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أنـا لا أكبــــر.. لأننـي ولــدت لأُقـتـل!

10/29/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عندما‭ ‬أكتبُ‭ ‬أقفُ‭ ‬كثيرًا‭ ‬عند‭ ‬الحقائق،‭ ‬فهل‭ ‬عينُ‭ ‬الحقيقةِ‭ ‬عندي‭ ‬هي‭ ‬نفسُها‭ ‬عند‭ ‬من‭ ‬يقرأني،‭ ‬لكني‭ ‬أكتبُ‭ ‬وأظلُّ‭ ‬أكتبُ‭ ‬وفي‭ ‬إيماني‭ ‬أن‭ ‬التغييرَ‭ ‬سيحدثُ‭ ‬يومًا‭ ‬ما‭ ‬بقلمٍ‭ ‬يرسمُ‭ ‬حروفًا‭ ‬للمستقبل‭.‬

اليوم‭ ‬نرى‭ ‬‮«‬حنظلة‭ ‬ناجي‭ ‬العلي‮»‬ * ‭ ‬يعودُ‭ ‬إلى‭ ‬الحياة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظنَّ‭ ‬البعضُ‭ ‬أنه‭ ‬استُشهدَ‭ ‬جراءَ‭ ‬قصفٍ‭ ‬إسرائيليٍّ‭ ‬وحشيٍّ‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لكنه‭ ‬خرجَ‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ركامِ‭ ‬البناياتِ‭ ‬والمستشفيات‭ ‬رافعًا‭ ‬إصبعيه‭ ‬بعلامةِ‭ ‬النصر،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬دماءَه‭ ‬ستظلُّ‭ ‬الشريانَ‭ ‬الذي‭ ‬يمدُّ‭ ‬فلسطينَ‭ ‬بالحياة‭.‬



في‭ ‬هذه‭ ‬الأيامِ‭ ‬العصيبة،‭ ‬أقولُ‭ ‬للإسرائيليين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬عليكم‭ ‬أن‭ ‬تعلموا‭ ‬أنكم‭ ‬لستم‭ ‬أبناءَ‭ ‬هذه‭ ‬الأرض،‭ ‬وما‭ ‬تسوقونه‭ ‬من‭ ‬حججٍ‭ ‬تاريخيَّة‭ ‬لا‭ ‬تنطبقُ‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬يهود‭ ‬فلسطين‭ ‬فقط،‭ ‬وليس‭ ‬اليهود‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬دولٍ‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

إسرائيلُ‭ ‬تقتل‭ ‬أبناءَ‭ ‬فلسطين‭ ‬العرب،‭ ‬وأتساءلُ‭: ‬ألسنا‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬تريدون‭ ‬منا‭ ‬المحافظةَ‭ ‬على‭ ‬الاتفاقِ‭ ‬الإبراهيميِّ،‭ ‬ألسنا‭ ‬عربًا،‭ ‬كيف‭ ‬نتقبَّلُ‭ ‬ذلك،‭ ‬وأنتم‭ ‬تقتلون‭ ‬أبناءَ‭ ‬جلدتِنا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة؟‭!‬

وأود‭ ‬أن‭ ‬أسألَ‭ ‬سؤالا‭ ‬لهؤلاء‭ ‬القابعين‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬حاليا‭:‬

أنتم‭ ‬تروجون‭ ‬لرغبتِكم‭ ‬بالسلام‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربيَّة‭ ‬البعيدة‭ ‬جغرافيًا‭ ‬عن‭ ‬فلسطين‭ ‬كما‭ ‬تدَّعون،‭ ‬وتريدون‭ ‬بناءَ‭ ‬علاقاتٍ‭ ‬طبيعية‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين،‭ ‬ونحن‭ ‬نرى‭ ‬أنكم‭ ‬أعداءُ‭ ‬جيرانكم‭ ‬وهم‭ ‬عرب،‭ ‬ونحن‭ ‬البعيدين‭ ‬عنكم‭ ‬عربٌ‭ ‬أيضا‭.‬

كيف‭ ‬سنتقبلُ‭ ‬هذا‭ ‬الاستعلاءَ‭ ‬والعنصريَّةَ‭ ‬التي‭ ‬ترددونها‭ ‬عن‭ ‬العرب،‭ ‬وكيف‭ ‬سنثقُ‭ ‬بكم‭ ‬إذًا؟ّ

