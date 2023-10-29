مصطلح جديد مشتق من ((إسرائيل)) يثير ضجة على الإنترنت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأثار الفعل الجديد المتداول، والمسمى israeled ،

ضجة

كبيرة عبر المنصات الاجتماعية، ويعني أن يدعي شخص ملكية شيء ما يخص شخصا آخر، ما يعني ضمنيا « السرقة ».

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطة شاشة تظهر المصطلح الجديد وشرح معناه وكيفية استخدامه .

وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع هذا المصطلح الجديد ونشروا لقطات شاشة لجمل تحمل مصطلح

israeled عبر ترجمة جوجل، والتي تظهر المعنى المتداول للكلمة .

ويبدو أن إضافة هذا الفعل israeled ، يأتي عقب النقاشات العالمية المحيطة بالأحداث في غزة والقصف الإسرائيلي المستمر للقطاع .

جدير بالذكر أن « قاموس إيربان

(Urban Dictionary) » ، هو قاموس استصدار جماعي عبر شبكة الإنترنت لكلمات وعبارات عامية، تم

تأسيسه عام 1999

كمحاكاة ساخرة لموقعي Dictionary و Vocabulary ، من قبل الطالب هارون بيكهام .