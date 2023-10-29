الهداف ((الحادي عشر))

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- Akhbar Al Khaleej) سجل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هدفين، بواقع هدف في كل شوط، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3 - 2 على ستاد بريست، ويصل إلى 174 هدفاً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس الأحد.
وفي الشوط الأول، عادل مبابي رقم الهداف المغربي السابق حسن أقصبي البالغ 173 هدفاً عندما سجل الهدف الثاني لسان جيرمان ليتقدم 2 - صفر بعد تسديدة قوية في الدقيقة 28.
وأدرك بريست التعادل 2 - 2 بعد التسجيل مرتين بواسطة ستيف مونييه وجيريمي لودورون، لكن سان جيرمان حصل على ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد قرب النهاية.
ونفذ مبابي ركلة الجزاء بتسديدة ضعيفة ردها الحارس ماركو بيزوت، وتابعها مبابي ليسدد بسهولة داخل الشباك، ويذهب إلى مشجعي بريست ويطالبهم بالصمت في الدقيقة 89. وتلقى مبابي بطاقة صفراء قبل أن يستبدله المدرب سريعاً.
ووصل مبابي بذلك إلى 158 هدفاً مع باريس سان جيرمان و16 هدفاً مع موناكو، وينفرد بالمركز 11 في قائمة هدافي الدوري الفرنسي على مدار تاريخه، ويتقدم بهدف واحد على المغربي أقصبي الذي سجل أهدافه خلال الفترة 1955 - 1964 مع 3 فرق هي نيم (119) ورانس (48) وموناكو (6).
ويتصدر الأرجنتيني ديليو أونيس قائمة هدافي الدوري الفرنسي على مدار تاريخه برصيد 299 هدفاً خلال الفترة 1971-1986.
وتقدم سان جيرمان إلى المركز الثاني في الدوري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، ويتأخر بنقطة واحدة عن نيس المتصدر الذي خاض العدد نفسه. ويأتي موناكو ثالثاً وله 20 نقطة من 9 مباريات.
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