كيف‭ ‬نستطيعُ‭ ‬أن‭ ‬نتحاورَ،‭ ‬وفي‭ ‬آذاننا‭ ‬ترديدُ‭ ‬كلمات‭ ‬الطفل‭ ‬الفلسطينيِّ،‭ ‬الذي‭ ‬سُئل‭ ‬ماذا‭ ‬سيصبحُ‭ ‬حينما‭ ‬يكبر،‭ ‬فرد‭ ‬قائلا‭ ‬قولًا‭ ‬يزلزلُ‭ ‬الجبالَ‭: ‬إني‭ ‬فلسطينيٌّ‭ ‬وُلدت‭ ‬لأقتل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬أكبرَ،‭ ‬لأن‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬ستقتلني‭!!‬

كيف‭ ‬نقنعُ‭ ‬هذا‭ ‬الطفلَ‭ ‬البريء‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬مستقبلا‭ ‬آمنا‭ ‬له؟‭!‬

أنتم‭ ‬الذين‭ ‬تديرون‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬تلقنون‭ ‬أبناءَكم‭ ‬الكراهيةَ‭ ‬والعنصريَّةَ‭ ‬تجاه‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وكلما‭ ‬تمتلئ‭ ‬القلوبُ‭ ‬بالكراهيةِ‭ ‬تعمى‭ ‬الأبصارُ‭.‬

هل‭ ‬أنتم‭ ‬فخورون‭ ‬بتدميرِ‭ ‬غزة،‭ ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬إرهابًا؟،‭ ‬يقف‭ ‬وراءه‭ ‬مجرمُ‭ ‬حربٍ‭ ‬يبحثُ‭ ‬عن‭ ‬الدفاعِ‭ ‬عن‭ ‬رقبتِه‭ ‬ومنصبِه‭ ‬فيطيلُ‭ ‬أمدَ‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬حسابِ‭ ‬دماء‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كرسيِّه‭!‬

لأنه‭ ‬يدركُ‭ ‬أن‭ ‬مستقبلَه‭ ‬السياسيّ‭ ‬انتهى‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬ليل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬يدرك‭ ‬نتنياهو‭ ‬جيدًا‭ ‬أن‭ ‬قتلَ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ليس‭ ‬نصرًا‭ ‬له،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬انتقامٌ‭ ‬شخصيٌّ،‭ ‬لأنه‭ ‬يعلمُ‭ ‬أن‭ ‬الصمودَ‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يسقِطُ‭ ‬حكمَه،‭ ‬وأن‭ ‬كلَّ‭ ‬نقطةِ‭ ‬دمٍ‭ ‬فلسطينيَّة‭ ‬طاهرة‭ ‬تصدرُ‭ ‬حكمًا‭ ‬بفشلِه‭ ‬العسكريِّ‭ ‬والسياسيِّ‭ ‬معًا‭.‬

السلامُ‭ ‬يتحققُ‭ ‬بنزعِ‭ ‬فتيل‭ ‬الكراهية،‭ ‬والكراهيةٌ‭ ‬تزولُ‭ ‬بتحقيقِ‭ ‬العدل،‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين،‭ ‬ومنحِ‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقَه‭ ‬المشروعةَ‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬سلبتموها‭ ‬منه‭.‬

آن‭ ‬الأوانُ‭ ‬أن‭ ‬تتغيَّرَ‭ ‬الوجوهُ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصراع،‭ ‬وألا‭ ‬ندورَ‭ ‬في‭ ‬فلك‭ ‬عقلياتٍ‭ ‬متجمدة،‭ ‬تمصُّ‭ ‬دماءَ‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬أجلِ‭ ‬مناصبها‭.‬

هذه‭ ‬الكلماتُ‭ ‬أقولُها،‭ ‬وأنا‭ ‬أرى‭ ‬هذا‭ ‬السعارَ‭ ‬الذي‭ ‬انتابَ‭ ‬هذا‭ ‬الـ«نتنياهو‮»‬‭ ‬يدَّعي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يريدُ‭ ‬أن‭ ‬يعرقلَ‭ ‬السلامَ‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والدولِ‭ ‬العربيَّة،‭ ‬هذه‭ ‬قد‭ ‬تكونُ‭ ‬حقيقةً‭ ‬في‭ ‬ظاهرِها،‭ ‬ولكن‭ ‬الحقيقةَ‭ ‬الساطعةَ‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يرددُ‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬‮«‬رجلَ‭ ‬سلام‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬يديه‭ ‬ملطختان‭ ‬بدماءِ‭ ‬الأبرياء،‭ ‬طوالَ‭ ‬تاريخه،‭ ‬بل‭ ‬تلاعبَ‭ ‬هو‭ ‬وحزبه‭ ‬عشرات‭ ‬المرات‭ ‬بديمقراطيتِهم‭ ‬الزائفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعطيلِ‭ ‬مسيرة‭ ‬السلام‭.‬

