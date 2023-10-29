تفاعل كبير وإشادة بأعمال الفنان راشد بن خليفة فـي المعرض الدولي ((الأبد هو الآن))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سفيرة البحرين لدى مصر: إبداعات الفنان راشد بن خليفة هي إبداعات إنسانية جميلة وعريقة
فاروق حسني: عمل فني كبير متفرد يخلق حالة حوار فنية بين الأهرامات والفن المعاصر
حصدت مشاركة الفنان البحريني راشد بن خليفة آل خليفة في المعرض الدولي «الأبد هو الآن» الذي يقام أمام أهرامات محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، تفاعلا كبيرا وإشادة من قبل عدد من المسؤولين والفنانين العالميين والزوار، الذين عبروا عن جمال وتميز
الأعمال
الفنية التشكيلية التي قدمها الفنان راشد بن خليفة والتي كانت بعنوان: «أجزاء من متاهة» واستعرض خلالها 12 مجسما فنيا وهي عبارة عن مخطط هندسي وتفاصيل لمتاهة مفقودة في مدينة الفيوم المصرية ذكرت في التاريخ الإغريقي.
وبهذه المناسبة، قالت فوزية زينل سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، خلال زيارتها لموقع المعرض لا توجد كلمات
تعبر عن الجمال الذي رأيته اليوم في معرض الفنان راشد بن خليفة «أجزاء من متاهة»، حيث إن لمسات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، هي لمسات إنسانية جميلة عريقة وعظيمة، فمنذ أن عرفنا فن الشيخ راشد بن خليفة، فهو دائما يبهرنا ويظهر بشيء خارج عن المألوف، شيء لم يكن متوقعا، فهو اليوم يقدم فنا ضاربا في الأرض ومتجها للسماء، كل جزء فيه لغة كل جزء فيه يحمل رسالة والرسالة إنسانية تحتوي كل التاريخ الإنساني، متمنية أن تترجم هذه الرسالة على مستوى الإنسانية ويعم الأمن والأمان.
فيما أشادت سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة بمشاركة الفنانين العالميين في المعرض، مشيرة أن الفن يربط التاريخ الماضي بالحاضر بالمستقبل، ويقدم لغة من خلال رموز تترجم الجمال والمحبة والتعايش والسلام، فهو فن يقدم حضارة وتاريخا وعراقة، وخاصة أن هذه الأعمال الفنية يحتضنها سفح الأهرامات بعظمتها، منوهة أنه من خلال هذا الجمهور والمهتمين بالفن والجمال فإن القادم أجمل بإذن الله، متمنية أن ينعكس ذلك على الأوضاع العالمية بشكل عام وتحل الأزمات والحروب والمشاكل ويعم السلام، حيث يستطيع الإنسان بإنسانيته الجميلة ومن خلال ما يحمله بداخله من فن وإبداع أن يسهم في إشاعة الأمن والسلام في العالم.
من جانبه، قال الفنان فاروق حسني وزير الثقافة المصري السابق: «لقد سعدت بمشاهدة العمل الفني المتميز للفنان الكبير الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، الذي يحمل عنوان: «أجزاء من المتاهة» المستوحى من قصة المتاهة المصرية القديمة. مضيفا «لقد فوجئت بعمل فني كبير متفرد يخلق حالة حوار فنية بين الهرم لغة التاريخ الأبدي مع الفن المعاصر، ليؤكد براعته في الحوار بين عمله وتفاعله مع الفراغ المحيط بالهرم، كما أن هذا الحدث الفني المهم يؤكد أهمية الحضارة المصرية وقدرتها على الخيال والإبداع».
وأشارت الفنانة الأمريكية كارول فيورمان إلى أنه من دواعي سروري أن أقابل الفنان راشد بن خليفة، لأنني معجبة جدا بأعماله، كما أنني أحببت هذه القطع الفنية التشكيلية والتي تعتبر
مميزة للغاية، وأتمنى أن يكون لدينا شيء مشابه مثل هذه الأعمال الفنية الجميلة في مدينة نيويورك الأمريكية ، حيث إنني سوف أوصي به في جميع معارضي الفنية.
أما الفنان اليوناني ديونيسيوس، فقد أكد مدى انجذابه ومحبته للعمل الفني للشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، حيث وجد أن فكرته قوية ومتناسبة في نفس الوقت وأن أعماله التشكيلية ممتزجة
بشكل رائع وجميل مع بيئة الأهرامات المصرية، وهو أمر رائع، حيث إن القيام بهذا العمل التشكيلي وتنفيذه يعتبر أمرا صعبا منافسته، وهذا الأمر يدعو إلى الاحترام، وأعتقد بأنها قطعة فنية محترمة للغاية.
MENAFN29102023000055011008ID1107325715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.