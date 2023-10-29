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بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية

10/29/2023 7:11:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السفارة التركية تقيم احتفالا كبيرا بحضور الوزراء وكبار الشخصيات والمدعووين






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