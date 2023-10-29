حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح للمرة الخامسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويترقب‭ ‬محبو‭ ‬الساحرة‭ ‬المستديرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬النجم‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مجلة‭ (‬فرانس‭ ‬فوتبول‭) ‬الفرنسية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬للاعب‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

وتواجد‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الجائزة،‭ ‬والتي‭ ‬ضمت‭ ‬30‭ ‬لاعبا،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬المجلة‭ ‬عنها‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬ليحجز‭ ‬مقعده‭ ‬بين‭ ‬الكبار‭ ‬للنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬حلمه‭ ‬بنيل‭ ‬الجائزة‭.‬

ومازال‭ (‬الفرعون‭ ‬المصري‭) ‬يحلم‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬يتوج‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬وثاني‭ ‬نجم‭ ‬أفريقي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬الأسطورة‭ ‬الليبيري‭ ‬جورج‭ ‬ويا،‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬الجائزة‭ ‬عام‭ ‬1995،‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬آنذاك‭.‬

وسبق‭ ‬لصلاح‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬لمجلة‭ (‬فرانس‭ ‬فوتبول‭) ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬أحلامه‭ ‬بالفوز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬اللاعب‭ ‬الأفريقي‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ (‬الملك‭ ‬المصري‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تطلق‭ ‬عليه‭ ‬جماهير‭ ‬ليفربول،‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬سيؤثر‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬المصريين،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬أفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حينها‭ ‬سيفهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬أنهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الجوائز‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬ترشحه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الجائزة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أهم‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬تمكن‭ ‬صلاح‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مقعده‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألقه‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬ليفربول،‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬لصفوفه‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭.‬

وحصل‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬لجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬188‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬محققا‭ ‬أفضل‭ ‬ترتيب‭ ‬لأي‭ ‬لاعب‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬آنذاك‭ ‬على‭ ‬178‭ ‬نقطة‭.‬

وبعدما‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬الجائزة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬حصل‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بالترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬للجائزة‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬بعدما‭ ‬حصد‭ ‬121‭ ‬نقطة،‭ ‬ليكرر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إنجازه‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بالقائمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

ويمثل‭ ‬صلاح‭ ‬الكرة‭ ‬العربية‭ ‬بقائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬للجائزة‭ ‬برفقة‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ (‬أسود‭ ‬الأطلس‭) ‬التاريخي‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬والفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬بنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬محققا‭ ‬أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الكرة‭ ‬العربية‭ ‬والأفريقية‭ ‬بالمونديال‭. ‬ويتواجد‭ ‬بونو‭ ‬أيضا‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ (‬ياشين‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬منحها‭ ‬لأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬فرانس‭ ‬فوتبول‭.‬

ورغم‭ ‬تألق‭ ‬صلاح‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وكذلك‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬مصر،‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬للصعود‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حظوظه‭ ‬ليست‭ ‬بالوفيرة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭ ‬خلال‭ ‬نسخة‭ ‬الجائزة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬الإخفاقات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬فريقه‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬





نتائج‭ ‬الموسم‭ ‬الطريق‭ ‬للكرة‭ ‬الذهبية

وللمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬فإنه‭ ‬سيتم‭ ‬منحها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الموسم‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬التقويمية‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬يجرى‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬يبدأ‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬وينتهي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭.‬

وخلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬غاب‭ ‬صلاح‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر،‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬اكتفى‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬الفراعنة‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬وحيد‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬بموسم‭ ‬2022‭ / ‬2023‭ ‬وهو‭ ‬كأس‭ ‬الدرع‭ ‬الخيرية،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

وأخفق‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وكأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المحترفة‭.‬

كما‭ ‬صدم‭ ‬ليفربول‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أيضا‭ ‬بفشله‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للنسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬عقب‭ ‬ابتعاده‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬المؤهلة‭ ‬للبطولة‭ ‬القارية،‭ ‬وتواجده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬ليشارك‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ورغم‭ ‬النتائج‭ ‬المهتزة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2022‭ / ‬2023،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬صلاح‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬توهجه‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬بـ46‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬51‭ ‬مباراة‭ ‬لعبها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬30‭ ‬هدفا‭ ‬وقام‭ ‬بصناعة‭ ‬16‭ ‬هدفا‭ ‬آخر‭ ‬لزملائه‭.‬

واحتل‭ ‬صلاح‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬هدفا،‭ ‬فيما‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬ذاته‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬أهداف‭. ‬وربما‭ ‬يتجدد‭ ‬حلم‭ ‬صلاح‭ ‬بالفوز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬المستوى‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬بـ13‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بجميع‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬عقب‭ ‬تسجيله‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬وقيامه‭ ‬بأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

ويأمل‭ ‬صلاح‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬ليفربول‭ ‬لاستعادة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬والفوز‭ ‬بلقبي‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وكأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭.‬