تفاعل كبير وإشادة بأعمال الفنان راشد بن خليفة فـي المعرض الدولي ((الأبد هو الآن))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) سفيرة البحرين لدى مصر: إبداعات الفنان راشد بن خليفة هي إبداعات إنسانية جميلة وعريقة

فاروق حسني: عمل فني كبير متفرد يخلق حالة حوار فنية بين الأهرامات والفن المعاصر

حصدت‭ ‬مشاركة‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬الأبد‭ ‬هو‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬أمام‭ ‬أهرامات‭ ‬محافظة‭ ‬الجيزة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬تفاعلا‭ ‬كبيرا‭ ‬وإشادة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والفنانين‭ ‬العالميين‭ ‬والزوار،‭ ‬الذين‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬جمال‭ ‬وتميز‭

‬الأعمال‮

‬‭ ‬الفنية‭ ‬التشكيلية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬متاهة‮»‬‭ ‬واستعرض‭ ‬خلالها‭ ‬12‭ ‬مجسما‭ ‬فنيا‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬هندسي‭ ‬وتفاصيل‭ ‬لمتاهة‭ ‬مفقودة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الفيوم‭ ‬المصرية‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الإغريقي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬فوزية‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬القاهرة،‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬لموقع‭ ‬المعرض‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬كلمات‭

‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الجمال‭ ‬الذي‭ ‬رأيته‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬متاهة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬لمسات‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬هي‭ ‬لمسات‭ ‬إنسانية‭ ‬جميلة‭ ‬عريقة‭ ‬وعظيمة،‭ ‬فمنذ‭ ‬أن‭ ‬عرفنا‭ ‬فن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة،‭ ‬فهو‭ ‬دائما‭ ‬يبهرنا‭ ‬ويظهر‭ ‬بشيء‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬المألوف،‭ ‬شيء‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متوقعا،‭ ‬فهو‭ ‬اليوم‭ ‬يقدم‭ ‬فنا‭ ‬ضاربا‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬ومتجها‭ ‬للسماء،‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬فيه‭ ‬لغة‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬فيه‭ ‬يحمل‭ ‬رسالة‭ ‬والرسالة‭ ‬إنسانية‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬التاريخ‭ ‬الإنساني،‭ ‬متمنية‭ ‬أن‭ ‬تترجم‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإنسانية‭ ‬ويعم‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭.‬







فيما‭ ‬أشادت‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمشاركة‭ ‬الفنانين‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬مشيرة‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬يربط‭ ‬التاريخ‭ ‬الماضي‭ ‬بالحاضر‭ ‬بالمستقبل،‭ ‬ويقدم‭ ‬لغة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رموز‭ ‬تترجم‭ ‬الجمال‭ ‬والمحبة‭ ‬والتعايش‭ ‬والسلام،‭ ‬فهو‭ ‬فن‭ ‬يقدم‭ ‬حضارة‭ ‬وتاريخا‭ ‬وعراقة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬يحتضنها‭ ‬سفح‭ ‬الأهرامات‭ ‬بعظمتها،‭ ‬منوهة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الجمهور‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالفن‭ ‬والجمال‭ ‬فإن‭ ‬القادم‭ ‬أجمل‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬متمنية‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬العالمية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وتحل‭ ‬الأزمات‭ ‬والحروب‭ ‬والمشاكل‭ ‬ويعم‭ ‬السلام،‭ ‬حيث‭ ‬يستطيع‭ ‬الإنسان‭ ‬بإنسانيته‭ ‬الجميلة‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يحمله‭ ‬بداخله‭ ‬من‭ ‬فن‭ ‬وإبداع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إشاعة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الفنان‭ ‬فاروق‭ ‬حسني‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬سعدت‭ ‬بمشاهدة‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬المتميز‭ ‬للفنان‭ ‬الكبير‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬المتاهة‮»‬‭ ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬المتاهة‭ ‬المصرية‭ ‬القديمة‭. ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فوجئت‭ ‬بعمل‭ ‬فني‭ ‬كبير‭ ‬متفرد‭ ‬يخلق‭ ‬حالة‭ ‬حوار‭ ‬فنية‭ ‬بين‭ ‬الهرم‭ ‬لغة‭ ‬التاريخ‭ ‬الأبدي‭ ‬مع‭ ‬الفن‭ ‬المعاصر،‭ ‬ليؤكد‭ ‬براعته‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬عمله‭ ‬وتفاعله‭ ‬مع‭ ‬الفراغ‭ ‬المحيط‭ ‬بالهرم،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الفني‭ ‬المهم‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الحضارة‭ ‬المصرية‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬الخيال‭ ‬والإبداع‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الفنانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كارول‭ ‬فيورمان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سروري‭ ‬أن‭ ‬أقابل‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة،‭ ‬لأنني‭ ‬معجبة‭ ‬جدا‭ ‬بأعماله،‭ ‬كما‭ ‬أنني‭ ‬أحببت‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬الفنية‭ ‬التشكيلية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭

‬مميزة‭ ‬للغاية،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬شيء‭ ‬مشابه‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬الجميلة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬سوف‭ ‬أوصي‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬معارضي‭ ‬الفنية‭.‬

أما‭ ‬الفنان‭ ‬اليوناني‭ ‬ديونيسيوس،‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬مدى‭ ‬انجذابه‭ ‬ومحبته‭ ‬للعمل‭ ‬الفني‭ ‬للشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬حيث‭ ‬وجد‭ ‬أن‭ ‬فكرته‭ ‬قوية‭ ‬ومتناسبة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬وأن‭ ‬أعماله‭ ‬التشكيلية‭ ‬ممتزجة‭

‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬وجميل‭ ‬مع‭ ‬بيئة‭ ‬الأهرامات‭ ‬المصرية،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬رائع،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬القيام‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬التشكيلي‭ ‬وتنفيذه‭ ‬يعتبر‭ ‬أمرا‭ ‬صعبا‭ ‬منافسته،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الاحترام،‭ ‬وأعتقد‭ ‬بأنها‭ ‬قطعة‭ ‬فنية‭ ‬محترمة‭ ‬للغاية‭.‬