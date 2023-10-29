علماء يطوّرون للمرة الأولى أجنة فئران في الفضاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأرسل‭ ‬الباحثون‭ ‬بينهم‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحيوية‭ ‬المتقدمة‭ ‬بجامعة‭ ‬ياماناشي‭ ‬تيروهيكو‭ ‬واكاياما،‭ ‬وفريق‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬اليابانية‭ ‬جاكسا،‭ ‬أجنة‭ ‬فئران‭ ‬مجمّدة‭ ‬بواسطة‭ ‬صاروخ‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2021‭. ‬

وتولّى‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬إذابة‭ ‬الأجنة‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصاً‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬وقاموا‭ ‬بعملية‭ ‬زرع‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬لأربعة‭ ‬أيام‭. ‬

وأشار‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الأجنة‭ ‬التي‭ ‬نمت‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬جاذبية‭ ‬صغرى‭ ‬تطوّرت‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬إلى‭ ‬كيسات‭ ‬أريمية‮»‬‭. ‬

والكيسات‭ ‬الأريمية‭ ‬هي‭ ‬خلايا‭ ‬تتطور‭ ‬إلى‭ ‬جنين‭ ‬ومشيمة‭. ‬وأشار‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬آي‭ ‬ساينس‮»‬‭ ‬العلمية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬التجربة‭ ‬‮«‬أثبتت‭ ‬بوضوح‭ ‬أن‭ ‬الجاذبية‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تكاثر‭ ‬الفئران‭. ‬

ولفتوا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬تغيرات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬والجينات،‭ ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬الكيسات‭ ‬الأريمية‭ ‬التي‭ ‬أُعيدت‭ ‬إلى‭ ‬مختبرات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬واكّدت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ياماناشي‭ ‬ومعهد‭ ‬ريكن‭ ‬الوطني‭ ‬للبحوث،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مُشترك‭ ‬يوم‭

‬السبت،‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الدراسة‭ ‬هي‭ ‬أوّل‭ ‬عمل‭ ‬بحثي‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬الثدييات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التكاثر‭ ‬في‭ ‬الفضاء‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لتطوير‭ ‬أجنة‭ ‬ثدييات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬لها‭ ‬ضمن‭ ‬جاذبية‭ ‬صغرى‭ ‬تامة‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