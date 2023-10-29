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متى راح تعقل قناة ((الجزيرة))..؟؟

10/29/2023 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

متى‭ ‬راح‭ ‬‮«‬تعقل‮»‬‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬الفضائية‭..‬؟‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعم‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬راسخ‭ ‬وتاريخي‭ ‬وثابت‭.. ‬وموقف‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬جزء‭ ‬أصيل‭ ‬من‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬المشرف‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭.. ‬فلماذا‭ ‬تزايد‭ ‬‮«‬الجزيرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬البحرين؟‭ ‬ولمصلحة‭ ‬من؟‭ ‬ولماذا‭ ‬سارع‭ ‬البعض‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬زيران‭ ‬الجزيرة‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬كذبها‭ ‬وفبركتها‭ ‬المعهودة‭..‬؟؟‭ ‬

البند‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬11‮»‬‭ ‬من‭ ‬البيان‭ ‬العربي‭:‬

الجميع‭ ‬تابع‭ ‬إصدار‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬دول‭ ‬عربية،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تصاعد‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬حرب،‭ ‬وقد‭ ‬استوقفني‭ ‬مقال‭ ‬للأستاذ‭ ‬‮«‬سليمان‭ ‬جودة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المصري‭ ‬اليوم،‭ ‬حول‭ ‬البيان،‭ ‬وهو‭ ‬مقال‭ ‬يستحق‭ ‬التوقف‭ ‬عنده‭ ‬وقراءته،‭ ‬وبالطبع‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬تتوقف‭ ‬عنده‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬الفضائية‭.‬

يقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬سليمان‭ ‬جودة‭: ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قد‭ ‬قرأت‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬9‭ ‬دول‭ ‬عربية،‭ ‬فأنا‭ ‬أدعوك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬لتقرأه‭ ‬في‭ ‬هدوء‭ ‬لأنه‭ ‬مهم،‭ ‬ولأنك‭ ‬ستجد‭ ‬فيه‭ ‬الأصل‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إليه‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬من‭ ‬مواجهات‭ ‬دامية‭.. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬البيان‭ ‬يتضمن‭ ‬11‭ ‬بندًا،‭ ‬فإني‭ ‬توقفت‭ ‬أمام‭ ‬البند‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬ليس‭ ‬عن‭ ‬تقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬بقية‭ ‬البنود،‭ ‬التي‭ ‬يمثل‭ ‬كل‭ ‬بند‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬وفي‭ ‬موضوعه،‭ ‬ولكن‭ ‬لأن‭ ‬البند‭ ‬الأخير‭ ‬يضع‭ ‬يده‭ ‬على‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬بين‭ ‬أبنائها‭ ‬الذين‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

البند‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬يعود‭ ‬بالمواجهة‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عُمر‭ ‬القضية،‭ ‬فهو‭ ‬غياب‭ ‬غذّى‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة،‭ ‬وسوف‭ ‬يظل‭ ‬يغذيه،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬ويتجسد‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬عاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الحقيقة،‭ ‬التي‭ ‬هربت‭ ‬وتهرب‭ ‬منها‭ ‬الحكومات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتعاقبة‭.. ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬حكومة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الحكومات‭ ‬تجد‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬ماثلة‭ ‬أمامها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬مرات‭ ‬الهروب،‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬من‭ ‬لحظات‭ ‬تجدد‭ ‬المواجهة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الضفة،‭ ‬وسوف‭ ‬تظل‭ ‬المواجهات‭ ‬تتجدد‭ ‬مادام‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬غائبًا‭.‬

قد‭ ‬يقول‭ ‬قائل‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬كلام‭ ‬سمعناه‭ ‬كثيرًا‭.. ‬وسوف‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬صحيح‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬منه،‭ ‬أما‭ ‬الجزء‭ ‬المتبقي‭ ‬فهو‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬البند‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الدول‭ ‬التسع‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬كلام‭ ‬يُقال‭ ‬أو‭ ‬يُعاد‭ ‬ترديده،‭ ‬ولكنه‭ ‬مبادئ‭ ‬ثابتة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تأكيدها،‭ ‬لعل‭ ‬الذي‭ ‬نسي‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬يتذكر،‭ ‬ولعل‭ ‬الذين‭ ‬يمارسون‭ ‬الإنكار‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬ينتبهون‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يُفيد‭.‬

ونحن‭ ‬نقول‭ ‬لعل‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الجزيرة‮»‬‭ ‬الفضائية‭ ‬تعقل‭..!! ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

من‭ ‬الغريب‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أشخاصا‭ ‬وإعلاميين‭ ‬وحتى‭ ‬مؤسسات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬كانوا‭ ‬يتصدرون‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش،‭ ‬وحينما‭ ‬وقعت‭ ‬الأحداث،‭ ‬وتزايدت‭ ‬الانتهاكات،‭ ‬وتضاعفت‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭.. ‬لم‭ ‬نقرأ‭ ‬أو‭ ‬نسمع‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الشخصيات‭ ‬والجمعيات‭ ‬أي‭ ‬كلمة‭ ‬أو‭ ‬مقال‭ ‬يدين‭ ‬القتل‭.. ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إنساني‭.. ‬هؤلاء‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬مكان‭ ‬ومكانة‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الأحداث،‭ ‬وكي‭ ‬لا‭ ‬يحسب‭ ‬عليه‭ ‬أي‭ ‬موقف‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭.. ‬بئس‭ ‬المواقف‭ ‬والتفكير‭.‬

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