ولتعلم‭ ‬إسرائيلُ‭ ‬وقادتها‭ ‬أن‭ ‬محاولتِهم‭ ‬البائسة‭ ‬لتحويل‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬صراعٍ‭ ‬دينيِّ،‭ ‬سيؤدي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬خسارتِهم‭ ‬خسارةً‭ ‬فادحة،‭ ‬لأن‭ ‬العربَ‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬عداءٍ‭ ‬مع‭ ‬اليهوديَّة‭ ‬بل‭ ‬مع‭ ‬الصهيونيَّة‭ ‬التي‭ ‬ابتلعت‭ ‬أرضًا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬البداية‭.‬

التوقيت‭ ‬الحالي‭ ‬لا‭ ‬يحتملُ‭ ‬أيَّ‭ ‬مواربةٍ‭ ‬في‭ ‬الكلمات،‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬حاليا‭ ‬هو‭ ‬تكرارٌ‭ ‬لنكبة‭ ‬1948،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬متدثِّرة‭ ‬في‭ ‬لباسٍ‭ ‬مزيف،‭ ‬ولكن‭ ‬جاءت‭ ‬الهجماتُ‭ ‬الوحشيَّة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لتسقِطَ‭ ‬ورقةَ‭ ‬التوت‭ ‬الأخيرة‭ ‬لهذا‭ ‬الكيانِ‭ ‬الغاصب‭.‬

إنني‭ ‬أنظرُ‭ ‬إلى‭ ‬الأسابيع‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ورغم‭ ‬المشاهدِ‭ ‬التي‭ ‬تدمي‭ ‬القلوبَ،‭ ‬لكنني‭ ‬أرى‭ ‬فيها‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬إِشاراتٍ‭ ‬تستحقُ‭ ‬التوقفَ‭ ‬عندها،‭ ‬فنتنياهو‭ ‬الذي‭ ‬يحاولُ‭ ‬أن‭ ‬يرتدي‭ ‬ثوبَ‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الحقيقةِ‭ ‬يقفُ‭ ‬مرتعشًا،‭ ‬وما‭ ‬تكراره‭ ‬لعبارة‭ ‬الانتصار‭ ‬إلا‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لما‭ ‬في‭ ‬مضمونها‭ ‬من‭ ‬هزيمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬بالفعل‭ ‬فكل‭ ‬ما‭ ‬سعت‭ ‬إليه‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ومن‭ ‬ورائها‭ ‬واشنطن‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العواصم‭ ‬الأوروبيَّة‭ ‬من‭ ‬ترويجٍ‭ ‬للنموذج‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬القوي‭ ‬المتقدم‭ ‬تكنولوجيًّا‭ ‬وعسكريًّا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬سقط‭ ‬سقوطًا‭ ‬مدويًّا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مسلحي‭ ‬المقاومة‭ ‬بتسليحهم‭ ‬البدائي‭.‬

الهزيمةُ‭ ‬الأكثرُ‭ ‬تجليًّا،‭ ‬بحكم‭ ‬مُتابعتي‭ ‬للإعلام‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬العالمي،‭ ‬تتمثلُ‭ ‬في‭ ‬التعاطفِ‭ ‬الدولي‭ ‬غيرِ‭ ‬المسبوق‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينيَّة،‭ ‬فالجميعُ‭ ‬رأى‭ ‬مئات‭ ‬الألوف‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬وباريس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الأوروبيَّة‭ ‬بل‭ ‬وفي‭ ‬قلب‭ ‬نيويورك‭ ‬نفسها‭ ‬ومن‭ ‬اليهود‭ ‬أنفسهم،‭ ‬والكل‭ ‬يرددُ‭ ‬هتافًا‭ ‬واحدا‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬عبارةٌ‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬التعاطف‭ ‬بل‭ ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬رغبةٍ‭ ‬شعبيَّةٍ‭ ‬عالميَّة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وهذا‭ ‬متغيرٌ‭ ‬لم‭ ‬تشهده‭ ‬القضيةُ‭ ‬الفلسطينيَّة‭ ‬طيلةَ‭ ‬سنوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬75‭ ‬عامًا‭.‬

