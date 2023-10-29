الهداف ((الحادي عشر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬عادل‭ ‬مبابي‭ ‬رقم‭ ‬الهداف‭ ‬المغربي‭ ‬السابق‭ ‬حسن‭ ‬أقصبي‭ ‬البالغ‭ ‬173‭ ‬هدفاً‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لسان‭ ‬جيرمان‭ ‬ليتقدم‭ ‬2‭ - ‬صفر‭ ‬بعد‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭.‬

وأدرك‭ ‬بريست‭ ‬التعادل‭ ‬2‭ - ‬2‭ ‬بعد‭ ‬التسجيل‭ ‬مرتين‭ ‬بواسطة‭ ‬ستيف‭ ‬مونييه‭ ‬وجيريمي‭ ‬لودورون،‭ ‬لكن‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬قرب‭ ‬النهاية‭.‬

ونفذ‭ ‬مبابي‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬بتسديدة‭ ‬ضعيفة‭ ‬ردها‭ ‬الحارس‭ ‬ماركو‭ ‬بيزوت،‭ ‬وتابعها‭ ‬مبابي‭ ‬ليسدد‭ ‬بسهولة‭ ‬داخل‭ ‬الشباك،‭ ‬ويذهب‭ ‬إلى‭ ‬مشجعي‭ ‬بريست‭ ‬ويطالبهم‭ ‬بالصمت‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭. ‬وتلقى‭ ‬مبابي‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستبدله‭ ‬المدرب‭ ‬سريعاً‭.‬

ووصل‭ ‬مبابي‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬158‭ ‬هدفاً‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬و16‭ ‬هدفاً‭ ‬مع‭ ‬موناكو،‭ ‬وينفرد‭ ‬بالمركز‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخه،‭ ‬ويتقدم‭ ‬بهدف‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬المغربي‭ ‬أقصبي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬أهدافه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬1955‭ - ‬1964‭ ‬مع‭ ‬3‭ ‬فرق‭ ‬هي‭ ‬نيم‭ (‬119‭) ‬ورانس‭ (‬48‭) ‬وموناكو‭ (‬6‭).‬

ويتصدر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ديليو‭ ‬أونيس‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخه‭ ‬برصيد‭ ‬299‭ ‬هدفاً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬1971‭-‬1986‭.‬

وتقدم‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مباريات،‭ ‬ويتأخر‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬نيس‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬العدد‭ ‬نفسه‭. ‬ويأتي‭ ‬موناكو‭ ‬ثالثاً‭ ‬وله‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬مباريات‭.‬