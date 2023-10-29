بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية

بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية
التاريخ
10/29/2023 7:11:00 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السفارة التركية تقيم احتفالا كبيرا بحضور الوزراء وكبار الشخصيات والمدعووين
MENAFN29102023000055011008ID1107325716
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