الصمودُ‭ ‬الفلسطينيُّ‭ ‬يتلمسُ‭ ‬كلُّ‭ ‬عاقل‭ ‬نتائجَه،‭ ‬فمن‭ ‬كان‭ ‬يظنُّ‭ ‬بأن‭ ‬يأتيَ‭ ‬يومٌ‭ ‬نرى‭ ‬فيه‭ ‬يهودَ‭ ‬أمريكا‭ ‬والذين‭ ‬كنا‭ ‬نقول‭ ‬إنهم‭ ‬الداعمون‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بحكم‭ ‬قدراتهم‭ ‬المالية،‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬أغنيائهم‭ ‬من‭ ‬يعبرون‭ ‬عن‭ ‬تعاطفهم‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ويدينون‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬جرائمها‭ ‬بحقهم‭.‬

موقفُ‭ ‬الشعوب‭ ‬الغربية‭ ‬يناقضُ‭ ‬تمامًا‭ ‬موقفَ‭ ‬حكامهم،‭ ‬وأمام‭ ‬هذا‭ ‬الموقفُ‭ ‬الصلب‭ ‬رأينا‭ ‬بلدانًا‭ ‬أوروبيَّة‭ ‬تصوِّت‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لصالح‭ ‬المشروع‭ ‬العربي‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

الإعلامُ‭ ‬الغربي‭ ‬أُجبرَ‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬بوصلته،‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كامل،‭ ‬ولكنه‭ ‬انصاعَ‭ ‬للأصوات‭ ‬التي‭ ‬ضجت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬لتفضح‭ ‬ازدواجيةَ‭ ‬معاييره‭.‬

في‭ ‬قلب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬رأينا‭ ‬موقفًا‭ ‬شجاعًا‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬أدان‭ ‬بشدة‭ ‬هجومَ‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لكنه‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬‮«‬من‭ ‬فراغ‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬‮«‬احتلالٍ‭ ‬قمعي‮»‬‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬إسرائيل‭ ‬لعقودٍ‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬وأن‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬ارتكبت‭ ‬‮«‬انتهاكاتٍ‭ ‬ضد‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬التصريحُ‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬بالجنون‭ ‬ودفعهم‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬باستقالته‭.‬

وشهدت‭ ‬قاعة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضا،‭ ‬صفعةً‭ ‬أخرى‭ ‬للإسرائيليين،‭ ‬عندما‭ ‬ضجت‭ ‬القاعةُ‭ ‬بالتصفيق‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬كلمة‭ ‬مندوب‭ ‬فلسطين‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الوزير‭ ‬رياض‭ ‬منصور،‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الطارئة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬المندوبُ‭ ‬الإسرائيليُّ‭ ‬جلعاد‭ ‬إردان‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬القاعة‭ ‬وسط‭ ‬صمتٍ‭ ‬مدقع،‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬فشل‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬ترويج‭ ‬ادعاءاتها‭ ‬على‭ ‬العالم‭.‬

واشنطن‭ ‬التي‭ ‬سارعت‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬رئيسها‭ ‬بايدن‭ ‬بدعمِ‭ ‬وحشية‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تقوم‭ ‬بذلك‭ ‬ليس‭ ‬دفاعًا‭ ‬عن‭ ‬دميتها،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رغبة‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬غير‭ ‬المتزن‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬واهٍ‭ ‬قد‭ ‬يمكِّنه‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬حزبه‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬أمريكية‭ ‬قادمة‭.‬

