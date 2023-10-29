39 قتيلا حصيلة إعصار أوتيس في أكابولكو المكسيكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولا‭ ‬يزال‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزيرة‭ ‬الأمن‭ ‬روسا‭ ‬إيسيلا‭ ‬رودريغيس‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭. ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬هوية‭ ‬الضحايا‭ ‬ال39‭ ‬وهم‭ ‬29‭ ‬رجلا‭ ‬وعشر‭ ‬نساء‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬بعد‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬أندريس‭ ‬مانويل‭ ‬لوبيز‭ ‬أوبرادور‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬بدء‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬أكابولكو‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‮»‬‭. ‬وأصيبت‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬بأضرار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬السياحة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬مع‭ ‬كانكون،‭ ‬وبونتا‭ ‬ديل‭ ‬إيستي‭ ‬في‭ ‬أوروغواي‭. ‬

وفي‭ ‬ذروة‭ ‬شهرتها،‭ ‬كانت‭ ‬أكابولكو‭ ‬منتجعا‭ ‬مفضلا‭ ‬لنجوم‭ ‬هوليوود‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬جون‭ ‬واين‭ ‬وجون‭ ‬فايسمولر‭. ‬وبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬مرور‭ ‬الإعصار‭ ‬أوتيس‭ ‬الذي‭ ‬صنف‭ ‬بدرجة‭ ‬5‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬بدأت‭ ‬المساعدات‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكابولكو‭ ‬ببطء‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬المدينة‭ ‬محرومة‭ ‬جزئيا‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬والاتصالات‭ ‬والمحروقات‭. ‬

ونشر‭ ‬نحو‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬لحماية‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬عمليات‭ ‬نهب‭ ‬في‭ ‬متاجر‭ ‬سوبرماركت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬السلطات‭. ‬