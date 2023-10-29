هالاند يتسلح بالثلاثية التاريخية في سباق الكرة الذهبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬سيكون‭ ‬اللاعب‭ ‬مرشحا‭ ‬قويا‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬أعرق‭ ‬جائزة‭ ‬فردية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اللعبة؛‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الكرة‭ ‬الذهبية‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬لتوزيع‭ ‬جوائزها‭ ‬السنوية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭.‬

وكانت‭ ‬المجلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أعلنت‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الأعرق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭.‬

وجاء‭ ‬هالاند‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة؛‭ ‬ويتمنى‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬حصد‭ ‬الجائزة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وأن‭ ‬يحظى‭ ‬بتتويج‭ ‬جديد‭ ‬لإنجازه‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وبعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬موسمين‭ ‬ونصف‭ ‬الموسم،‭ ‬انتقل‭ ‬هالاند‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2022،‭ ‬ليبدأ‭ ‬فصلا‭ ‬مميزا‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭.‬

وخلال‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬فاق‭ ‬هالاند‭ ‬كل‭ ‬التوقعات‭ ‬ولعب‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬بالثلاثية‭ ‬التاريخية‭ (‬دوري‭ ‬وكأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭) ‬وحقق‭ ‬اللاعب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬ونال‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية‭.‬

ويبرز‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬هالاند‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬تسجيل‭ ‬36‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

كما‭ ‬تصدر‭ ‬هالاند‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬هدفا‭ ‬وبفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬وهو‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭.‬

وأصبح‭ ‬هالاند‭ ‬‮«‬23‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬أصغر‭ ‬وأسرع‭ ‬لاعب‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حاجز‭ ‬الـ35‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬اللاعب‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ثنائيته‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬يانج‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للبطولة‭ ‬بالموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وواصل‭ ‬هالاند‭ ‬مسيرته‭ ‬المميزة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬حاليا‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬أهداف‭. ‬

ويعول‭ ‬هالاند‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬الثلاثية‭ ‬التاريخية‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وبصماته‭ ‬التهديفية‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬منافسته‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭.‬

وربما‭ ‬يتفوق‭ ‬هالاند‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬وإنجاز‭ ‬الثلاثية‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬المنافسين‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الغد،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬مهاجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬والمنتخب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬ولكنه‭ ‬يدرك‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬العقبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تعوق‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬التتويج‭ ‬بالجائزة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬هو‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬المخضرم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬المتوج‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭.‬