المصارحةُ‭ ‬تقتضي‭ ‬منا‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬ننظرَ‭ ‬بوضوح‭ ‬إلى‭ ‬الصورة‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الرتوش،‭ ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬حماسُ‭ ‬قد‭ ‬اعترفت‭ ‬بأن‭ ‬إيرانَ‭ ‬كانت‭ ‬الداعمَ‭ ‬الرئيس‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬التسليح،‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وفي‭ ‬المقدمة‭ ‬منهم‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬يدركوا‭ ‬أن‭ ‬طهرانَ‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬لا‭ ‬تهدف‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالحها،‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬على‭ ‬حسابِ‭ ‬دماء‭ ‬الأبرياء،‭ ‬وما‭ ‬رغبة‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬رقعة‭ ‬الصراع‭ ‬إلا‭ ‬وسيلة‭ ‬منهم‭ ‬لتخفيف‭ ‬الضغوط‭ ‬عليهم،‭ ‬وللتغطية‭ ‬على‭ ‬فشلهم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬داخليا،‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬لن‭ ‬يكونَ‭ ‬بالتصريحات‭ ‬التي‭ ‬يطلقها‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إيران،‭ ‬والتي‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لامتطاء‭ ‬صهوة‭ ‬المقاومة‭ ‬لتحسين‭ ‬صورة‭ ‬طهران‭ ‬المشوهة‭ ‬أصلا،‭ ‬وفضحت‭ ‬تصريحاتُ‭ ‬مندوب‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمير‭ ‬سعيد‭ ‬ايرواني‭ ‬الادعاءاتِ‭ ‬الإيرانية‭ ‬نفسها‭ ‬حينها‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تهاجم‭ ‬إسرائيلُ‭ ‬طهرانَ‭ ‬ومصالحَها‭ ‬فلن‭ ‬تتدخلَ‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬ممثل‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالهادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يقولَ‭ ‬لمجلة‭ (‬نيوزويك‭): ‬‮«‬نسقنا‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومع‭ ‬إيران‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وبعد‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات؛‭ ‬لكن‭ ‬تعرضنا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬إلى‭ ‬خيانةٍ‭ ‬واضحة‭ ‬ووعودٍ‭ ‬كاذبة‭ ‬من‭ ‬إيران‮...‬‭ ‬نعم‭ ‬خيانة‭ ‬واضحة‭ ‬ووعود‭ ‬كاذبة‮»‬،‭ ‬أتريدون‭ ‬أكثرَ‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬دليلا؟‭! ‬

ويجب‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬الحقائقَ‭ ‬بوضوح،‭ ‬فبدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبوا‭ ‬جم‭ ‬غضبِهم‭ ‬على‭ ‬العواصمِ‭ ‬العربية،‭ ‬يجبُ‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬أن‭ ‬العربَ‭ ‬كانوا‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬هم‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬الأول‭ ‬والداعم‭ ‬الأكبر‭ ‬للأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنواتِ‭ ‬القضية‭.‬

وإذا‭ ‬كنا‭ ‬نطالبُ‭ ‬بأن‭ ‬تتغيرَ‭ ‬الوجوهُ‭ ‬الإسرائيليَّة‭ ‬المتورطة‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬الوحشيَّة‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬فيجبُ‭ ‬أن‭ ‬نؤكِّدَ‭ ‬أن‭ ‬أبناءَ‭ ‬فلسطين‭ ‬عليهم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يتحدوا‭ ‬وراءَ‭ ‬قضيتهم‭ ‬وأن‭ ‬ينبذوا‭ ‬خلافاتهم‭ ‬وأن‭ ‬يوحِّدوا‭ ‬صوتهم‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم،‭ ‬حتى‭ ‬نستطيعَ‭ ‬أن‭ ‬نصنعَ‭ ‬حلمًا‭ ‬جديدًا‭ ‬لطفلٍ‭ ‬فلسطينيِّ‭ ‬عاش‭ ‬طفولتَه‭ ‬يلعبُ‭ ‬لعبةَ‭ ‬‮«‬الشهيد‮»‬،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يعيشَ‭ ‬مستقبلا‭ ‬مليء‭ ‬بأحلام‭ ‬البناء‭.‬


*‭ ‬حنظلة‭ ‬هي‭ ‬أشهرُ‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬ناجي‭ ‬العلي‭ ‬في‭ ‬كاريكاتيراته،‭ ‬ويمثل‭ ‬صبيًّا‭ ‬في‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وأصبح‭ ‬رمزًا‭ ‬للهوية‭ ‬والطفولة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

*‭ ‬حنظلة‭ ‬بن‭ ‬أبي‭ ‬عامر‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬شهداء‭ ‬غزوة‭ ‬أحد،‭ ‬ولُقِّبَ‭ ‬في‭ ‬كتب‭ ‬السيرة‭ ‬النبويَّة‭ ‬بـ‭ (‬غسيل‭ ‬الملائكة‭)‬،‭ ‬لأنّ‭ ‬الملائكة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬غسّلته،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الغزوة‭ ‬صبيحة‭ ‬يوم‭ ‬عرسه‭.‬

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