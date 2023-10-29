مصطلح جديد مشتق من ((إسرائيل)) يثير ضجة على الإنترنت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلا جديدا مشتقا من « إسرائيل » ، تمت إضافته إلى قاموس شعبي على الإنترنت يعرف بـ « قاموس إيربان ».
وأثار الفعل الجديد المتداول، والمسمى israeled ،
ضجة
كبيرة عبر المنصات الاجتماعية، ويعني أن يدعي شخص ملكية شيء ما يخص شخصا آخر، ما يعني ضمنيا « السرقة ».
ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطة شاشة تظهر المصطلح الجديد وشرح معناه وكيفية استخدامه .
وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع هذا المصطلح الجديد ونشروا لقطات شاشة لجمل تحمل مصطلح
israeled عبر ترجمة جوجل، والتي تظهر المعنى المتداول للكلمة .
ويبدو أن إضافة هذا الفعل israeled ، يأتي عقب النقاشات العالمية المحيطة بالأحداث في غزة والقصف الإسرائيلي المستمر للقطاع .
جدير بالذكر أن « قاموس إيربان
(Urban Dictionary) » ، هو قاموس استصدار جماعي عبر شبكة الإنترنت لكلمات وعبارات عامية، تم
تأسيسه عام 1999
كمحاكاة ساخرة لموقعي Dictionary و Vocabulary ، من قبل الطالب هارون بيكهام .
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