالقصف‭ ‬والموت‭ ‬والإبادة‭! ‬

فشلت‭ ‬كل‭ ‬المساعي‭ ‬لكي‭ ‬تتوقف‭ (‬همجية‭ ‬العالم‭ ‬الحر‭)! ‬ودعمه‭ ‬‮«‬للوحش‭ ‬الصهيوني‮»‬،‭ ‬ولكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مضاد‭ ‬للحقوق‭ ‬والقوانين‭ ‬والإنسان‭ ‬والضمير‭!‬

{ ‭ ‬فشل‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬فماذا‭ ‬أنتم‭ ‬فاعلون،‭ ‬والوحش‭ ‬يهدّد‭ ‬بأنه‭ ‬للتو‭ ‬بداً‭ ‬عنفه‭ ‬وانتقامه‭!‬،‭ ‬ولكأن‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الوحشية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬كانت‭ ‬مجرد‭ ‬مقبلات‭ ‬للمأدبة‭ ‬الدموية‭ ‬القادمة‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الاجتياح‭ ‬البري‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يتوعد‭! ‬إنه‭ ‬الرعب‭ ‬الذي‭ ‬يفوق‭ ‬كل‭ ‬رعب‭ ‬مرّت‭ ‬به‭ ‬البشرية‭! ‬والعجز‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬فاق‭ ‬كل‭ ‬تصوّر‭! ‬ولكأن‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬الحر‮»‬‭ (‬كما‭ ‬يدعون‭) ‬لم‭ ‬يفقدوا‭ ‬إنسانيتهم‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬فقدوا‭ ‬كل‭ ‬ادعاءات‭ ‬حضارتهم،‭ ‬وهم‭ ‬يشاركون‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬النازي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها‭ ‬ومن‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬بمثل‭ ‬تلك‭ ‬الوحشية‭! ‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬من‭ ‬اللغة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬جوف‭ ‬ليل‭ ‬غزة‭ ‬خواءً‭! ‬

ولا‭ ‬فائدة‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬أكاذيب‭ ‬المجرم‭ ‬الصهيوني‭ ‬والغرب‭ ‬الذي‭ ‬يدعمه،‭ ‬ببراءة‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يفعل‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬شيئًا‭ ‬لنصرتها‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬ويحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬الاجتياح‭ ‬البري،‭ ‬سواء‭ (‬المرحلي‭ ‬أو‭ ‬الكلي‭)‬،‭ ‬هو‭ ‬جنون‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬وانكشافه‭ ‬أمام‭ ‬مرآة‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وهو‭ ‬يقف‭ ‬متفرجًا‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬إنسانيته‭ ‬قبل‭ ‬قتل‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬وإبادتها‭ ‬وتهجير‭ ‬من‭ ‬يتبقى‭ ‬منهم‭! ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ (‬تعرية‭ ‬للعالم‭ ‬كله‭) ‬ونظامه‭ ‬وقوانينه‭ ‬ودساتيره‭ ‬ومؤسساته‭ ‬وحكوماته،‭ ‬لأن‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬وبعد‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬فيها،‭ ‬يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬فشل‭ ‬إنسانيته‭ ‬ومنطقه‭ ‬ومفاهيمه‭ ‬وفلسفته‭! ‬إنه‭ ‬انهيار‭ ‬كامل،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬ينفع‭ ‬منه‭ ‬حتى‭ ‬أدوات‭ ‬تحرّك‭ ‬جديدة‭ ‬وعمل‭ ‬مختلف‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والدولية،‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الهمجية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة،‭ ‬والمنقولة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬والمواقع‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أسابيع،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬ظلام‭ ‬استفراد‭ (‬الوحشية‭ ‬الغربية‭) ‬بغزة،‭ ‬ولا‭ ‬مدى‭ ‬جنون‭ ‬‮«‬الدموية‭ ‬الصهيونية‮»‬‭ ‬ونازيتها‭ ‬وفاشيتها‭ ‬في‭ ‬العالم‭!‬

