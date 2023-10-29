ميسي مــرشح لتتويج للمـرة الثامنة كأفضل لاعب وبونماتي للمرة الأولـى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

توج‭ ‬ميسي‭ ‬أخيراً‭ ‬بطلاً‭ ‬للعالم‭ ‬عندما‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بنسخة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وهو‭ ‬يتمتع‭ ‬بفرص‭ ‬هائلة‭ ‬للتتويج‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬وبالتالي‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬الخارق‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬المتوج‭ ‬بالجائزة‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭.‬

وسيطر‭ ‬ميسي‭ ‬ورونالدو‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الـ15‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬فازا‭ ‬بها‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬بينهما‭.‬

وحدهما‭ ‬لاعبان‭ ‬فقط‭ ‬خرقا‭ ‬سيطرتهما‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬جائزة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬حيث‭ ‬نالها‭ ‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬رائع‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬بصمته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الاخيرة‭ ‬بتسجيله‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ضد‭ ‬فرنسا،‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬العالمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬يبدو‭ ‬‮«‬البرغوث‮»‬‭ ‬العبقري‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬نيل‭ ‬الجائزة‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬التعديل‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬منحها‭ ‬والذي‭ ‬بات‭ ‬يعتمد‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنة‭ ‬التقويمية‭.‬

كان‭ ‬تتويجه‭ ‬بالكأس‭ ‬العالمية‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المذهلة،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يمنحه‭ ‬ذلك‭ ‬تفوقا‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬التتويج‭ ‬بالجائزة‭ ‬الإثنين‭ ‬الأخير‭ ‬لميسي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أقل‭ ‬تنافسية‭ ‬بكثير،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيفسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬للمنافسة‭ ‬عليها‭ ‬خصوصا‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬والنروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ (‬23‭ ‬عاما‭).‬

ويعتبر‭ ‬مبابي‭ ‬وهالاند‭ ‬أبرز‭ ‬المنافسين‭ (‬7‭ ‬من‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬30‭ ‬مرشحا‭) ‬لميسي‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬مهاجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬نسخة‭ ‬المونديال‭ ‬الاخير‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬برصيد‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فشل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ميسي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬والظفر‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬هالاند‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬صاحب‭ ‬الثلاثية‭ ‬التاريخية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ (‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الدوري‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحليان‭).‬

اختير‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬موسمه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ (‬36‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬35‭ ‬مباراة‭) ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬12‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬رافعا‭ ‬غلته‭ ‬الى‭ ‬52‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬53‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭.‬

وعلق‭ ‬مدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بالجائزة‭ ‬العالمية‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬دائما‭ ‬إن‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنقسم‭ ‬إلى‭ ‬قسمين،‭ ‬أحدهما‭ ‬لميسي،‭ ‬والثاني‭ ‬لباقي‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬هالاند‭. ‬لقد‭ ‬فزنا‭ ‬بالثلاثية‭ ‬وسجل،‭ ‬لا‭ ‬أعرف،‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬هدف‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬بالطبع‭ ‬إذا‭ ‬أخبرتني‭ ‬بأسوأ‭ ‬موسم‭ ‬لميسي،‭ ‬فسيكون‭ ‬أفضل‭ ‬موسم‭ ‬لبقية‭ ‬اللاعبين‭. ‬كلاهما‭ ‬يستحق‭ ‬ذلك،‭ ‬فماذا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقول؟‭ ‬بكل‭ ‬أنانية‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إرلينغ‭ ‬لأنه‭ ‬ساعدنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬حققناه‭. ‬سأحب‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬





بونماتي‭ ‬مرشحة‭ ‬لدى‭ ‬السيدات‭ ‬

كان‭ ‬موسم‭ ‬ميسي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النادي‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مخيبًا‭ ‬للآمال‭ ‬رغم‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مبابي‭ ‬ونيمار‭.‬

سجل‭ ‬21‭ ‬هدفًا‭ ‬للنادي‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سعيدًا‭ ‬أبدًا‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بل‭ ‬وتعرض‭ ‬لصيحات‭ ‬الاستهجان‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬الى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ربما‭ ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬مبابي‭.‬

من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كان‭ ‬أهم‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬41‭ ‬هدفًا،‭ ‬وكان‭ ‬أيضًا‭ ‬هداف‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬برصيد‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثية‭ ‬مذهلة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الملحمية‭.‬

ويؤيد‭ ‬اللوبي‭ ‬الفرنسي‭ ‬بقوة‭ ‬فوز‭ ‬مبابي‭ ‬بجائزة‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وتسلم‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬مدرب‭ ‬لنس‭ ‬فرانك‭ ‬إيز‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬مرشحه‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬فرنسي‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬تتويج‭ ‬بنزيمة‭ ‬بها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لأنه‭ ‬قدم‭ ‬موسمًا‭ ‬كاملاً‭ ‬وهو‭ ‬لاعب‭ ‬استثنائي‮»‬‭.‬

وعند‭ ‬السيدات،‭ ‬تبدو‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬الاوفر‭ ‬حظاً‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬بعد‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬الى‭ ‬إحراز‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بفوزه‭ ‬الشهر‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

كما‭ ‬لعبت‭ ‬ابنة‭ ‬الـ25‭ ‬عاماً‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريقها‭ ‬برشلونة‭ ‬الى‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬حظوظها‭ ‬بخلافة‭ ‬زميلتها‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬والمنتخب‭ ‬اليكسيا‭ ‬بوتياس‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

وغابت‭ ‬بوتياس‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬المرشحات‭ ‬بعدما‭ ‬ابتعدت‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬نتيجة‭ ‬تعرضها‭ ‬لتمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬لركبتها‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬غيابها‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬طيلة‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭.‬

وتتنافس‭ ‬بونماتي‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬زميلاتها‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬وهن‭ ‬أولغا‭ ‬كارمونا‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬إنكلترا،‭ ‬وسلمى‭ ‬باراويلو‭ ‬وألبا‭ ‬ريدوندو،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬زميلتيها‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬باتريسيا‭ ‬غيخارو‭ ‬ومابي‭ ‬ليون‭ ‬اللتين‭ ‬لم‭ ‬تشاركا‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬احتجاجية‭ ‬ضد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬للعبة‭ ‬ومدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬خورخي‭ ‬فيلدا‭.‬

وتضم‭ ‬لائحة‭ ‬المرشحات‭ ‬الثلاثين‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬نجمة‭ ‬أستراليا‭ ‬سام‭ ‬كير‭ ‬وحارسة‭ ‬إنكلترا‭ ‬ماري‭ ‬إيربس‭.‬