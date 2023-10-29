39 قتيلا حصيلة إعصار أوتيس في أكابولكو المكسيكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الحكومة المكسيكية أن حصيلة ضحايا الاعصار الذي اجتاح الأربعاء منتجع أكابولكو السياحي في جنوب غرب البلاد ارتفع من 27 إلى 39 قتيلا مشددة على أنها تحاول تنظيم المساعدات الإنسانية أمام حجم الأضرار الجسيمة.
ولا يزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين على ما أفادت وزيرة الأمن روسا إيسيلا رودريغيس في شريط فيديو. وأوضح المصدر نفسه أن هوية الضحايا ال39 وهم 29 رجلا وعشر نساء لم تحدد بعد.
وقال رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور «علينا بدء إعادة بناء أكابولكو في أقرب فرصة ممكنة». وأصيبت 80% من الفنادق بأضرار في هذه المنطقة التي تعتمد بشكل رئيسي على السياحة وهي من الأشهر في أمريكا اللاتينية مع كانكون، وبونتا ديل إيستي في أوروغواي.
وفي ذروة شهرتها، كانت أكابولكو منتجعا مفضلا لنجوم هوليوود من أمثال جون واين وجون فايسمولر. وبعد ثلاثة أيام على مرور الإعصار أوتيس الذي صنف بدرجة 5 وهي أعلى مستوى، بدأت المساعدات بالوصول إلى أكابولكو ببطء ولا تزال المدينة محرومة جزئيا من التيار الكهربائي والاتصالات والمحروقات.
ونشر نحو 17 ألف عنصر من القوى الأمنية لحماية المدينة بعد عمليات نهب في متاجر سوبرماركت في الأيام الثلاثة الأخيرة، على ما أفادت السلطات.
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