أما‭ (‬أكذوبة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭) ‬فقد‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬العدوان‭ ‬الإرهابي،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬‮«‬الكيان‮»‬‭ ‬والغرب‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬أية‭ ‬حجة‭ ‬أخرى‭ ‬لتبرير‭ ‬همجيتهم‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭!‬

{ ‭ ‬ولكن‭... ‬ولكن‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬عنقاء‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ (‬الاجتياح‭ ‬البرّي‭) ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬رمادها،‭ ‬لتلقن‭ ‬‮«‬الوحش‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬الدرس‭ ‬القاسي‭ ‬في‭ ‬كيف‭ ‬سيكون‭ ‬مصيره‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬البرية‭! ‬بل‭ ‬وفي‭ ‬‮«‬المواجهة‭ ‬المعنوية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬معنويات‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬‮«‬المتهاوية‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يملكونه‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬السلاح‭ ‬والعتاد‭ ‬والتقنية،‭ ‬ووقوف‭ ‬الغرب‭ ‬بأكمله‭ ‬خلفهم‭ ‬ولكأنها‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬على‭ ‬بقعة‭ ‬صغيرة‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬مساحتها‭ ‬الـ‭ (‬365‭ ‬كم‭)‬،‭ ‬ومعنويات‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬قصفه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬ولعدة‭ ‬أسابيع،‭ ‬ويخرج‭ ‬أطفاله‭ ‬وعوائله‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬ركام‭ ‬القصف‭ ‬صابرين‭ ‬وصامدين‭! ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬الدمار‭ ‬غير‭ ‬المسبوق،‭ ‬وازدياد‭ ‬أعداد‭ ‬الشهداء،‭ ‬فإن‭ (‬عنقاء‭ ‬غزة‭) ‬وهم‭ ‬يخرجون‭ ‬جثثهم‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الرماد،‭ ‬تخرج‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬رمادها،‭ ‬وتعلن‭ ‬للوحش‭ ‬وللغرب‭ ‬وللعالم‭ ‬أنها‭ ‬أقوى‭ ‬منهم‭ ‬جميعًا،‭ ‬رغم‭ ‬مآسيها‭ ‬وضحاياها‭ ‬وخساراتها‭! ‬وأقوى‭ ‬من‭ ‬عتادهم‭ ‬وأسلحتهم‭ ‬النوعية‭ ‬ومستشاريهم‭ ‬ونخبهم،‭ ‬الذين‭ ‬تصطادهم‭ ‬مقاومتها‭ ‬بالأفخاح‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الاجتياح‭ ‬البري‭! ‬وأنها‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬محاولاتهم‭ ‬في‭ ‬عزلها‭ ‬وإبادتها‭ ‬والتآمر‭ ‬عليها‭! ‬بل‭ ‬وأقوى‭ ‬من‭ ‬النفاق‭ ‬الدولي‭ ‬وأكاذيب‭ ‬الصهاينة‭ ‬والغرب‭! ‬فهي‭ (‬العنقاء‭) ‬التي‭ ‬تظلل‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬ليتضح‭ ‬كم‭ ‬هي‭ ‬كبيرة‭ (‬عنقاء‭ ‬غزة‭) ‬وكم‭ ‬صغيرة‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬فيه‭! ‬وحتى‭ ‬وإن‭ ‬أبادوا‭ ‬غزة‭ ‬كما‭ ‬يحاولون‭ ‬فإن‭ ‬عنقاها‭ ‬ستبقى‭ ‬بعيدة‭ ‬تطير‭ ‬في‭ ‬السماء،‭ ‬وتصنع‭ ‬من‭ ‬طيرانها‭ ‬مقاومين‭ ‬جددا‭! ‬هذا‭ ‬شعب‭ ‬لا‭ ‬يموت‭!‬

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